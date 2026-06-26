Elon Musk comparte en X ‘Citizen Vigilante’, la nueva película de Armie Hammer que fue prohibida en Alemania

El siempre polémico Elon Musk ha vuelto a encender las redes, ahora al compartir en su red social X ‘Citizen Vigilante’, la nueva película protagonizada por Armie Hammer y dirigida por Uwe Boll. El empresario difundió la cinta completa desde su cuenta personal después de que el propio director anunciara que estaría disponible en la plataforma durante 48 horas. La película, estrenada recientemente en cines, ha generado críticas por su premisa, centrada en un vigilante que asesina a inmigrantes criminales y funcionarios corruptos, y por su bloqueo en Alemania, donde no recibió clasificación por edad.

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¿Por qué fue prohibida ‘Citizen Vigilante’ en Alemania?

La situación de ‘Citizen Vigilante’ en Alemania no se dio como una prohibición tradicional, sino por la negativa a otorgarle una clasificación por edad. En la práctica, esa decisión impide que la película llegue a salas de cine en ese país. Uwe Boll, cineasta alemán conocido por sus producciones de bajo presupuesto y por una carrera rodeada de críticas negativas, calificó la medida como censura.

Citizen Vigilante (2026) (imagen: IMDb)

De acuerdo con Variety, Boll dijo: “El sistema de clasificación se negó a otorgarnos una calificación [en Alemania], así que ahora solo se puede ver si se trae un Blu-ray de Austria o Suiza”. El director agregó: “Y creo que lo hicieron a propósito. Fue una decisión de censura deliberada.”

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Boll también aseguró que intentó apelar la decisión por la vía legal, pero perdió. Sobre el motivo del bloqueo, declaró: “Contraté a un abogado para presentar una queja al respecto, pero perdimos por seis votos a dos, ya que se determinó que la película incitaba a la violencia contra los migrantes.”

La premisa de la película ha sido uno de los puntos más cuestionados. En ella, Armie Hammer interpreta a Sanders, un estadounidense que se muda a Croacia y se convierte en vigilante, matando a criminales violentos, violadores y jueces corruptos. La polémica surge porque, según los reportes citados, sus víctimas son migrantes.

Elon Musk impulsa la película desde X

De acuerdo con Forbes, Boll anunció el jueves que liberaría ‘Citizen Vigilante’ completa en X durante 48 horas. Después de eso, Elon Musk compartió el video de la película, con duración de 1 hora y 28 minutos, desde su cuenta personal.

El medio también señaló que Musk compartió varias publicaciones que elogiaban la cinta y sugerían que los intentos por bloquearla estaban generando un “Streisand Effect” (Efecto Stresisand), es decir, una mayor atención pública provocada precisamente por el intento de limitar su circulación.

El impulso de Musk ocurre en un contexto en el que el empresario ha criticado a líderes europeos por sus políticas migratorias y ha amplificado comentarios de figuras de derecha contrarias a la inmigración. Forbes también recordó que Musk fue cuestionado recientemente por líderes en Europa durante los disturbios en Belfast, Irlanda del Norte, originados tras protestas antiinmigrantes vinculadas a un ataque presuntamente cometido por un migrante sudanés.

Un regreso complicado para Armie Hammer

‘Citizen Vigilante’ también marca una nueva etapa en el intento de regreso de Armie Hammer, cuya carrera quedó detenida durante años tras acusaciones de abuso y la circulación de mensajes explícitos atribuidos a él. El actor negó las acusaciones más graves y una investigación en Los Ángeles terminó sin cargos.

Armie Hammer (Fotografía: Michael Buckner/Getty Images)

En una entrevista reciente con The Hollywood Reporter, Hammer dijo que lloró cuando recibió la oferta para actuar en la película: “Estoy bastante seguro de que lloré”. También reconoció la necesidad que tenía de volver a trabajar: “Habría hecho un maldito anuncio de comida para gatos. Solo quería volver a trabajar.”

Sin embargo, la recepción de ‘Citizen Vigilante’ ha sido dura. Variety la describió como “una muestra de cine de explotación violenta, incoherente y moralmente depravada” y señaló que su protagonista es “xenófobo y convencido de tener derecho a todo, la encarnación del estereotipo estadounidense más generalizado, rechina los dientes ante los «cocos» extranjeros y apunta con su pistola provista de silenciador a quienes percibe como infractores.”

Así, el regreso de Hammer no ocurre con una película de prestigio ni con una gran producción de estudio, sino con una cinta marcada por críticas severas, acusaciones de xenofobia y una polémica internacional amplificada por Elon Musk desde X.

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