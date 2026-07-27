‘La Odisea’: China dedicará casi 800 salas a la película en un estreno histórico con Christopher Nolan y Matt Damon

Así es, La Odisea prepara una llegada excepcional a China, país donde Christopher Nolan construyó una relación particular con los espectadores. IMAX planea colocar la película en casi toda su red durante la primera semana, acompañada por una visita de Nolan y Matt Damon que llevará la promoción a un recinto relacionado a la historia cinematográfica del territorio asiático.

La Odisea en China

El estreno comercial en China continental tendrá lugar el próximo 14 de agosto, y es justo la larga espera lo que permitió preparar una exhibición amplia que aspira a transformar la película en uno de los acontecimientos cinematográficos del verano chino. Daniel Manwaring, director ejecutivo de IMAX China, explicó para Variety que la empresa espera asignar la gran mayoría de sus casi 800 pantallas a la producción durante sus primeros días. El ejecutivo incluso contempla que la totalidad de la red proyecte la adaptación del poema de Homero.

Christopher Nolan y Matt Damon en el set de La Odisea (Foto: IMDb)

“Espero que una gran mayoría de toda nuestra red, quizá toda nuestra red, esté proyectando La Odisea durante esa primera semana”, declaró Manwaring, quien no está errado en cuanto al interés por la película en territorio chino, pues la plataforma Maoyan Pro tiene registrados a más de 252 mil usuarios interesados en ver La Odisea, número superior a la de cualquier otro estreno extranjero próximo, aunque todavía distante de las 810 mil solicitudes acumuladas por Spider-Man: Un Nuevo Día.

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Las preventas de La Odisea aún no comienzan en China, pero las primeras funciones anticipadas se celebrarán el 1 y 2 de agosto en las ciudades más importantes de la nación. Cada una ofrecerá una proyección diaria antes del lanzamiento nacional, una prueba limitada que permitirá medir el entusiasmo antes de ocupar buena parte de la red.

Un estreno histórico

Christopher Nolan y Matt Damon viajarán a Beijing el 30 de julio para participar en una presentación inédita para IMAX. La alfombra roja será instalada en el Museo Nacional del Cine de China, institución gubernamental que casi nunca recibe la promoción comercial de una superproducción extranjera. Manwaring comentó que se trata de la primera alfombra roja organizada para una película comercial dentro de ese recinto.

“No habíamos visto un entusiasmo por una película como este en bastante tiempo”, comentó Manwaring. Concentrar casi 800 pantallas alrededor de una sola producción en verdad le otorga a La Odisea un privilegio extremadamente raro para un título importado y nos habla de la importancia que IMAX le da al nombre de Nolan dentro del país.

Tom Holland, Christopher Nolan y Matt Damon en el estreno de La Odisea (Foto: Getty)

Variety recalcó que China no cuenta todavía con salas capaces de proyectar copias IMAX de 70 milímetros, pero sus espectadores tendrán acceso a sistemas digitales, equipados con potentes proyectores láser que se han convertido en destinos para aficionados dispuestos a viajar entre ciudades.

El efecto Nolan

Manwaring considera que Nolan posee una enorme popularidad y en enorme poder de convocatoria en China, muy superior al de cualquier estrella cinematográfica dentro del país: “Él es enorme en China, y sus seguidores no son únicamente numerosos, también son sumamente fieles. Son fanáticos para toda la vida, verdaderos incondicionales”, afirmó.

El éxito de Nolan en China se vio con Oppenheimer, película que recaudó alrededor de 9 millones de dólares en sus primeros cinco días en el país y terminó con más de 60 millones. Manwaring bautizó ese comportamiento como el “efecto Christopher Nolan”: “Estamos hablando de uno de los poemas más grandes jamás escritos, contado a través de la mirada del mejor cineasta”.

Hasta el momento, La Odisea ya recaudó más de 640 millones de dólares a nivel mundial y se espera que el número sea todavía más grande tras su lanzamiento histórico en China.

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