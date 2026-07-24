Barco vikingo usado en ‘La Odisea’ terminó dañado y los dueños exigen al estudio pagar las reparaciones

La asociación sueca Vikingaleden denunció que Universal Pictures no ha pagado

El éxito de ‘La Odisea’ en la taquilla mundial no ha impedido que una controversia relacionada con su producción salga a la luz. La asociación sueca Vikingaleden, propietaria de una réplica de un barco vikingo utilizada durante el rodaje de la película de Christopher Nolan, asegura que Universal Pictures aún no ha cubierto el costo de las reparaciones que la embarcación necesitó tras pasar seis meses al servicio de la filmación. Mientras la organización afirma que el estudio incumplió el acuerdo alcanzado antes del rodaje, Universal sostiene que todas las facturas relacionadas con el barco ya fueron pagadas.

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¿Qué reclaman los propietarios del barco?

La embarcación, llamada Glad av Gillberga, pertenece a Vikingaleden, un centro vikingo sin fines de lucro ubicado en la región sueca de Värmland. El barco es una réplica de una nave de guerra basada en un hallazgo arqueológico de alrededor del año 1040 descubierto en el fiordo de Roskilde, en Dinamarca.

Christopher Nolan durante el rodaje de ‘La Odisea’ (imagen: Universal Pictures)



Según la organización, Universal se comprometió a cubrir cualquier reparación derivada del uso de la embarcación durante la producción. Sin embargo, tras recuperarla, encontraron daños en distintas partes del barco, entre ellas la popa, el mástil, la madera y la pintura.

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Vikingaleden asegura que únicamente solicitó el reembolso del costo de los materiales utilizados para reparar la embarcación, ya que el trabajo fue realizado por voluntarios de la asociación. La factura asciende a unos US$6,000.

“Nos sentimos olvidados”



Peter Olausson, presidente de Vikingaleden, explicó que la cantidad reclamada puede parecer pequeña para un gran estudio, pero representa una suma importante para la asociación, integrada por unos 200 miembros.



“Sólo estamos cobrando por el material, no por el trabajo manual.”



También expresó su frustración por la falta de respuesta del estudio.



“Por supuesto que Universal puede costear esos $6,000, nos sentimos olvidados.”



Olausson afirmó además que el acuerdo original era claro.



“El trato era que nosotros lo pagaríamos y seríamos recompensados financieramente.”



Aunque el barco ya volvió a navegar, el representante de la organización sostiene que el pago sigue pendiente un año después de concluir el rodaje.

Universal niega el adeudo



La réplica sueca apareció como una de las embarcaciones de escolta de la flota de Odiseo, mientras que el barco principal utilizado para representar la nave del héroe fue la réplica noruega Draken Harald Hårfagre, de 35 metros de longitud.

Fotografía del rodaje de ‘La Odisea’ (imagen: X/@BestMovieMom)



La reclamación surge mientras ‘La Odisea’ continúa cosechando éxito comercial. La película, cuyo presupuesto se estima en US$250 millones, recaudó US$264 millones durante su primer fin de semana en la taquilla mundial.



Universal, por su parte, rechazó la versión de Vikingaleden y aseguró que no existe ninguna factura pendiente.



“Nuestros registros indican que todas las facturas relacionadas con el ‘Glad av Gillberga’ se abonaron en su totalidad, incluidas las de las reparaciones. El estudio y la producción se han puesto en contacto con la asociación para aclarar cualquier malentendido.”



De esta manera, el desacuerdo permanece abierto, con la asociación sueca insistiendo en que aún espera el reembolso prometido y el estudio asegurando que todas las obligaciones económicas relacionadas con la embarcación ya fueron cubiertas.

Con información de The Guardian.

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