Armie Hammer busca una segunda oportunidad en Hollywood: ‘No hice lo que la gente dice’

En una nueva entrevista, el actor habla de su caída pública, su vida lejos de los grandes estudios y su regreso

Después de cinco años sin trabajo en la industria, Armie Hammer reapareció con una entrevista extensa en The Hollywood Reporter, donde habla de su caída pública, su vida después del escándalo y el intento de reconstruir una carrera que pasó de las grandes producciones de Hollywood al cine independiente de bajo presupuesto. El actor, recordado por ‘Red Social‘, ‘The Man from U.N.C.L.E.’ y ‘Llámame por tu nombre’, reconoce que está desesperado por volver al trabajo que tanto ama.

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¿Qué dijo Armie Hammer sobre las acusaciones en su contra?

La entrevista retoma el punto más delicado de su historia reciente: varias mujeres lo acusaron de abuso psicológico y sexual, circularon mensajes explícitos atribuidos a él y una mujer con la que mantuvo una relación extramarital lo acusó de violación. Armie Hammer negó las acusaciones y, según el perfil, la investigación del LAPD (Departamento de Policía de Los Ángeles) terminó sin cargos.

Armie Hammer (imagen: Getty)

En su conversación con The Hollywood Reporter, el actor intenta marcar una diferencia entre aceptar responsabilidad por su conducta y admitir los señalamientos más graves. La frase central de su postura aparece cuando dice: “Yo mismo me creé estos problemas”. Más adelante, agrega: “No hice lo que la gente dice que hice. Pero introduje en mi vida a personas muy peligrosas e inseguras, y enfadé a la gente de mi vida, y aquí estamos.”

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El perfil no plantea su situación como una absolución pública. De hecho, subraya que los mensajes filtrados quedaron asociados a su imagen y que, para muchas personas, el cierre legal del caso no resolvió el impacto cultural de lo ocurrido. Hammer, por su parte, asegura que llegó a una etapa en la que dejó de leer lo que se decía de él en internet: “Esto no tiene ningún valor nutricional para mí. Esto casi ni siquiera es el mundo real.”

De promesa de Hollywood a cinco años sin trabajo

Antes del escándalo, Armie Hammer había sido impulsado como una figura de alto perfil. Su salto llegó con ‘Red Social’, donde interpretó a los gemelos Winklevoss bajo la dirección de David Fincher. Después vinieron proyectos como ‘El llanero solitario’, ‘The Man from U.N.C.L.E.’ y el reconocimiento crítico de ‘Llámame por tu nombre’, película que lo colocó en la conversación de premios.

La caída cambió todo. De acuerdo con el artículo, sus agentes de WME lo dejaron, perdió a su publicista y se quedó sin agente ni manager. Actualmente, su representación se reduce a un abogado de entretenimiento encargado principalmente de contratos. También cuenta que vivió en un pequeño departamento en Venice Beach, pagó compras con una tarjeta de débito que le dio un amigo y usó un teléfono desechable comprado en una gasolinera.

Hammer asegura que su vida actual está concentrada en sus hijos. Describe una rutina diaria de disciplina, meditación y cuidados familiares, lejos de la maquinaria que alguna vez acompañó su carrera.

Su regreso empieza con películas pequeñas

El primer proyecto que recibió después de años sin ofertas fue ‘Citizen Vigilante’, dirigida por Uwe Boll. La propuesta tuvo un peso emocional para el actor, quien reconoce que estaba dispuesto a aceptar casi cualquier trabajo con tal de volver a un set: “Hubiera hecho un maldito anuncio de comida para gatos. Solo quería volver a trabajar.”

Armie Hammer (imagen: Getty)

Además de ‘Citizen Vigilante’, Armie Hammer ya suma otros proyectos pequeños a su intento de regreso. Entre ellos están ‘Frontier Crucible’, un western de bajo presupuesto; ‘Night Driver’, un thriller ambientado en Los Ángeles; y una película filmada en Bulgaria, en la que interpreta a una figura real cuya identidad todavía no ha sido anunciada.

Por ahora, su vuelta a la actuación avanza lejos de los grandes estudios y las franquicias que alguna vez parecían marcar su camino. Su nueva etapa se mueve en el cine independiente, con producciones más discretas y una industria que todavía mide con cautela qué lugar puede ocupar después del escándalo. El propio actor compara ese proceso con la condena de Sísifo, empujando una roca cuesta arriba, pero con una dificultad añadida que vuelve todavía más resbaladizo su intento de recuperar terreno.

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