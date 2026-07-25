Christopher Nolan revela que cambió el final de ‘La Odisea’ porque era ‘misógino y sombrío’

El director explicó que eliminó parte de ese material, aunque conservó la reflexión sobre la violencia masculina

Christopher Nolan modificó de manera deliberada el desenlace de ‘La Odisea’ porque consideró que el final del poema de Homero era demasiado oscuro y misógino para la adaptación cinematográfica. En una entrevista reciente, el director explicó que decidió excluir parte de ese material, aunque mantuvo la reflexión sobre la violencia, la guerra y la manera en que los hombres pueden convertirse en bestias cuando desaparecen los límites morales.

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Su versión ofrece a Odiseo y Penélope un cierre más esperanzador, construido alrededor de la caída de las civilizaciones, la repetición de la historia y la posibilidad de que algo nuevo vuelva a surgir después de la destrucción.

¿Por qué Christopher Nolan cambió el final de ‘La Odisea’?

Nolan explicó que el desenlace del poema le resultaba particularmente difícil por su tono y por la manera en que retrata a las mujeres. Al hablar sobre las decisiones tomadas durante la adaptación, afirmó:

Mia Goth y Anne Hathaway en ‘La Odisea’ (imagen: Empire)

“Hablando de las decisiones de adaptación, el final del poema es tan sombrío y misógino que tuve que excluir parte de ese material.”

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El director no detalló cada uno de los elementos que eliminó, pero dejó claro que no quiso borrar por completo la crítica a la violencia masculina. Esa intención aparece en la historia de Circe, quien advierte que los hombres de Odiseo habrían podido violarla y asesinarla, y los compara con cerdos.

La película retoma esa idea durante el saqueo de Troya, cuando muestra a los soldados actuando con brutalidad. Para Nolan, la guerra no solo destruye ciudades: también expone hasta dónde puede caer una persona cuando siente que tiene permiso para ejercer la violencia.

Odiseo y Penélope reciben un desenlace más esperanzador

A diferencia del tono que Nolan identifica en el texto original, su película busca equilibrar la desesperanza con una posibilidad de renovación. El director reconoce que la historia sigue marcada por la caída de una civilización y por la idea de que los mismos errores pueden repetirse.

Sin embargo, también encuentra una lectura optimista en los ciclos históricos. Penélope resume esa posibilidad con una frase que se vuelve central para el cierre:

“La civilización resurgirá.”

Nolan explicó que buscaba encontrar el punto medio entre el pesimismo provocado por la catástrofe de la Edad de Bronce y la esperanza de que las fuerzas positivas puedan reaparecer. El final no niega la destrucción ni las consecuencias de la guerra, pero tampoco presenta el destino humano como una condena inevitable.

La película conecta a Odiseo con ‘Oppenheimer’

El cineasta también reconoció que su trabajo en ‘Oppenheimer’ influyó directamente en la forma en que interpretó a Odiseo. En ambos casos, Nolan parte de un hombre brillante cuya inteligencia produce una herramienta capaz de provocar una destrucción enorme.

Christopher Nolan en el set de ‘Oppenheimer’ (imagen: Universal Pictures)

En ‘La Odisea’, esa herramienta es el caballo de Troya. Nolan lo presenta como el mayor error del protagonista y como el origen de una culpa que lo acompaña durante su viaje. La relación entre ambos personajes se resume en una idea que, según el director, se volvió evidente mientras construía la adaptación:

“El hecho de que puedas hacerlo no significa que debas hacerlo.”

La película también amplía el destino de la tripulación de Odiseo, un aspecto que, según Nolan, el poema trata con rapidez. Su versión coloca esas muertes en primer plano para cuestionar el liderazgo del héroe y mostrar las consecuencias de sus decisiones. Así, el nuevo final no elimina la oscuridad de la historia, pero intenta evitar que esa oscuridad sea la única conclusión posible.

Con información de TIME.

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