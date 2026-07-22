Elon Musk quiere hacer una película de La Odisea con IA que sea ‘históricamente correcta’

Después del éxito de la versión dirigida por Christopher Nolan, Elon Musk, empresario y dueño de X, aseguró que Grok Imagine podrá crear una película de larga duración basada en La Odisea antes de que termine el año. Durante los últimos meses, el magnate, poseedor de una fortuna que ronda los 800 mil millones de dólares, se ha dedicado a criticar la cinta, acusándola de no ser ‘históricamente correcta’.

Elon Musk anuncia película de La Odisea hecha con Grok

Musk publicó en X que Grok Imagine, la herramienta de inteligencia artificial de xAI, hará una versión completa de La Odisea antes de que termine 2026. “Antes de que acabe este año, Grok Imagine hará una película de larga duración de La Odisea que sea históricamente correcta y fiel al arte de Homero”, escribió.

El mensaje fue acompañado por un corto de tres minutos generado con IA, compartido por otro usuario de X. Musk no ofreció más detalles sobre presupuesto, duración exacta, distribución, permisos, equipo creativo humano o el proceso concreto con el que Grok Imagine produciría una película completa.

La Odisea de Christopher Nolan (Foto: Empire)

La idea de una adaptación ‘históricamente correcta’ es una contradicción. La Odisea no es ninguna crónica verificable basada en hechos reales; se trata de epopeya mítica donde aparecen dioses, monstruos, hechizos y naufragios. Compuesta hace casi 3 mil años, La Odisea pertenece al territorio de la poesía épica y la tradición oral. Hay un cíclope, una hechicera, una ninfa, sirenas y la intervención de dioses en la vida humana.

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Es verdad que podríamos discutir vestuario, geografía, barcos, armas o referentes de la Edad del Bronce, pero reducir La Odisea a ‘precisión histórica’ es tratar como expediente lo que siempre ha sido mito y una historia que habla de memoria y el deseo de regresar al hogar.

El racismo y la transfobia en las críticas de Elon Musk

Las pataletas de Musk no empezaron con Grok, pues mucho antes del estreno de La Odisea, el empresario publicó mensajes contra la elección de Lupita Nyong’o como Helena de Troya, afirmando que el director la habría elegido por premios, una acusación sin prueba que alimentó la disputa.

De hecho, Musk publicó varias quejas sobre el casting de Nyong’o y Elliot Page, quien fue blanco de comentarios transfóbicos en redes. El actor interpretó a Sinón en la película, un personaje de tiempo limitado en pantalla pero con una de las historias más interesantes.

Set de La Odisea de Christopher Nolan (Foto: Empire)

El problema no es sólo preferir una lectura u otra del mito. La crítica se volvió racista cuando redujo la presencia de Nyong’o a una ofensa racial, como si una actriz negra no pudiera encarnar una figura mítica dentro de una obra que ha sido reinterpretada durante siglos en teatro, pintura, literatura y cine. También se volvió transfóbica cuando la discusión sobre Page dejó de lado todo análisis artístico y pasó al ataque contra su identidad.

La Odisea no ha sobrevivido casi tres milenios por ser una maqueta exacta del tiempo antiguo. El poema mismo viene de una tradición oral, de variaciones y versiones que preceden al texto fijado por la escritura. En arte, una adaptación puede ser respetuosa sin ser literal, infiel en detalles y profunda en espíritu, moderna en rostros y antigua en heridas.

Una película de La Odisea, hecha por un multimillonario racista y transfóbico, a través de una herramienta que todavía carece de argumentos para ser considerada ejecutora de la artes, es una ironía en sí misma.

La Odisea de Christopher Nolan es un éxito crítico

La Odisea debutó con 264.1 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana. La película logró el mayor estreno live-action de 2026 hasta ese momento y lo hizo realidad con un presupuesto estimado de 250 millones.

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