El regalo que Tom Holland le hizo a todo el elenco de ‘La Odisea’

El favorito de medio Hollywood, Tom Holland, aportó un gesto cinéfilo al elenco de La Odisea que tornó una pausa de rodaje en una pequeña ceremonia para quienes estaban haciendo la película. El actor de 30 años y esposo de Zendaya encontró una manera de mirar hacia otra epopeya antes de volver al set.

¿Cuál fue el regalo de Tom Holland al elenco de La Odisea?

Matt Damon reveló a Empire que, durante el rodaje de La Odisea, el equipo hizo una pausa en Los Ángeles para ver Lawrence de Arabia en 70 mm, la extraordinaria película de David Lean. La proyección se hizo realidad gracias a una gestión de Holland con Tom Rothman, jefe de Sony, quien conservaba una copia excelsa de la cinta.

“Estábamos en Sony, y Tom Rothman tiene una de las copias prístinas en 70 mm de esa película”, contó Damon, quien interpreta a Odiseo, rey de Ítaca. “Y Tom Holland, porque es Spider-Man y es el favorito de todos en ese estudio, llamó a Rothman y él organizó que la viéramos un domingo, las cuatro horas completas”.

Elenco de La Odisea de Christopher Nolan (Foto: Getty)

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Lawrence de Arabia y La Odisea, gemelas de escala

Lawrence de Arabia, estrenada en 1962, se mantiene como una referencia suprema del cine épico. Se trata de una obra colosal sobre la revuelta árabe en la Primera Guerra Mundial, centrada en una actuación extraña y fascinante de Peter O’Toole. Sus imágenes en 70 mm Technicolor convirtió al desierto en un territorio hipnótico para el público que asistió a su estreno.

La Odisea de Nolan juega en esa misma liguilla de películas que no se conforman con contar una historia, también quieren tallarla en espacio y formato. Universal y el equipo de Nolan presentaron la cinta como la primera producción narrativa filmada por completo con cámaras IMAX, además, el cineasta decidió llevar la filmación a sitios hostiles para el hombre; el propio Damon admitió esto durante una entrevista con New Heights:

“Yo pensaba: ‘¡Nadie tendría por qué estar filmando aquí! Claro que él quiere filmar aquí. Tiene todo el sentido’. Tiene un equipo increíble. Su equipo es brutal. Y todo el mundo se entregó al máximo en esa película y cumplimos con todos los días de rodaje. De hecho terminamos antes de lo previsto. Fue una experiencia increíble.”

La siguiente película de Christopher Nolan

Peter O’Toole en Lawrence de Arabia (Foto: IMDb)

Nolan todavía no ha anunciado cuál será su próxima película después de La Odisea, lo único claro es que no tiene prisa. En una entrevista reciente con Today, el director dijo que pasará “al menos” tres años antes de estrenar otra obra. El cineasta explicó que La Odisea lo llevó a tocar los límites de su resistencia y de la resistencia del equipo. “Definitivamente llegué al límite de mi propia energía y de la energía de todos”, dijo al hablar del esfuerzo requerido por adaptar el poema de Homero.

Por ahora, su siguiente paso real es sostener la corrida de La Odisea en taquilla, que ahora mismo ya tiene más de 300 millones de dólares a nivel mundial y se colocó como el mayor debut global de su carrera.

Tom Holland vuelve a salas con Spider-Man: Brand New Day

Holland no se quedará mucho tiempo lejos de las salas, pues Spider-Man: Un Nuevo Día llegará a cines el 31 de julio, con Destin Daniel Cretton en la dirección y Tom otra vez como Peter Parker.

La película también reúne a Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo. La historia presenta a Peter viviendo una etapa adulta, aislado tras los hechos de Spider-Man: Sin Camino a Casa, sin nadie que lo recuerdo y entregado por completo a proteger Nueva York.

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