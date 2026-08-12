Sindicato de guionistas de Hollywood critica a David Ellison por tratar de sacar a Paramount de California: ‘Por este comportamiento la fusión debe bloquearse’

Otro choque entre David Ellison y una parte importante de Hollywood batalla por la compra de Warner Bros. Discovery acaba de aparecer en la larga lista. Después de conocerse que Paramount contempla iniciar una salida de California si el fiscal general Rob Bonta no acepta negociar el litigio antimonopolio, el sindicato de guionistas respondió que esa misma presión revela por qué entregar todavía más poder al conglomerado sería peligroso.

¿David Ellison quiere llevarse Paramount de California?

Ellison comunicó el pasado 5 de agosto a su equipo ejecutivo que Paramount comenzaría a preparar su traslado fuera de California el 1 de octubre si para entonces Bonta no hubiera aceptado abrir negociaciones destinadas a resolver la demanda contra la adquisición de Warner. El consejo de Paramount Skydance habría autorizado ese camino y la operación comenzaría con oficinas de Los Ángeles y avanzaría mediante un programa de aproximadamente cinco años para mover buena parte de los empleos del estudio hacia otros estados, quizá Georgia, Texas o Tennessee.

Si la compra termina concretándose, Warner Bros. podría entrar después en ese proceso de reubicación. Variety reportó además que algunos ejecutivos quedaron sorprendidos por la rapidez del planteamiento y por el riesgo de perder trabajadores que no quieran abandonar California, ahora que la compañía, encaminada hacia la fusión, ya enfrenta la posibilidad de miles de despidos.

David Ellison y Tom Cruise (Foto: Getty)

El fiscal general respondió con dureza y calificó la estrategia como un intento de presionar al estado: “En cuestión de semanas, Paramount aceptó detener la fusión hasta una decisión judicial o hasta junio de 2027, pidió un juicio en noviembre y ahora regresa con otro intento de chantajear al estado para dejar pasar un acuerdo ilegal”, escribió Bonta. “Paramount ha perdido el rumbo mientras sigue perdiendo en los tribunales. No funcionó la primera vez, en vísperas de nuestra demanda de julio, y tampoco funcionará esta vez”.

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Las críticas del sindicato de guionistas a David Ellison

Writers Guild of America West y Writers Guild of America East ya habían presentado su propia demanda federal para detener la operación, bajo el argumento de que unir a Paramount y Warner eliminaría a un comprador importante de guiones y servicios creativos en la industria. La nueva reacción al posible traslado fue mucho más política:

“Al amenazar con abandonar el estado porque no quiere que el gobierno haga cumplir la ley, Paramount demuestra aún más el peligro de su enorme poder sobre la industria y lo que eso significará para los guionistas y la comunidad creativa.Este tipo de comportamiento es precisamente la razón por la que la fusión debe bloquearse”.

De acuerdo con la organización, una Paramount-Warner reunida concentraría alrededor del 35% de los empleos de escritura vinculados con películas de gran recaudación cubiertas por la WGA y cerca del 36% de los proyectos y escritores de televisión episódica dentro del grupo de grandes estudios analizado. El sindicato teme que menos compradores produzcan salarios menores y condiciones contractuales más desfavorables para los autores. También sostiene que una sola empresa controlaría un ecosistema que incluiría Paramount+, HBO Max y numerosos canales de televisión, reduciendo las opciones disponibles cuando un escritor intenta vender un proyecto rechazado por alguno de sus estudios.

David Ellison y su esposa, Sandra Lynn Modic (Foto: Getty)

La WGA utiliza además la adquisición de 21st Century Fox por Disney como antecedente, pues en su demanda argumenta que aquella consolidación terminó acompañada por recortes laborales y una reducción de producción, razón por la que rechaza la promesa de Ellison de mantener aproximadamente 30 estrenos cinematográficos anuales después de completar la operación.

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Demandas contra Paramount y lo que los Ellison tendrían que pagar

El frente jurídico más importante procede de California y otros 11 estados. La coalición sostiene que la compra, valuada alrededor de 110 mil millones de dólares, violaría la Ley Clayton al disminuir la competencia en distribución cinematográfica y licencias de televisión por cable. El caso fue presentado ante una corte federal en Oakland.

Paramount aceptó mantener congelada la operación y la jueza programó el comienzo del juicio para el 2 de marzo de 2027, escenario que aleja varios meses el cierre que Ellison originalmente buscaba completar este año. Si la compra no se completa antes del 30 de septiembre, empieza a acumularse un pago adicional para los accionistas de Warner; la cláusula cuesta alrededor de siete millones de dólares diarios, aproximadamente 650 millones por trimestre. Un retraso hasta junio de 2027 podría elevar el desembolso hasta 1.7 mil millones de dólares, siempre que la transacción termine cerrándose.

Si el acuerdo fracasa bajo determinadas circunstancias contempladas en el contrato, el golpe para los Ellison sería todavía más grande. Warner establece una cuota de terminación de 7 mil millones de dólares que Paramount tendría que pagar a WBD en los supuestos regulatorios especificados por el acuerdo.