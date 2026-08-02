Ariana Grande anuncia que se retirará de la exposición mediática tras su gira mundial debido a ‘un intenso escrutinio público’

Este domingo Ariana Grande anuncia que se alejará temporalmente de los actos promocionales y las apariciones públicas cuando termine su gira mundial Eternal Sunshine. Tras una etapa de actividad profesional extraordinaria, acompañada por comentarios invasivos sobre su cuerpo, así como una atención digital incisiva, la actriz y cantante toma una decisión crucial.

Ariana Grande se retira de la vida pública

La cantante concluirá su gira el 1 de septiembre en Londres y después comenzará el anunciado descanso. Su representante aclaró que la pausa afectará el trabajo realizado ante cámaras y público, pero no se trata de una despedida definitiva de la música ni de la actuación. “Ariana se alejará de la exposición pública después de completar la gira Eternal Sunshine”, indicó su equipo.

La artista todavía tiene varias presentaciones pendientes antes de cerrar el recorrido en The O2 de Londres. La gira comenzó en junio y significó su regreso a los escenarios luego varios años sin tomar las riendas en una serie extensa de conciertos, por lo que su representante insistió en que la experiencia ha sido valiosa para ella.

Ariana Grande en Wicked: Por Siempre (Foto: IMDb)

“Este tour ha sido una experiencia hermosa para ella. Ama a sus seguidores y ha disfrutado muchísimo cada minuto”, señaló el comunicado. De acuerdo con la información, esta pausa tiene como objetivo proteger su bienestar después de meses de ensayos y presentaciones sometidas a una vigilancia pública agresiva.

No te pierdas: Hideo Kojima publica su reseña de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’: ‘El reparto es el mismo pero la estructura es inteligente’

Proyectos afectados

Grande también abandonó la nueva producción londinense de Sunday in the Park With George, musical de Stephen Sondheim en el que compartiría escenario con Jonathan Bailey; el montaje seguirá adelante y tendrá que encontrar a otra actriz para el papel previsto. Por otro lado, su retiro temporal coincidiría con la promoción de Focker-in-Law, comedia protagonizada por Robert De Niro y Ben Stiller que llegará a los cines estadounidenses el 25 de noviembre; Universal todavía no ha explicado si la actriz participará en entrevistas o estrenos relacionados con la película.

El comunicado habla de un descanso merecido, pero no establece cuándo Ariana retomará sus apariciones públicas. Puedes leerlo completo a continuación:

“Ariana dará un paso atrás de la vida pública una vez que concluya el Eternal Sunshine Tour. Está muy ilusionada por terminar la gira de la mejor manera posible, tanto física como emocionalmente, y después tomarse un descanso más que merecido de las apariciones públicas y del trabajo de cara al público, lo que ha derivado en un escrutinio público constante e interminable. Esta gira ha sido una experiencia maravillosa para ella. Ama a sus fans y ha disfrutado muchísimo cada minuto de esta gira.”

Las críticas contra el físico de Ari en redes sociales

Los comentarios sobre el cuerpo de Grande aumentaron todavía más hace un par de días, tras el lanzamiento del video de Petal. Numerosos usuarios dijeron verla demasiado delgada y utilizaron fragmentos aislados para especular sobre su salud, pese a que ni ella ni su equipo han comunicado un diagnóstico médico que sostenga tales afirmaciones. El video ya tiene más de 8 millones de reproducciones en YouTube y algunos comentarios sobre la salud de Ariana rondan los 50 mil likes

Ariana Grande en Pedal (Foto: YouTube)

Pero las inquietudes expresadas por algunos seguidores no se quedó en alertas y llamados de atención, pues pronto convivieron con mensajes crueles y análisis improvisados sobre su alimentación. Grande ya había pedido que las personas evitaran comentar el aspecto ajeno en 2023, cuando explicó en un TikTok que la versión de su cuerpo considerada más saludable por ciertos usuarios correspondía, en realidad, a una época difícil de su vida, cuando tomaba antidepresivos y bebía alcohol mientras seguía una alimentación deficiente.

“Hay muchas maneras distintas de verse saludable y hermosa”, señaló entonces. También recordó que nadie conoce plenamente aquello que otra persona atraviesa, por lo que un comentario presentado como ayuda puede resultar doloroso o estar basado en una interpretación equivocada.

La cantante ha vivido bajo observación desde su adolescencia y su crecimiento frente a las cámaras de Nickelodeon permitió que millones de personas compararan cada etapa de su apariencia. A finales de 2024, durante su estancia en el podcast Oui Oui Baguette describió esa experiencia como sentirse observada “como un espécimen en una caja de Petri”; también habló sobre lo vulnerables que pueden ser las personas jóvenes ante comentarios ajenos:

“He escuchado todo tipo de versiones sobre lo que supuestamente está mal conmigo. Corriges una cosa y luego resulta que está mal por una razón distinta. Cuando eres joven y escuchas toda clase de comentarios, es muy difícil protegerte de todo ese ruido.”

Con información de People.

Entérate: ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ rompe récord de taquilla con 927 millones de dólares recaudados en su primer fin de semana