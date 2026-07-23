‘La Odisea’: Las escenas y personajes de Homero que no aparecen en la adaptación de Christopher Nolan

La película deja fuera la aparición física de Zeus, Poseidón y Hades, el famoso truco de "Nadie", entre otras cosas

Christopher Nolan llevó a la pantalla grande una de las obras más influyentes de la literatura occidental con ‘La Odisea’, una superproducción que adapta el poema épico atribuido a Homero y protagonizada por Matt Damon como Odiseo. Aunque la película ha sido elogiada por su ambición visual y por mantenerse fiel al espíritu general del relato, el director nunca ocultó que realizar una traducción literal del texto era imposible y llevó a cabo numerosos cambios y omisiones.

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Después de todo, la obra original, escrita hace cerca de tres mil años, está compuesta por 24 cantos y alrededor de 12 mil versos, por lo que condensarla en una película exigía tomar decisiones narrativas importantes. Lejos de reproducir cada episodio del poema, Nolan optó por reorganizar algunos acontecimientos, fusionar otros y eliminar escenas completas que, aunque memorables para los lectores de Homero, habrían complicado el ritmo de la historia.

Matt Damon en ‘La Odisea’, de Christopher Nolan’ (imagen: Universal Pictures)

El resultado es una adaptación que conserva buena parte del viaje de Odiseo hacia Ítaca, pero que también introduce diferencias significativas respecto al material original.

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Desde dioses que nunca aparecen físicamente hasta personajes secundarios, episodios fantásticos y un desenlace completamente distinto, estas son algunas de las ausencias y modificaciones más importantes entre el poema clásico y la versión cinematográfica de Christopher Nolan.

Los grandes dioses permanecen fuera de escena

En el poema de Homero, Zeus, Poseidón y Hades participan de distintas maneras en el destino de Odiseo. Además de ellos, aparecen Hermes, Helios, Perséfone y, por supuesto, Atenea, quien guía constantemente al héroe.

La película, en cambio, reduce drásticamente la presencia divina. Atenea es la única deidad que aparece físicamente, mientras que Zeus y Poseidón solo son mencionados o sugeridos a través de fenómenos naturales.

Nolan explicó que tomó esta decisión para acercar la experiencia del espectador a la percepción de los propios personajes (vía People):

“Para mí, tener esos dioses distantes con piezas de ajedrez o lo que fuera, todas esas cosas que ya habías visto antes, resultaba alienante.”

Y añadió:

“No se trata tanto de intentar ser realista, sino simplemente de ver a los dioses tal como estos personajes los habrían visto.”

Matt Damon como Odiseo y Zendaya como Atenea en ‘La Odisea’ (imagen: Universal Pictures)

El famoso truco de “Nadie”

Uno de los pasajes más célebres de ‘La Odisea’ tampoco llegó a la pantalla.

Cuando Odiseo queda atrapado junto con sus hombres en la cueva del cíclope Polifemo, le dice que su nombre es “Nadie”. Después de cegarlo, el monstruo pide ayuda a sus congéneres gritando que “Nadie” lo ha atacado, provocando que los demás cíclopes ignoren sus llamados.

En la película, Nolan conserva el enfrentamiento con Polifemo, pero elimina este ingenioso juego de palabras. Más adelante, en el poema, Odiseo revela orgullosamente su verdadero nombre, lo que permite que Polifemo invoque la ira de Poseidón contra él.

El director reconoció que intentó incorporar el famoso recurso, pero no logró que funcionara en pantalla.

“Entiendo. Es un juego de palabras. Los juegos de palabras son difíciles de traducir. Lo intenté, pero no fue posible incluirlo.”

El cíclope en el tráiler de ‘La Odisea’ (imagen: Universal Pictures)

La isla de Eolo y la bolsa de los vientos

Después de escapar del cíclope, el poema conduce a Odiseo hasta Eolia, donde el rey Eolo le entrega una bolsa mágica capaz de contener todos los vientos peligrosos.

Cuando la tripulación está a punto de llegar finalmente a Ítaca, la curiosidad de los marineros los lleva a abrir la bolsa mientras Odiseo duerme. Los vientos escapan y la embarcación termina siendo arrastrada nuevamente hasta Eolia.

Este episodio, que representa una de las mayores frustraciones del viaje, fue eliminado por completo de la adaptación de Nolan.

Circe tiene un papel muy diferente

La hechicera Circe conserva un lugar importante en la película, pero su historia cambia considerablemente.

En ambas versiones transforma a los compañeros de Odiseo en cerdos. Sin embargo, en el poema interviene Hermes para entregar al héroe una planta mágica que lo protege del hechizo y le permite obligar a Circe a devolver la forma humana a sus hombres.

Además, Homero narra que Odiseo permanece un año entero en la isla y mantiene una relación amorosa con la hechicera.

Nada de eso ocurre en la película, donde el encuentro es mucho más breve y la tripulación abandona la isla casi de inmediato.

Samantha Morton como Circe en ‘La Odisea’ (imagen: Universal Pictures)

Calipso deja de ser una prisionera para convertirse en guía

Otra de las modificaciones más profundas involucra a Calipso.

En la película, Nolan mezcla su historia con el episodio de los lotófagos y presenta a la ninfa como una figura que mantiene a Odiseo confundido mediante flores de loto durante siete años, adoptando un papel cercano al de una terapeuta que lo ayuda a reconstruir sus recuerdos.

En el poema sucede algo distinto. Los lotófagos aparecen mucho antes y afectan a toda la tripulación, mientras que Calipso retiene deliberadamente a Odiseo hasta que Hermes interviene para convencerla de dejarlo partir.

El largo desvío antes de regresar a Ítaca

En la adaptación cinematográfica, el viaje de Odiseo prácticamente concluye al abandonar la isla de Calipso.

Homero, en cambio, añade un último e importante episodio. Poseidón destruye la embarcación improvisada del héroe y este termina llegando a Esqueria, hogar de los feacios.

Allí conoce a la princesa Nausícaa, al rey Alcínoo y a la reina Arete, quienes lo reciben como huésped. Durante un banquete, Odiseo relata toda su travesía desde la Guerra de Troya hasta ese momento, antes de recibir un nuevo barco que finalmente lo lleva de regreso a Ítaca.

Toda esa parte desaparece de la película.

Matt Damon y Charlize Theron en ‘La Odisea’ (imagen: Universal Pictures)

El destino de Melanto y las sirvientas

Tras la masacre de los pretendientes, Nolan deja abierto el destino de Melanto, interpretada por Mia Goth.

El poema es mucho más severo. Homero cuenta que Melanto y otras once sirvientas fueron consideradas traidoras por ayudar a los pretendientes y revelar información del palacio.

Como castigo, Telémaco ordena que las doce mujeres sean ejecutadas mediante ahorcamiento.

Un final completamente distinto

La mayor diferencia llega en el desenlace.

En el poema, las familias de los pretendientes asesinados intentan vengarse de Odiseo. Antes de que estalle un nuevo enfrentamiento, Atenea interviene para imponer la paz entre ambos bandos.

Después de esa reconciliación, Odiseo recupera oficialmente el trono de Ítaca y vuelve a gobernar su reino.

Nolan eligió un cierre diferente. Tras reunirse con Penélope, ambos deciden abandonar el reino como una forma de expiar las pérdidas provocadas por la Guerra de Troya, mientras Telémaco asume el trono como nuevo rey. Es una conclusión que no aparece en el poema de Homero y que refleja la interpretación personal del director sobre el costo humano de la guerra y el regreso del héroe.

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