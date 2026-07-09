¿Quién es Tom Holland, el historiador que comparte el nombre del actor y que Elon Musk criticó en redes sociales?

Tom Holland, historiador británico, autor y coanfitrión del podcast The Rest Is History, se metió sin querer en el debate sobre ‘La Odisea’ de Christopher Nolan por una confusión tan inevitable como viral: compartir nombre con Tom Holland, el actor que interpreta a Telémaco en la película. Después de elogiar públicamente la adaptación, su comentario fue confundido por algunos usuarios con una promoción del actor y después quedó vinculado a una nueva crítica de Elon Musk en X.

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¿Quién es Tom Holland, el historiador?

El Tom Holland que elogió ‘La Odisea’ no es el actor de ‘Spider-Man’, sino un historiador, escritor y divulgador británico nacido en 1968. Es conocido por sus libros sobre el mundo antiguo, Roma, Persia, el cristianismo y la formación de la civilización occidental. Su trabajo combina investigación histórica con una narración accesible para lectores no especializados.

Tom Holland, el historiador (fotografía: Andrew Crowley)

Entre sus libros más conocidos están Rubicon: The Last Years of the Roman Republic, sobre la caída de la República romana, y disponible en español bajo el título Rubicón: Auge y caída de la República romana; Persian Fire (Fuego Persa), dedicado a las Guerras Médicas entre griegos y persas, con una narración extraordinaria sobre la Batalla de las Termópilas, retratada de forma complemtanet ahistórica y propagandística en ‘300‘, de Zack Snyder.

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Dynasty, sobre los emperadores Julio-Claudios; y uno de sus mayores éxitos: Dominion (Dominio), donde analiza la importante influencia del cristianismo en la cultura occidental; Holland también es coanfitrión de The Rest Is History, podcast que conduce junto con Dominic Sandbrook. El programa se ha convertido en uno de los podcasts de historia más populares del mundo, con episodios dedicados a imperios, guerras, figuras políticas, mitología, religión y cultura clásica.

Su elogio a ‘La Odisea’ provocó confusión

La confusión comenzó después de que el historiador publicara en X su reacción a ‘La Odisea’, tras verla en funciones previas. En su mensaje, Holland escribió: “Es, con diferencia, la mejor adaptación cinematográfica de un mito griego que he visto jamás”. También añadió: “Rinde homenaje a Homero y, al mismo tiempo, crea algo nuevo a partir de él.”

El comentario se volvió viral porque el otro Tom Holland, el actor, forma parte del elenco de la película. En ‘La Odisea’, el intérprete da vida a Telémaco, hijo de Odiseo, personaje interpretado por Matt Damon. Algunos usuarios pensaron que el actor estaba elogiando su propia película y respondieron con bromas como: “Bro, tú sales en ella”. Entertainment Weekly reportó que ambos Tom Holland asistieron a la premiere de Londres, aunque aparentemente no se encontraron.

Elon Musk volvió a entrar en la discusión

La conversación creció todavía más cuando Elon Musk publicó en X: “Tom Holland es un cuck.” El mensaje generó confusión porque no aclaraba si se refería al actor o al historiador. Sin embargo, varios usuarios y medios interpretaron que el comentario estaba dirigido al historiador, debido al momento en que apareció y a su defensa pública de ‘La Odisea’. A su vez, el historiador respondió directamente al tuit de Musk.

Tom Holland en ‘La Odisea’ (imagen: Universal Pictures)

La película de Nolan ya venía acumulando debates en redes por su casting, sus decisiones de adaptación y la lectura moderna de un texto clásico. Musk había criticado antes algunos aspectos del proyecto, especialmente la elección de Lupita Nyong’o como Helena de Troya. En este caso, su comentario añadió otra capa de ruido a una conversación que ya mezclaba cine, mitología, cultura pop y disputas ideológicas.

Hasta ahora, lo más claro es que el historiador Tom Holland elogió la película desde su conocimiento del mundo clásico, mientras que la confusión con el actor amplificó su comentario. Su frase sobre ‘La Odisea’ no fue una autopromoción de alguien dentro del elenco, sino la reacción de un divulgador histórico que considera que la película respeta a Homero y, al mismo tiempo, propone algo nuevo.

Fuente.

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