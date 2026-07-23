Todo sobre la nueva película de Tom Holland, una biopic basada en Fred Astaire

Tras meses de promociones y éxito profesional y personal rotundos, Tom Holland ya tiene en la mira su siguiente gran reto: interpretar a Fred Astaire en una película biográfica. El proyecto lleva varios años en desarrollo, pero el actor acaba de dar una señal clara de avance al confirmar que planea meterse de lleno al estudio de baile cuando termine sus giras con la prensa.

Holland vive ahora mismo, quizá, la etapa más activa de toda su carrera. Este verano lo vimos La Odisea de Christopher Nolan y en unos días redoblará en salas con Spider-Man: Un Nuevo Día. Tras el heroísmo físico de Marvel y la aventura mítica de Homero, su siguiente prueba será la hazaña de bailar como una leyenda.

Tom Holland protagonizará la biopic de Fred Astaire

Holland habló en Good Morning America sobre la película de Fred Astaire y dijo que ése es el proyecto que planea hacer después. “Para mí, lo que amo de mi trabajo son los desafíos. Tenemos a Fred Astaire como lo siguiente, eso es lo que estamos planeando hacer. Y en cuanto termine estas giras, voy a volver de lleno al estudio de baile”, explicó el actor, quien ahora puede gritar a viva voz que está casado con Zendaya.

Fred y Adele Astaire in Smiles (Foto: Photofest)

El intérprete admitió que ya comenzó ensayos y que la experiencia lo dejó entre el entusiasmo y miedo. “Hice mis primeros ensayos recientemente, y me llenaron tanto de emoción como de terror absoluto, porque tengo muchísimo trabajo por hacer para intentar estar a la altura de Fred”, dijo.

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Holland también confesó que quiere hacer todo el trabajo él mismo, sin la necesidad de intervenciones extra: “Tengo el deseo de no usar dobles, de hacer todo el baile, de filmar esos bailes en una sola toma, como él lo habría hecho”, agregó.

La película será dirigida por Paul King, responsable de Paddington y Wonka, con guion de Steven Levenson y producción de Amy Pascal. Sony lleva vinculada al proyecto desde que Holland reveló, en 2021, que interpretaría a Astaire, aunque la cinta aún no tiene fecha oficial de estreno.

Hay, además, un antecedente legal delicado. En 2025, Robyn Smith Astaire, viuda del bailarín, envió una carta a Amy Pascal alegando que el patrimonio de Astaire no había autorizado una película sobre su vida y que el artista habría dejado por escrito su deseo de no ser retratado en cine. Sony no ha dado una respuesta pública definitiva sobre ese punto.

¿Quién fue Fred Astaire?

Se trata de uno de los grandes arquitectos del musical cinematográfico. Nacido en 1899 y fallecido en 1987, desarrolló una carrera profesional que empezó en la infancia y se extendió por más de 75 años, con trabajo en escenario, cine y televisión. El American Film Institute lo honró en 1981 con su premio a la trayectoria.

Tom Holland como Telémaco en La Odisea (Foto: Empire)

Su nombre era casi uno con el de Ginger Rogers, con quien protagonizó una serie de películas de la compañía RKO que hicieron del baile una forma de seducción y comedia. Flying Down to Rio, Sombrero de Copa, Swing Time y Shall We Dance son las que ayudaron a fijar la imagen inmortal de Astaire en pantalla, con ese traje impecable y pasos imposibles.

El legado de Astaire incluye 31 musicales cinematográficos entre 1933 y 1968, además de televisión y grabaciones musicales.

La carrera de Tom Holland antes de ser estrella de Hollywood

La elección de Holland es obvia debido a que su propia carrera empezó en el teatro musical. Antes de toda la maraña hollywoodense, Holland fue Billy Elliot en el West End, papel que exige una enorme entrega física. Cuando era niño tomaba clases de hip-hop los sábados con sus hermanos y a los nueve años le sugirieron audicionar para Billy Elliot; primero interpretó a Michael, amigo del protagonista, y luego pasó al papel principal en 2008.

Después llegó Lo imposible, de J.A. Bayona, donde obtuvo atención internacional siendo adolescente. Más tarde, Marvel y Sony lo eligieron como Peter Parker, y su versión de Spider-Man ya es historia.

Con información de The Times.

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