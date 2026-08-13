Hollywood se divide por Paramount-Warner: Dos poderosos sindicatos piden negociar la fusión con condiciones

La posible unión de Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery está produciendo una fractura inesperada dentro de los sindicatos más importnates de todo Hollywood. Dos de las organizaciones laborales con mayor peso en la industria acaban de revelar sus consideraciones sobre prolongar el litigio y cómo este proceso terminaría dañando a los trabajadores tanto como la propia consolidación, postura que choca con quienes buscan impedir por completo el acuerdo de 110 mil millones de dólares.

Dos sindicatos de Hollywood se unen para abogar por la fusión

La Directors Guild of America y la International Alliance of Theatrical Stage Employees, conocida como IATSE, representan conjuntamente a cerca de 200 mil trabajadores del entretenimiento. Ambas organizaciones siguen viendo riesgos en la compra, pero ahora creen que una solución negociada podría resultar preferible a esperar el juicio programado para 2027.

Russell Hollander, director ejecutivo nacional de la DGA, y Matthew Loeb, presidente internacional de IATSE, enviaron una carta al fiscal general de California, Rob Bonta, y al director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison. El documento les pide sentarse a negociar condiciones legalmente obligatorias antes de continuar una pelea judicial de varios meses: “Escribimos para plantear nuestra preocupación por la posibilidad de un calendario prolongado para el litigio y expresarles la importancia de que dialoguen para negociar una resolución que reduzca los aspectos anticompetitivos de la fusión propuesta”, señalaron los dirigentes.

Christopher Nolan es presidente del Sindicato de Directores de Estados Unidos (Directors Guild of America, DGA)

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Los dos sindicatos reconocieron que a nivel histórico las grandes fusiones han ofrecido “pocos beneficios” a los trabajadores, pero sostienen que la incertidumbre actual ya está teniendo consecuencias concretas. De acuerdo con su carta, algunos proyectos ya quedaron detenidos o cancelados mientras Paramount y Warner esperan saber si podrán integrarse. Los líderes observan muy delicado el escenario en Los Ángeles, donde el volumen de trabajo audiovisual lleva tiempo por debajo de los niveles que profesionales y equipos técnicos conocieron años atrás.

Un fusión condicionada

Entre las condiciones propuestas figura conservar Paramount Pictures y Warner Bros. como estudios separados que continúen comprando y vendiendo proyectos de manera independiente. También plantean compromisos mínimos sobre producción estadounidense y piden que Paramount mantenga su base cinematográfica en Los Ángeles: “Seguimos teniendo preocupaciones importantes sobre la fusión propuesta, pero creemos que muchas pueden resolverse mediante condiciones exigibles dentro de un acuerdo vinculante”, escribieron Hollander y Loeb.

La participación de la DGA tiene además un nombre muy poderoso detrás de ella, Christopher Nolan, quien actualmente es presidente del sindicato. El director de La Odisea fue elegido para el cargo en septiembre de 2025 después de una década dentro de su Junta Nacional y asumió la dirección política de una organización con más de 19 mil miembros. Nolan preside así el sindicato en un momento delicado para Hollywood. A comienzos de 2026 ya había advertido sobre la pérdida de estudios importantes y, bajo su presidencia, la DGA también negoció este año un nuevo acuerdo laboral con productores y estudios.

Rob Bonta, Fiscal general de California, lidera el movimiento estatal que busca bloquear la fusión Paramount-Warner (Foto: X)

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El sindicato de guionistas está en contra

La posición de la DGA e IATSE abre una distancia respecto de la Writers Guild of America, organismo que pasado 14 de julio su propia demanda federal para bloquear la operación, argumentando que juntar ambas compañías reduciría el número de empleadores que compiten por contratar escritores. Su demanda sostiene que la empresa resultante sería el mayor comprador estadounidense de programación original para cine y televisión y tendría demasiado poder para presionar salarios y reducir oportunidades laborales.

“Con menos competidores, la entidad fusionada Paramount-Warner Bros. tendría tanto el incentivo como la posibilidad de reducir costos suprimiendo los salarios de los escritores y disminuyendo la producción”, afirma la demanda de la WGA.

La presidenta de WGA West, Michele Mulroney, dijo que eliminar a uno de los principales compradores amenaza los empleos y la diversidad de proyectos producidos. Tom Fontana, presidente de WGA East, también sostiene que la operación podría perjudicar a escritores que intentan construir una carrera.

Con información de Variety.