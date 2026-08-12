‘Red Social 2’: Jeremy Strong compara a Mark Zuckerberg con Donald Trump y dice que es una de las personas mas repudiadas del mundo

Jeremy Strong parece estar muy consciente de que interpretar a Mark Zuckerberg implica entrar en un territorio hostil, en el que casi cualquier decisión puede despertar rechazo. El actor de Succession asumió el papel del fundador de Facebook en The Social Reckoning, o Red Social 2, continuación temática de Red Social, y abordó el trabajo con cautela debido al peso político que rodea actualmente al empresario y a la propia plataforma.

Strong explicó a GQ que aceptó el personaje a sabiendas de que no estaba interpretando a una figura histórica lejana en el tiempo, pues Zuckerberg continúa dirigiendo Meta y permanece expuesto al escrutinio público. Fue entonces cuando reveló que decidió escribir al empresario de 42 años antes de filmar. “Le escribí; probablemente voy a provocarle un aneurisma a Sony. Le envié un correo electrónico”, contó Strong al explicar una iniciativa que tomó por cuenta propia.

El mensaje tuvo como objetivo dejar clara su intención frente al personaje: “Solo para decirle que me tomo esta responsabilidad muy en serio, que me tomo muy en serio la veracidad y que estoy abordándolo con respeto”, explicó el actor. Zuckerberg sí le respondió, aunque Strong decidió mantener en privado el contenido de aquella respuesta.

Mark Zuckerberg (Foto: X)

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Ambos habían coincidido antes en la ceremonia del Breakthrough Prize, donde Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan participan como cofundadores, pero no llegaron a conocerse personalmente. Strong tampoco buscó acercarse demasiado al entorno cotidiano del empresario para preparar la película. De hecho, aseguró que tal vez habría rechazado una invitación para visitar las oficinas de Meta. Su investigación consistió, entre otras cosas, en abrir una cuenta de Facebook y revisar comparecencias de Zuckerberg ante el Congreso estadounidense, manteniendo cierta distancia respecto de la persona a la que debía interpretar.

La comparación con Donald Trump

Sobre la percepción pública hacia Mark, Strong realizó la siguiente declaración:

“Es como Sebastian [Stan] interpretando a Trump. Estás asumiendo el papel. Es como Jeremy [Allen White] interpretando a Bruce [Springsteen]. Los riesgos de hacer algo así no podrían ser mayores. Comprometerte por completo con el personaje y, al mismo tiempo, sentirte libre dentro de él representa un enorme desafío… Mira, sé que es una persona muy repudiada y nada popular en nuestra cultura, pero no creo que el actor que lo interprete deba hacerlo con la intención de condenarlo.”

Las críticas de Brian Cox a Strong

La preparación minuciosa de Strong tiene una historia propia fuera de The Social Reckoning. En Succession permanecía profundamente inmerso en Kendall Roy durante los rodajes, una manera de trabajar que llamó la atención de sus compañeros y que provocó críticas muy duras de Brian Cox, quien interpretaba a su padre Logan Roy.

Cox nunca ha cuestionado el talento de Strong, pero su problema fue la forma en que su antiguo compañero sostiene al personaje fuera de las escenas. En 2024 explicó que trabajar con él había sido satisfactorio, aunque consideraba que desprenderse de aquellas prácticas podría beneficiar incluso sus interpretaciones.

“Fue maravilloso trabajar con él. No tengo ningún problema con la actuación de Jeremy. Sería un actor todavía mejor si simplemente se deshiciera de eso, para que hubiera mucha más inclusión en lo que hace”.

Cox fue severo al hablar de las consecuencias para un elenco, pues a su juicio, permanecer dentro del personaje puede dificultar la relación con los demás intérpretes. “No es bueno para el conjunto. Crea hostilidad. Ese es el problema”, explicó. En otra ocasión, para Town & Country, utilizó palabras todavía más ásperas y calificó el método de Strong como “jodidamente molesto”.

La discusión siguió viva incluso mucho después del final de Succession, cuando abril de este año Cox contó que Strong le había pedido que dejara de hablar sobre su manera de actuar. “No quiero seguir hablando de Jeremy porque me he metido en muchos problemas y me ha rogado que deje de hablar de él”, dijo para The Times.

The Social Reckoning se estrena el 9 de octubre.

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