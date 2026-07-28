‘Ghost Rider’: Así fue como Ryan Gosling convenció a Kevin Feige de hacer la película

Es hora de aceptarlo, gente, probablemente nunca más veremos a Ryan Gosling haciendo cine alternativo, edgy o independiente. El actor canadiense de 45 años ya se instaló demasiado bien en las grandes franquicias de Hollywood como para dar marcha atrás y la más reciente es Marvel Studios. En una nueva entrevista con Empire Magazine, Kevin Feige habla sobre cómo la nueva estrella de Ghost Rider lo convenció para hacer la película.

Todo estalló durante el último fin de semana en la Comic-Con de San Diego 2026, cuando en el Hall H, ante la presencia de medios de comunicación y fanáticos, se reveló que Ryan Gosling interpretará oficialmente a Ghost Rider en Marvel Studios; de hecho tendrá su propia aventura en solitario para la pantalla grande (aunque no hay detalles sobre si aparecerá en alguna de las nuevas películas de los Vengadores en un cameo sorpresa).

Cómo Ryan Gosling convenció a Marvel Studios

Sabemos que Marvel Studios no ha tomado las mejores decisiones creativas en los últimos 4 años, sin embargo, no hemos tenido una película del MCU desde el año pasado con Los 4 Fantásticos: Primero Pasos, así que en las oficinas deben estar pensándose y planeado muchas cosas. En este contexto, Kevin Feige echó la casa por la ventana este último fin de semana con el anuncio de los nuevos Pantera Negra y Ghost Rider, además de la breve aparición de Deadpool con traje nuevo.

Ryan Gosling en Drive (Foto: IMDb)

De acuerdo con Feige, fue la propia iniciativa de Ryan Gosling la que impulsó el nuevo proyecto de Ghost Rider, algo que tal vez en años previos hubiera sido imposible: “Fue Gosling quien tuvo la visión. Fue Gosling quien presentó la idea que convenció a Shawn [Levy, director], quien hizo que vinieran a proponernos este proyecto y que, al final, nos tiene hoy aquí sobre este escenario.”

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Durante los últimos años, hemos observado a Ryan Gosling en películas más encaminadas hacia el entretenimiento pleno y a la recaudación en taquilla. Lejos quedaron los personajes como el conductor de Drive o K, el agente replicante de Blade Runner 2049. En 2023 lo vimos como Ken en Barbie, película que recaudó 1.4 mil millones a nivel global; y el año pasado todavía estaba filmando Star Wars: Starfighter, película que lo introducirá en la franquicia de la galaxia lejana en 2027. También actuó recientemente en Profesión Peligro, El Hombre Gris y Proyecto Fin del Mundo, todas con una línea muy definida de entretenimiento de acción o familiar.

Un nuevo horizonte para Marvel Studios

Si bien han sido años complicados para el MCU, tal parece que las cosas están a punto de dar un giro con Spider-Man: Un Nuevo Día, Avengers: Doomsday, Avengers: Secret Wars y la era post-multiverso. En la misma entrevista con Empire, Kevin Feige aseguró que el máximo compromiso de su casa creativa, ahora mismo, es el compromiso con la calidad:

Ryan Gosling en Proyecto Fin del Mundo (Foto: IMDb)

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Gran parte de esto responde a una estrategia de la que llevamos tiempo hablando: enfocarnos en la calidad. Siempre intentamos priorizar la calidad, pero cuando la cantidad de proyectos es tan grande, terminas dividiendo demasiado tus esfuerzos. No queríamos que eso ocurriera, y una película de los Avengers es lo más importante que podemos hacer. Y Secret Wars… es, por sí misma, el punto de partida hacia el futuro, hacia lo que viene después. Así que nuestro principal objetivo era concretar esas dos películas y preparar el camino para 2028, del que hasta ahora hemos revelado dos proyectos: Ghost Rider y Pantera Negra 3.”

En una entrevista previa con Happy Sad Confused, realizada hace unos días, Feige confirmó que han surgido muchas conversaciones en las oficinas de Marvel Studios y que ya tienen diseñados planes de producción hasta 2042. La nueva película de Ghost Rider con Ryan Gosling llegará a salas de cine en 2028.