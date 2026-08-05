Mick Jagger quiere una película de The Rolling Stones inspirado por los biopics de The Beatles

Mick Jagger estaría considerando seriamente desarrollar una película o una producción televisiva sobre The Rolling Stones, una posibilidad que durante años había evitado. El cantante habría cambiado parcialmente de postura después de conocer el ambicioso proyecto de Sam Mendes sobre The Beatles, integrado por cuatro largometrajes interconectados que llegarán a los cines en 2028. Aunque todavía no existe una producción oficialmente anunciada, el músico ya está pensando en la manera en que podría contarse la historia de la banda británica.

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¿Por qué Mick Jagger ahora considera una película de The Rolling Stones?

De acuerdo con información publicada por Page Six, Jagger se encuentra “pensando seriamente en” algún proyecto cinematográfico o televisivo centrado en The Rolling Stones. El interés del cantante habría aumentado después de conocer los planes de Mendes para narrar la trayectoria de The Beatles mediante cuatro películas individuales, cada una enfocada en la perspectiva de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Mick Jagger (Getty Images)

Una fuente cercana al líder de los Stones explicó que el músico estaría analizando activamente las posibilidades del proyecto y las ventajas de participar directamente en su desarrollo.

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“Mick está pensando seriamente en cómo podría ser un proyecto cinematográfico para los Stones. Involucrarse le permitiría tener voz en el proyecto e incluso transmitir aspectos que para él son importantes. Sin duda, las películas de los Beatles marcaron un antes y un después para él. En el pasado, siempre había evitado proyectos de este tipo, ya que nunca ha sido partidario de dar muchas explicaciones sobre lo ocurrido a lo largo de seis décadas; sin embargo, los tiempos cambian y surgen oportunidades, y, como mínimo, ya ha habido conversaciones al respecto.”

Su involucramiento le permitiría supervisar la manera en que se representan los acontecimientos ocurridos durante más de seis décadas de carrera, así como seleccionar los episodios que considera relevantes para comprender la historia del grupo.

El proyecto de The Beatles que habría convencido a Jagger

Sam Mendes prepara ‘The Beatles – A Four-Film Cinematic Event’, una producción de Sony Pictures compuesta por cuatro biopics relacionados entre sí. Harris Dickinson interpretará a John Lennon, Paul Mescal será Paul McCartney, Joseph Quinn encarnará a George Harrison y Barry Keoghan dará vida a Ringo Starr.

Las películas contarán con los derechos sobre las historias personales y la música de The Beatles, concedidos por McCartney, Starr y las familias de Lennon y Harrison, además de Apple Corps. Su estreno está previsto para abril de 2028, aunque todavía no se ha explicado cómo serán distribuidas dentro de ese mes.

El formato habría llamado especialmente la atención de Jagger, pues permitiría abordar una historia musical extensa sin reducirla necesariamente a una sola película. Por ahora se desconoce si una producción sobre The Rolling Stones adoptaría una estructura similar o si se concentraría en un periodo específico de la banda.

‘The Beatles: Antología’ (imagen: Disney)

La experiencia cinematográfica de Mick Jagger

La posibilidad de participar en una biopic no sería completamente ajena para Jagger. El cantante ha trabajado como actor, compositor y productor, además de desarrollar proyectos mediante su compañía Jagged Films. También colaboró en documentales sobre The Rolling Stones, entre ellos ‘Shine a Light’, la película de concierto dirigida por Martin Scorsese en 2008, y ‘Crossfire Hurricane’, de Brett Morgen, nominada al Emmy en 2013.

Jagger también apareció como actor en ‘Freejack’, película de ciencia ficción estrenada en 1992 y protagonizada por Emilio Estevez y Anthony Hopkins. Sin embargo, durante años evitó escribir una autobiografía o respaldar una dramatización definitiva sobre la banda, incluso después del éxito de ‘Life’, el libro de memorias publicado por Keith Richards en 2010.

Hasta el momento, no se ha confirmado un estudio, director, guionista, reparto ni fecha de producción. El representante del cantante fue contactado para obtener comentarios, pero la información disponible únicamente señala que existen conversaciones preliminares.

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