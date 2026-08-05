Eli Roth, director de ‘Borderlands’, culpa al estudio por el fracaso de la película

Eli Roth volvió a hablar sobre el fracaso de ‘Borderlands’, adaptación de la popular franquicia de videojuegos de Gearbox que llegó a los cines en agosto de 2024. La producción, encabezada por Cate Blanchett y Kevin Hart, costó alrededor de 120 millones de dólares sin incluir su campaña promocional, pero apenas recaudó 33 millones en todo el mundo. Dos años después, el cineasta atribuyó el resultado a la aversión al riesgo de los grandes estudios y a una estrategia que intentó complacer a públicos incompatibles.

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¿Por qué Eli Roth considera que ‘Borderlands’ terminó sin un público definido?

En declaraciones recientes a Variety, Roth señaló que las compañías cinematográficas suelen volverse más conservadoras conforme aumenta el tamaño de sus producciones. El director de ‘Cabin Fever’ y ‘Hostel’ aseguró que su inclinación creativa consiste precisamente en alejarse de las decisiones convencionales.

‘Borderlands’ (imagen: IMDb)

“A medida que los proyectos crecen, los estudios tienden naturalmente a evitar los riesgos. Mi naturaleza como cineasta es apostar por lo poco convencional, porque es lo que me ha funcionado.”

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Roth no detalló cuáles de sus ideas fueron rechazadas o modificadas por Lionsgate, pero sostuvo que el propósito de conseguir una clasificación PG-13 perjudicó a la película. Los videojuegos de ‘Borderlands’ están dirigidos a mayores de 17 años y se distinguen por su violencia caricaturesca, humor vulgar y estética inspirada en los cómics.

“Tienes algo que no era para nadie”, afirmó el realizador. “No es una película para niños, pero intenta atraer a todo el mundo. Está dirigida a los ‘gamers’, pero carece de la violencia que ellos buscan, ya que no puede ser tan extrema debido a los elevados costes de producción. Al final, resulta una película que no es ni una cosa ni la otra.”

Una producción marcada por reescrituras y filmaciones adicionales

La cinta atravesó un proceso complicado antes de llegar a las salas. Su rodaje se realizó durante la pandemia, situación que, según Roth, dificultó la preparación presencial de las secuencias de acción, el trabajo con especialistas y la previsualización de una producción de esa escala.

El director tampoco participó en las filmaciones adicionales porque se encontraba trabajando en ‘Thanksgiving’. Tim Miller se encargó de esas escenas y Roth reconoció posteriormente que desconocía parte de lo que ocurriría en la versión terminada.

El guion también pasó por numerosas modificaciones. Craig Mazin, cocreador de ‘The Last of Us’, estuvo relacionado inicialmente con el proyecto, aunque negó haber escrito la versión estrenada y no apareció en los créditos. Además, el coordinador de especialistas Jimmy O’Dee reveló que se filmaron decapitaciones, mutilaciones y momentos más sangrientos, eliminados o suavizados para obtener la clasificación PG-13.

Póster de ‘Borderlands’ (imagen: IMDb)

¿Qué tan grande fue el fracaso de ‘Borderlands’?

La película debutó con 8.6 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá. Al finalizar su recorrido comercial acumuló cerca de 15.5 millones en ese mercado y 17.5 millones en territorios internacionales. Su estreno digital ocurrió solamente tres semanas después de su llegada a los cines.

Estimaciones posteriores calcularon pérdidas netas cercanas a los 80 millones de dólares. Lionsgate también reconoció que el desempeño insuficiente de ‘Borderlands’ afectó los resultados de su división cinematográfica.

El fracaso contrastó con la popularidad de los videojuegos. La franquicia ha superado los 100 millones de copias distribuidas, mientras ‘Borderlands 2’ permanece como el título más vendido de 2K. La mala recepción de la película, por tanto, no respondió a la ausencia de una audiencia, sino a una adaptación que modificó su tono, mezcló personajes de distintas entregas y terminó desconectada tanto de los seguidores como de los espectadores ajenos a la saga.

Con información de Kotaku.

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