‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ rompe récord de taquilla con 927 millones de dólares recaudados en su primer fin de semana

Pues ya se veía venir y ahora podemos afirmar que Spider-Man: Un Nuevo Día convirtió su estreno en un acontecimiento espectacular, algo que Hollywood creía reservado solo para grandes reuniones como las de los Vengadores. La cuarta película de Tom Holland como Peter Parker atiborró salas alrededor del planeta y tiene a Sony y a Marvel Studios frente a la posibilidad de superar un récord que parecía protegido por Avengers: Endgame.

Spider-Man: Un Nuevo Día superó todas las proyecciones

Las estimaciones previas anticipaban un lanzamiento gigantesco, pero la verdad ninguna alcanzaba el resultado de hoy domingo, 2 de agosto. La película obtuvo 355 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, acompañados por otros 572 millones procedentes de los mercados internacionales. El total mundial, aunque usted no lo crea, llegó así a 927 millones de dólares ¡en su primer fin de semana! Es el segundo mejor debut global registrado, únicamente por debajo de Avengers: Endgame, que comenzó su recorrido en 2019 con cerca de 1.2 mil millones.

Tom Holland y Zendaya en Spider-Man: Un Nuevo Día (Foto: Marvel Studios)

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La cifra norteamericana también quedó a una distancia mínima del récord, pues Endgame conserva, por ahora, el primer lugar con 357 millones de dólares; Un Nuevo Día terminó apenas dos millones abajo, aunque los datos definitivos del lunes podrían modificar esa diferencia. Cabe mencionar que Sony invirtió alrededor de 225 millones de dólares solo en la producción.

Kevin Feige agradeció la respuesta del público y relacionó el éxito con la permanencia emocional de los personajes de Marvel:

“Este es un estreno verdaderamente extraordinario y estamos agradecidos con las audiencias de todo el mundo por haber salido a vivir nuestra película de la manera en que fue concebida para verse. Este debut refleja el poder perdurable de los personajes de Marvel y la conexión que siguen teniendo con los fans alrededor del mundo. Y, como ya pudieron comprobar los espectadores, también prepara el terreno para las emocionantes historias que están por venir.”

Los récords de Spider-Man: Un Nuevo Día

Un Nuevo Día alcanzó 72 millones de dólares en funciones previas dentro de Norteamérica, superando los 60 millones reunidos por Endgame. Ninguna otra película había vendido tantos boletos antes de comenzar formalmente su primer viernes de exhibición. El día inaugural completo terminó con 168 millones de dólares. Esa cantidad desplazó el récord de Endgame y convirtió a la nueva aventura de Peter Parker en el estreno de un solo día más lucrativo en la historia de la taquilla estadounidense.

Foto: Reddit

También es apenas la segunda película que rebasa 300 millones de dólares durante un fin de semana en Estados Unidos y Canadá. Sin Camino a Casa ocupa ahora el tercer lugar histórico con 260 millones, seguida por Avengers: Infinity War con 257 millones. El estreno mundial de 927 millones superó sin problema a cualquier entrega anterior del personaje. Sin Camino a Casa había comenzado con 600 millones en 2021, sin contar con China, antes de concluir su estancia en salas cerca de los 1.9 mil millones.

Tampoco olvidemos que Un Nuevo Día y La Odisea impulsaron además el fin de semana colectivo más grande registrado en Norteamérica, ya que todas las películas disponibles reunieron cerca de 430 millones de dólares, por encima de los 402 millones generados cuando Endgame llegó a las salas. La epopeya de Christopher Nolan conservó el segundo lugar con 51 millones durante su tercer fin de semana y su acumulado mundial ya rebasa 911 millones.

Spoilers a continuación.

Kevin Feige tiene muchos planes para el MCU

La publicidad mantuvo en secreto el personaje de Sadie Sink, y la respuesta finalmente apareció dentro de la película: la actriz encarna a Jean Grey, una de las figuras más importantes de los X-Men y una pieza decisiva para la incorporación de los mutantes al MCU. Jean fue interpretada hace años por Famke Janssen y Sophie Turner en las películas producidas por Fox, pero elegir a Sink, una actriz muy joven y de apariencia adolescente, indica que Marvel desea construir otra generación alrededor del personaje.

La aparición de Grey junto a Peter Parker permite que los mutantes entren al MCU mediante una historia personal, antes de reunirse formalmente como los X-Men. Y eso es tan solo el inicio de nuevas eras para Kevin Feige.

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