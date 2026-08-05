Matt Damon revela que Ben Affleck fue el único invitado autorizado en el rodaje de ‘La Odisea’ durante seis meses

El actor acudió acompañado de sus hijos y agradeció a Christopher Nolan por permitirles conocer el set

Christopher Nolan mantuvo un control poco habitual sobre el set de ‘La Odisea’ durante sus seis meses de filmación. La ambiciosa producción, que llevó al equipo a trabajar en diversas locaciones y con un amplio despliegue de efectos prácticos, prácticamente no permitió visitas externas. Sin embargo, hubo una excepción: Ben Affleck. Matt Damon reveló que su amigo de toda la vida fue la única persona ajena al reparto autorizada para entrar al rodaje, un privilegio que el propio Affleck agradeció públicamente meses antes del estreno de la película.

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La anécdota surgió durante la visita de ambos actores a ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’ en enero de 2026, cuando la conversación derivó hacia el rodaje de ‘La Odisea’. Affleck explicó que conocía la forma de trabajar de Nolan y que nunca dio por hecho que podría visitar la producción, por lo que valoró especialmente el gesto del director. Damon, por su parte, confirmó que aquella visita fue la única que el cineasta permitió durante todo el proceso de filmación.

Matt Damon y Ben Affleck en ‘The Rip’ (imagen: Netflix)

¿Por qué Ben Affleck fue el único visitante del set?

Ben Affleck explicó que Christopher Nolan considera el set como un espacio dedicado exclusivamente al trabajo. Por ello, aseguró que agradeció sinceramente que él y sus hijos recibieran autorización para conocer la producción.

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“Chris [Nolan] es una persona muy seria a quien admiro; sé que él considera el set como un lugar de trabajo, no un sitio para socializar ni nada por el estilo. Así que, sinceramente, le agradecí mucho que me permitiera ir de visita. A mis hijos les encantó; fue algo genial, realmente agradable. Me sentí profundamente agradecido.”

Fue entonces cuando Matt Damon sorprendió al público al revelar que aquella no había sido una visita cualquiera.

“¡Fuiste el único invitado en seis meses de rodaje!”

Ante la incredulidad de Jimmy Fallon, Damon reiteró que Affleck había sido la única persona ajena al elenco de ‘La Odisea’ que recibió permiso para ingresar al rodaje durante los seis meses que duró la producción.

Un proyecto tan ambicioso que no había tiempo para visitas

Damon explicó que la restricción de visitas no obedecía a una actitud personal de Nolan, sino a la enorme carga de trabajo que implicaba la producción. El calendario era tan exigente y el proyecto tenía tal nivel de ambición que no quedaba tiempo para actividades ajenas al rodaje.

Según el actor, nunca había trabajado en una película que exigiera un esfuerzo tan constante de todas las personas involucradas. Cada integrante del equipo debía mantener un nivel máximo de concentración y compromiso durante la filmación.

Estas condiciones también se relacionaban con las decisiones técnicas de la película, que apostó por locaciones reales, efectos prácticos y cámaras IMAX para construir sus secuencias.

Matt Damon en ‘La Odisea’ (imagen: Universal Pictures)

Matt Damon asegura que fue el trabajo más difícil de su carrera

La dificultad no se limitó a la organización del rodaje. Damon consideró que cualquiera de las locaciones utilizadas en ‘La Odisea’ habría representado el desafío más grande de cualquier otra producción en la que hubiera participado.

El nivel de exigencia se repetía además en cada jornada. Para el actor, cualquier día de filmación superaba en dificultad a los días más complicados de sus proyectos anteriores.

La intensidad del trabajo ayuda a entender el hermetismo que rodeó a ‘La Odisea’. Más que una simple estrategia de secreto, el rodaje funcionó bajo un ritmo tan demandante que incluso recibir visitantes se convirtió en una excepción poco común. un lujo reservado para una sola persona: Ben Affleck.

Con información de NBC.

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