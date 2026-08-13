James Gunn elogia a ‘Coyote vs. Acme’ y dice que era ‘demasiado buena para ser enterrada’

Tras años de incertidumbre, protestas de fans y el respaldo de figuras de Hollywood, prepara su estreno en cines

‘Coyote vs. Acme’ estuvo cerca de convertirse en una película que el público nunca podría ver. Warner Bros. Discovery decidió archivarla en 2023 como parte de una deducción fiscal, pese a que la producción ya estaba terminada y había obtenido buenos resultados en funciones de prueba. Casi tres años después, la cinta protagonizada por Will Forte, Lana Condor y John Cena se prepara para llegar a los cines de Estados Unidos el 28 de agosto, mientras James Gunn, uno de sus productores, celebra que el proyecto finalmente haya escapado del destino que el estudio había decidido para él.

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¿Qué dijo James Gunn sobre ‘Coyote vs. Acme’?

En un amplio reportaje publicado por The Hollywood Reporter, Gunn habló sobre Dave Green, director de la película, y destacó su capacidad para mantener el proyecto en pie incluso durante los años en que parecía condenado a permanecer archivado.

Will Forte en ‘Coyote vs. Acme’ (2026) (imagen: IMDb)

“Creo que hay muy pocos directores capaces de equilibrar la diversión, la locura y la ternura de la historia”, explicó Gunn sobre el trabajo de Green.

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El actual copresidente y codirector ejecutivo de DC Studios había participado originalmente en el desarrollo de ‘Coyote vs. Acme’, inspirado en el texto satírico “Coyote v. Acme”, publicado por Ian Frazier en The New Yorker en 1990. Sin embargo, Gunn ya se encontraba concentrado en otros proyectos cuando Green y el productor Chris DeFaria comenzaron a desarrollar la versión que finalmente llegó a producción.

Gunn también reconoció la actitud del cineasta durante el prolongado conflicto alrededor de la película.

“Dave fue una gran persona a través de los altibajos. Nunca se mostró excesivamente amargado ni negativo, aunque cierto grado de amargura y negatividad resultaba comprensible dadas las circunstancias”, señaló.

Después añadió: “Que ‘Coyote vs. Acme’ se haya salvado se debe al carácter de Dave y a que hizo una gran película, demasiado buena para ser enterrada. Y, vaya, la perseverancia es precisamente la esencia tanto de Wile E. como de la película.”

¿Por qué Warner Bros. decidió archivar la película?

El rodaje de ‘Coyote vs. Acme’ se realizó en Albuquerque durante la primavera de 2022, mientras Warner Bros. completaba su fusión con Discovery y David Zaslav asumía el control de la compañía. Para entonces, el estudio comenzó a cancelar proyectos terminados o prácticamente concluidos, como ‘Batgirl’ y ‘Scoob! Holiday Haunt’.

Green inicialmente creyó que su película estaba fuera de peligro, pero en noviembre de 2023 Warner anunció que no sería estrenada. De acuerdo con The Hollywood Reporter, el estudio buscaba registrar una deducción fiscal cercana a los US$30 millones ante las dudas sobre si la cinta podría recuperar su presupuesto reportado de US$70 millones.

La decisión provocó críticas dentro y fuera de Hollywood. Cineastas como Phil Lord y Christopher Miller defendieron públicamente la calidad del proyecto, mientras DeFaria buscó evitar que la cancelación fuera interpretada como consecuencia de problemas creativos.

¿Cómo logró ‘Coyote vs. Acme’ escapar de la cancelación?

Tras la reacción del público y miembros de la industria, Warner permitió inicialmente que otros distribuidores presentaran ofertas, aunque posteriormente rechazó varias propuestas y la película volvió a quedar en el limbo. Incluso se realizó una proyección de despedida para quienes habían participado en su producción.

David Zaslav (imagen: Getty)

La situación cambió cuando Ketchup Entertainment adquirió los derechos por US$50 millones. La compañía independiente decidió llevarla a los cines y realizó su primera exhibición pública durante la Comic-Con de San Diego en julio, donde Green volvió a ver la película por primera vez en tres años.

El estreno ocurre además acompañado de una recepción crítica particularmente favorable. La película ha sido descrita como una de las mejores combinaciones recientes de animación tradicional e imagen real, reforzando la polémica alrededor de la decisión original de Warner.

Green, por su parte, evita presentar el desenlace como una revancha contra el estudio. “Es un milagro que esta película exista. Tengo que dar un paso atrás y recordar que nos regalaron la posibilidad de hacerla”, afirmó. Y concluyó: “No intento racionalizarlo. Simplemente digo que, para mí, hacer la película es la victoria.”

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