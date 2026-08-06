Paramount-Warner gana una nueva batalla: Jueza desestima demanda de consumidores contra la fusión

Paramount Skydance siente un alivio judicial dentro de la disputa por su compra de Warner Bros. Discovery, aunque el acuerdo más grande que Hollywood ha visto en décadas todavía está un poco lejos de completarse. La resolución debilita uno de los frentes contra la operación, pero deja intacto el proceso promovido por gobiernos estatales y el sindicato de guionistas.

El nuevo triunfo de Paramount-Warner

Cinco consumidores acudieron a una corte federal para impedir la unión de ambos conglomerados y afirmaron que la operación podría elevar el precio de las suscripciones y disminuir la diversidad de opiniones difundidas por las empresas resultantes. La jueza federal Araceli Martínez-Olguín desestimó la demanda al concluir que sus promotores no acreditaron legitimación para continuar el caso; permitirá que presenten una versión corregida, por lo que el expediente todavía podría reactivarse si logran plantear un daño concreto.

“La teoría de legitimación de los demandantes equivale a poco más que afirmar que son consumidores que ven televisión y van al cine y que, por ello, una fusión entre compañías de entretenimiento los perjudicaría”, escribió Martínez-Olguín en su resolución. La jueza encontró únicamente un perjuicio particular identificable y ese es un aumento anterior en el precio de Paramount+. Aclaró que ese cambio no afectó de la misma manera a los cinco demandantes, ubicados como Pamela Faust, Len Marazzo, Lisa McCarthy, Deborah Rubinsohn y Gary Talewsky.

Jueza Araceli Martínez-Olguín (Foto: LA Times)

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El grupo también pretendía cuestionar la adquisición de Paramount Global por parte de Skydance, concluida en agosto de 2025, y su solicitud buscaba deshacer aquella operación junto con impedir la compra posterior de Warner Bros. Discovery. Paramount afirmó que los clientes no adjuntaron una amenaza plausible. La corte ya les había negado en julio una orden preliminar para detener el acuerdo, al considerar que no acreditaron un daño irreparable ni una probabilidad suficiente de imponerse en el juicio.

El intento de bloqueo por parte de 12 estados

California protagoniza una coalición de 12 fiscalías estatales que busca impedir la adquisición; sostienen que una empresa fusionada tendría demasiado control sobre la distribución cinematográfica, los canales de televisión, ciertos servicios digitales y otros activos. Los estados consiguieron en julio una orden temporal que congeló la integración de Paramount y Warner mientras la corte examinaba con mayor profundidad sus argumentos, todo esto con base en la Ley Clayton, utilizada para detener operaciones que puedan disminuir la competencia

Martínez-Olguín consideró entonces que existían preguntas serias alrededor del trato y señaló que la compañía resultante controlaría cerca de 27% del mercado estadounidense de películas lanzadas inicialmente en más de 3 mil salas, suficiente para justificar un análisis completo. Además, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos Oeste presentó un caso separado y afirma que la consolidación podría eliminar empleos y reducir el número de compradores de proyectos.

Rob Bonta, Fiscal General de California (Foto: X)

El juicio comenzará el 2 de marzo de 2027 y está programado para extenderse por 12 días de audiencia, hasta el 19 de marzo. Paramount quería llegar antes a la corte, pero los estados pidieron más tiempo para revisar documentos y preparar testimonios económicos; la compañía aceptó no cerrar la transacción hasta que se resuelvan los problemas legales o llegue el 1 de junio de 2027.

El dinero que está en juego

Un acuerdo firmado el 27 de febrero valora las acciones de Warner Bros. Discovery en 80.9 mil millones de dólares. Paramount ofreció 31 dólares por acción y asumirá la deuda de la compañía, lo que eleva el valor empresarial de la operación a unos 111 mil millones. El calendario judicial vuelve más costosa cada semana de espera, pues si la compra no queda cerrada después del 30 de septiembre, Paramount tendrá que pagar aproximadamente 650 millones de dólares por trimestre o cerca de siete millones diarios. Si el juicio termina el 19 de marzo y no hay un arreglo previo, el monto acumulado podría acercarse a 1.2 mil millones antes de conocer una resolución final.

El riesgo mayor aparecería si las autorizaciones antimonopolio no llegan, ya que Paramount tendría que pagar a Warner Bros. Discovery una cuota de terminación de 7 mil millones de dólares, conforme a los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. A esa cantidad se agregan 2.8 mil millones ya cubiertos para cancelar el acuerdo anterior de Warner con Netflix. Ambos compromisos serían financiados por las partes vinculadas con la familia Ellison mediante la compra de acciones de Paramount.

Una derrota podría colocar así alrededor de 9.8 mil millones bajo responsabilidad financiera relacionada con los Ellison, antes de considerar honorarios legales y otros gastos. Si la compra sí ocurre, la familia tendrá que cubrir el precio pactado y los pagos crecientes provocados por la espera.

Con información de Deadline, Bussiness Insider y Daily Journal.

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