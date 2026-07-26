‘La Odisea’ enfrenta filtración masiva en redes sociales, pero su taquilla sigue imparable

La travesía comercial de La Odisea encontró un obstáculo fuera de los cines y no tiene nada que ver con los problemas comunes que enfrenta una película al llegar a salas. Hablamos de una copia ilegal que comenzó a circular en redes sociales y quedó al alcance de una audiencia multitudinaria. Claro que la respuesta en taquilla reafirma que la experiencia diseñada por Christopher Nolan conserva un poder difícil imposible en una pantalla doméstica.

Sorpresa, sorpresa, una filtración masiva de La Odisea

La aparición de una película completa en internet desata el terror de distribuidores y exhibidores. El peligro se incrementa cuando el archivo posee buena calidad y corresponde a uno de los estrenos más costosos de la temporada. El caso de La Odisea se disparó ayer, 25 de julio, luego de que una publicación viral en X dirigiera a los usuarios hacia un mensaje de una cuenta que posteriormente fue suspendida y que comenzó a distribuir una copia de la película. El material permaneció disponible el tiempo suficiente para atravesar fronteras digitales antes de que las medidas de protección comenzaran a contenerlo.

Elenco de La Odisea (Foto: Getty)

Por la tarde, una publicación que advertía sobre la presencia de la cinta completa amplificó el archivo. Se trataba una versión de alta calidad, cuyo reproductor acumuló más de 2.1 millones de vistas en aproximadamente dos horas y media. El video terminó sustituido por un aviso de retiro y la cuenta responsable desapareció poco después. Para el 26 de julio todavía podían encontrarse copias derivadas, aunque buena parte de los enlaces conducía a archivos falsos o al conocido engaño de “Never Gonna Give You Up”.

No te pierdas: Christopher Nolan revela que cambió el final de ‘La Odisea’ porque era ‘misógino y sombrío’

La propagación ocurrió con una rapidez que sorprende y aborda la fragilidad de los estrenos frente a las plataformas sociales. Sin embargo, ver una copia comprimida en un teléfono difícilmente reproduce el atractivo que Nolan construyó alrededor de la proyección en gran formato, convertida aquí en parte esencial del espectáculo.

La respuesta de Universal

Hace unos minutos, Universal publicó un comunicado en relación a la filtración masiva de su película:

“Nos enteramos de la publicación no autorizada de la película e inmediatamente pusimos en marcha los protocolos para solicitar su retiro. Nos tomamos muy en serio las infracciones a los derechos de autor y emprenderemos todas las acciones legales correspondientes para proteger nuestro contenido y nuestros derechos de propiedad intelectual.”

¿Cuánto ha recaudado La Odisea?

Tras dos fines de semana, La Odisea ya alcanzó 286.4 millones de dólares en Norteamérica y 639.6 millones a nivel mundial. Su producción costó cerca de 250 millones, a los que se sumó una campaña promocional estimada en 125 millones. Las salas IMAX han aportado 140 millones de dólares al total mundial, repartidos entre 78 millones en Norteamérica y 62 millones en mercados internacionales. Las funciones en película de 70 milímetros, disponibles únicamente en 41 pantallas, acumularon 16.9 millones y presentan una alta ocupación hasta septiembre.

La llegada de Spider-Man: Un Nuevo Día impondrá una prueba importante durante el próximo fin de semana. De todas formas, la coincidencia de ambas producciones es en realidad una oportunidad para asegurar la venta de boletos hasta agosto.

Christopher Nolan y Hoyte Van Hoytema en el set de La Odisea (Foto: X)

Entérate: ‘La Odisea’: Las escenas y personajes de Homero que no aparecen en la adaptación de Christopher Nolan

¿Dónde se filmó La Odisea de Christopher Nolan?

El rodaje comenzó en Marruecos durante febrero del año pasado, el inicio de un viaje que cambiaría las vidas de todos los implicados. Aït Benhaddou, un conjunto fortificado de tierra situado cerca de Ouarzazate, fue utilizado para representar Troya; la producción también trabajó en Essaouira y Marrakech, aprovechando espacios costeros y arquitectura histórica.

Grecia aportó varias locaciones del Peloponeso, pues el equipo filmó en la playa de Voidokilia y el castillo de Methoni, para luego trasladarse a la cueva de Néstor y Acrocorinto. Las muy volátiles condiciones climáticas formaron parte del reto técnico que Nolan decidió aceptar al trabajar en exteriores.

La producción continuó en Sicilia, especialmente en Favignana, en el Castillo de Santa Caterina que obligó al equipo a subir aproximadamente 274 metros cada día durante dos semanas. Islandia ofreció sus playas negras y territorios volcánicos para la recreación del Hades, o al menos una parte de él. Y en Escocia, la costa de Moray Firth, el castillo de Findlater y el bosque de Culbin también fueron locaciones para la película.