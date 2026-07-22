‘Avengers: Doomsday’ ya recaudó 16.5 millones de dólares casi medio año antes de su estreno, así lo hizo

La nueva película de los Vengadores tiene todo para ser el mayor éxito del MCU

Aunque Avengers: Doomsday todavía no llega a los cines, Marvel Studios ya logró convertir su preventa en noticia de taquilla. La película de los hermanos Russo va que vuela para ser el gran cierre comercial de 2026 (buena suerte, Duna: Parte Tres), y los jefes no dudaron en echar la casa por la ventana en cuanto a producción y reparto.

¿Avengers: Doomsday ya recaudó millones?

De acuerdo con Variety, Doomsday ya generó 16.5 millones de dólares en venta anticipada durante su primer día de disponibilidad. Claro que la novedad no se trata de funciones ya realizadas, pues la película se estrena el 18 de diciembre; hablamos de boletos comprados con casi medio año de anticipación; la gente en verdad quiere ver esa película.

Disney sólo abrió preventa en cerca de mil salas de Estados Unidos con formatos premium, no en los más de 4 mil complejos de Norteamérica donde la cinta se exhibirá en su fin de semana de estreno. Según el medio citado, varias funciones del jueves 17 y viernes 18 de diciembre ya aparecen prácticamente agotadas.

Avengers Doomsday (Foto: Marvel Studios)

Variety también informó que el primer día tampoco incluyó las pantallas IMAX, el formato premium más extendido que ahora mismo tiene con dolores de cabeza a los más puristas de La Odisea. Avengers: Doomsday no tendrá acceso a esas pantallas al inicio porque la tercera entrega de Dune se estrena el mismo día y reservó la red IMAX completa por casi un mes.

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Todos los actores confirmados para Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday tiene como directores a Anthony y Joe Russo, responsables de Infinity War y Endgame. La estrella principal de la película será Robert Downey Jr. de regreso en el MCU, aunque ahora como Victor von Doom, Doctor Doom, no como Tony Stark, aka Iron Man.

La ficha oficial de Disney incluye a Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Ian McKellen, Tom Hiddleston, James Marsden y Patrick Stewart. También aparecen Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramirez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn, Mabel Cadena y Tenoch Huerta Mejía.

El reparto nos habla de una unión nunca antes vista entre Avengers, los Cuatro Fantásticos, Thunderbolts, los guerreros e Wakanda y antiguos X-Men de la etapa Fox. Claro que el regreso de Downey Jr. es el anzuelo más poderoso, porque su salida como Iron Man cerró Endgame con uno de los momentos más recordados de todo el MCU. Que ahora vuelva como villano le da un giro de 180 grados a su heroico rol en la larga historia de Marvel Studios.

Florence Pugh en Avengers: Doomsday (Foto: Marvel Studios)

Avengers: Doomsday saldrá a la luz tras varios años irregulares para Marvel, con éxitos enormes y títulos que no lograron conectar igual con las audiencias. El enorme éxito de la preventa indica que, cuando el estudio reúne nombres grandes y promete escala de evento, el público todavía responde de manera positiva.

¿Qué sigue después de Avengers: Secret Wars?

Después de Doomsday llegará Avengers: Secret Wars, con un estreno programado para el 17 de diciembre de 2027. Marvel ya presenta la película como la continuación del gran cierre multiversal que empezará con Doctor Doom.

A Kevin Feige, la mente detrás de Marvel Studios, le preguntaron recientemente en Happy Sad Confused si Secret Wars se dividirá en dos películas, a lo que contestó: “No en este mundo”, con lo que frenó todos los rumores de una expansión en dos partes.

El futuro del MCU tampoco sería un reinicio total, según las declaraciones de Feige. El ejecutivo ya descartó un reboot y señaló que mira los cómics de Secret Wars, en especial la etapa de Jonathan Hickman, como una ruta útil para lo que viene. El gran destino parece estar en los mutantes, pues Feige ya había dicho que X-Men será el lugar donde el MCU se prepare para su futuro después de Secret Wars, con una nueva película dirigida por Jake Schreier y un reparto distinto al de la vieja saga de Fox.

Con información de Comicbook.

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