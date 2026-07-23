Director de ‘Doctor Strange’ critica a Elon Musk por querer rehacer ‘La Odisea’ con IA: ‘No sabe nada de cine’

Elon Musk no ha parado de protestar contra ‘La Odisea’ de Christopher Nolan, y ahora prometió que su herramienta de inteligencia artificial Grok realizará antes de que termine el año una película completa basada en el poema de Homero. Sus declaraciones provocaron una dura respuesta de Scott Derrickson, director de ‘Doctor Strange’ y ‘The Black Phone’, quien cuestionó directamente los conocimientos cinematográficos del empresario y desestimó sus opiniones sobre el arte.

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¿Qué dijo el director de ‘Doctor Strange’ sobre Elon Musk?

Scott Derrickson respondió directamente a Musk mediante una publicación en X, la plataforma propiedad del empresario. El cineasta no suavizó sus palabras al referirse a los comentarios de Musk sobre ‘La Odisea’ y el trabajo de Christopher Nolan.

Elon Musk (imagen: Getty)

“Está claro que Elon Musk no sabe nada de cine y que dejó de leer cuando tenía veintitantos.”

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Derrickson remató su mensaje con otra declaración contundente:

“Sus opiniones sobre el arte no valen nada.”

La reacción ocurrió después de que Musk prometiera que Grok produciría una película de larga duración inspirada en ‘La Odisea’. Según sus palabras, el proyecto buscará ser “históricamente preciso y fiel al arte de Homero”. El empresario también compartió un fragmento de tres minutos generado por un usuario de la plataforma mediante herramientas de inteligencia artificial.

Aunque Musk presentó la iniciativa como una alternativa más fiel al poema clásico, sus declaraciones son claramente un nuevo ataque contra la adaptación dirigida por Nolan, que, pese a cualquier crítica que pueda hacérsele, fue realizada por completo por seres humanos y en su mayoría en escenarios reales.

Elon Musk ya había atacado la película de Christopher Nolan

Las críticas de Musk contra ‘La Odisea’ comenzaron varios meses antes de su estreno y estuvieron relacionadas principalmente con algunas decisiones de reparto. En marzo, el empresario llamó a Nolan “Una racista anti-blanco” por elegir a Lupita Nyong’o para interpretar a Helena de Troya.

También aseguró que el director tomó esa decisión porque “quiere premios”, afirmó que “Chris Nolan ha perdido su integridad” y calificó el casting como “un insulto a Homero”.

Musk también criticó la participación de Elliott Page, quien interpreta a Sinon, y compartió publicaciones que se burlaban de la masculinidad del actor transgénero. Estas intervenciones se sumaron a otros ataques previos del empresario contra producciones como ‘Barbie’ y la nueva versión de ‘Blancanieves’, películas que cuestionó por sus temas feministas o por decisiones que considera vinculadas con una agenda “woke”.

Lupita Nyong’o como Clitemnestra en ‘La Odisea’ (imagen: Elle)

‘La Odisea’ triunfó pese a la controversia

Las críticas de Musk no impidieron que ‘La Odisea’ se convirtiera en uno de los mayores acontecimientos cinematográficos del año. La película protagonizada por Matt Damon debutó con US$264 millones en la taquilla mundial, el mejor estreno de la carrera de Christopher Nolan.

El filme también continuó agotando funciones con meses de anticipación, demostrando que la controversia alrededor del reparto no afectó el interés del público. Su lanzamiento reforzó la posición de Nolan como uno de los pocos directores cuyo nombre basta para convertir una película en un evento global.

Mientras Musk busca demostrar que una inteligencia artificial puede producir su propia versión del relato de Homero, Derrickson dejó claro que no considera sus críticas una aportación válida a la conversación cinematográfica. La disputa vuelve a enfrentar dos visiones opuestas: la defensa del cine realizado por grandes equipos humanos y la promesa de producir largometrajes completos mediante herramientas generativas.

Con información de Variety.

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