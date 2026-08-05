Disney y TikTok se alían para que creadores hagan videos con personajes de Marvel, Pixar y ‘Star Wars’

El acuerdo forma parte de la estrategia de Disney para incorporar el video vertical a su plataforma de streaming

Disney y TikTok anunciaron una alianza que permitirá a los creadores de contenido producir videos cortos utilizando personajes, recursos y elementos vinculados con algunas de las franquicias más reconocidas de la compañía, entre ellas Marvel, Pixar y ‘Star Wars’. La función llegará primero a Estados Unidos durante los próximos meses y después será extendida a otros países, como parte de una estrategia con la que Disney busca acercar sus propiedades a las comunidades digitales y reforzar la presencia del video vertical dentro de Disney+.

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¿En qué consiste el acuerdo entre Disney y TikTok?

Las compañías describieron la colaboración como un acuerdo “primero en su tipo” que ofrecerá a los usuarios de TikTok distintos materiales oficiales de Disney para incorporarlos en sus propias producciones. Los videos creados podrán compartirse tanto en TikTok como en Disney+, aunque todavía no se ha informado qué personajes, audios, efectos, imágenes o herramientas estarán disponibles durante la primera etapa.

‘Toy Story 5’ (imagen: Disney Pixar)

El contenido autorizado será renovado de manera regular con la intención de mantenerlo vinculado con estrenos, celebraciones y temas de interés entre los seguidores de cada franquicia. De acuerdo con el comunicado conjunto, los recursos buscarán “involucrar más profundamente a los suscriptores en conversaciones oportunas entre fans, fomentando comunidades más sólidas y, en última instancia, ayudándoles a interactuar con una mayor variedad de formatos narrativos en Disney+.”

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Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados. Tampoco se precisó una fecha exacta para el lanzamiento ni el calendario de expansión internacional. Por ahora, la única confirmación es que la implementación comenzará en Estados Unidos y llegará posteriormente a otros mercados.

Disney quiere que los usuarios permanezcan más tiempo en Disney+

La alianza representa uno de los movimientos más importantes de Josh D’Amaro desde que asumió como director ejecutivo de Disney en marzo. Entre sus principales retos se encuentra actualizar la estrategia digital de la compañía y encontrar nuevas formas de relacionar sus franquicias con las audiencias jóvenes.

Durante una llamada con analistas, D’Amaro explicó que la integración del video corto “crea una experiencia más completa” dentro de Disney+. La intención es que los suscriptores permanezcan más tiempo en el servicio, interactúen con nuevos formatos y descubran películas o series a partir de los contenidos creados alrededor de ellas.

“Es algo muy importante para nosotros y está totalmente en consonancia con nuestras estrategias a largo plazo en materia de streaming”.

Disney+ cuenta con aproximadamente 130 millones de suscriptores a nivel mundial. En Estados Unidos fue el tercer servicio de streaming más visto durante mayo, con cerca de 5% del tiempo total de visualización, según los datos más recientes de Nielsen citados por CNN.

El video vertical gana terreno entre las plataformas de streaming

Robert Downey Jr. en ‘Avengers: Doomsday’ (imagen: Marvel Studios)

El acuerdo forma parte de una tendencia más amplia dentro de la industria del entretenimiento. Netflix, Paramount, HBO Max y Peacock han incorporado recientemente funciones relacionadas con videos verticales, ante el crecimiento de plataformas como TikTok y YouTube y el cambio en los hábitos de consumo de las audiencias.

La colaboración también llega después de que fuera cancelado un acuerdo entre Disney y OpenAI. Aquella asociación incluía una inversión de mil millones de dólares y habría permitido utilizar personajes y propiedades de Disney en videos generados mediante Sora. Sin embargo, el proyecto fue abandonado luego del cierre de la plataforma en marzo, tras las críticas recibidas.

Con TikTok, Disney opta ahora por una alternativa enfocada en los creadores y en el contenido producido por los propios usuarios. La compañía busca que sus personajes circulen dentro de formatos cotidianos de internet, al mismo tiempo que convierte a Disney+ en un servicio con mayor variedad de contenidos y herramientas de interacción.

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