Kevin Feige revela que Adam Driver ha rechazado todas sus ofertas para unirse a Marvel Studios

El director de Marvel revela que el actor no quiere saber nada del cine de superhéroes

Adam Driver parece ser uno de los pocos actores que pueden mirar a Marvel Studios a los ojos y decir que no una y otra vez. Kevin Feige, presidente del estudio, reveló que el intérprete ha recibido numerosas propuestas para entrar al Universo Cinematográfico de Marvel, pero ninguna ha logrado convencerlo hasta ahora.

El tema se comentó en Happy Sad Confused, el podcast de Josh Horowitz, donde Feige habló de ese intento repetido por sumar al actor de Star Wars a la casa de los Avengers. Esta semana ha estado muy cargada con noticias sobre el MCU, incluido el futuro reparto de los X-Men, además de los ya anunciados, aunque Marvel no ha confirmado ningún papel para Driver.

¿Adam Driver tiene una tradición de rechazar a Marvel Studios?

Feige reconoció que Marvel lleva tiempo queriendo trabajar junto a Driver. “No es ningún secreto que nos gustaría”, dijo el ejecutivo. “Pero ya es tradición hacer Zoom con él y luego que diga que no. Es una tradición de larga vida”. El presidente de Marvel aclaró que Driver no se comporta con frialdad ni desprecio. “No podría ser más cordial. Normalmente es sincero de entrada sobre cómo se siente”, añadió Feige.

Adam Driver en Star Wars: El Ascenso de Skywalker (Foto: IMDb)

Desde hace tiempo las redes sociales especulan con la posibilidad de verlo como Magneto en un futuro reinicio de X-Men. Feige, sin embargo, Kevin fue prudente y de momento no hay elecciones de reparto cerradas para esa nueva etapa mutante.

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Star Wars, la saga a la que Driver le dijo sí

Claro que Adam Driver ya sabe lo que implica cargar una franquicia de tamaño colosal. Su paso por Star Wars lo hizo famoso a nivel mundial, blanco de adoración y de rechazo, figura central entre los debates más acalorados de la fanaticada y actor de la maquinaria A hollywoodense.

Driver interpretó a Kylo Ren, también conocido como Ben Solo, en la trilogía de secuelas de Star Wars. Apareció en El despertar de la Fuerza, Los últimos Jedi y El ascenso de Skywalker, donde encarnó al hijo de Leia Organa y Han Solo, dividido entre la herencia familiar y su entrega al lado oscuro.

Su trabajo fue una de las partes más discutidas y valoradas de esa etapa de la saga, pues Kylo Ren era un hombre quebrado, caprichoso, violento y herido por una idea de grandeza que nunca terminaba de quedarle bien. Driver le dio a ese conflicto algo de furia adolescente y tristeza adulta.

El proyecto cancelado de Ben Solo

Lo más interesante es que el actor sí habría querido regresar a Star Wars bajo condiciones específicas. En una entrevista con AP el año pasado, reveló que trabajó con Steven Soderbergh en una película centrada en Ben Solo, titulada The Hunt for Ben Solo, pero Disney rechazó el proyecto.

Adam Driver en La casa Gucci (Foto: IMDb)

Driver explicó que siempre estuvo interesado en hacer otra película de Star Wars si existían “un gran director y una gran historia”. “Amaba a ese personaje y amaba interpretarlo”, dijo. La idea fue desarrollada con Soderbergh y Rebecca Blunt, y después presentada a Lucasfilm.

El “no” vino de la parte alta de Disney. “Se lo llevamos a Bob Iger y Alan Bergman, y dijeron que no. No veían cómo Ben Solo estaba vivo. Y eso fue todo”, contó Driver.

Las mejores películas de Adam Driver

Antes y después de Star Wars, su filmografía se movió entre cine de autor y apuestas extrañas, con directores como Jim Jarmusch, Noah Baumbach, Spike Lee, Martin Scorsese, Ridley Scott, Michael Mann y Francis Ford Coppola.

Uno de sus trabajos mejor valorados es Paterson, donde interpreta a un conductor de autobús que escribe poesía; también Historia de un matrimonio, que le dio una nominación al Oscar como actor principal; y El infiltrado del KKKlan, de Spike Lee, por la que recibió una nominación como actor de reparto.

También brilla en Silencio, de Scorsese, donde Driver interpreta a un jesuita en una misión de riesgo en Japón; Annette, musical oscuro de Leos Carax; Ferrari, de Michael Mann; y Megalópolis, de Francis Ford Coppola, presentada en competencia en Cannes 2024.

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