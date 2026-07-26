Elon Musk critica a Anne Hathaway: ‘Es una marioneta de Hollywood y tiene un pequeño cerebro de pajarito’

A través de su perfil en X, antes Twitter, Elon Musk, con más de 240 millones de seguidores, publicó una serie de comentarios en contra de Anne Hathaway, actriz que en estos momentos triunfa en salas de cine gracias a su trabajo en La Odisea de Christopher Nolan. El magnate esparció sus palabras a manera de respuesta en videos sobre la intérprete.

El video que lo inició todo

Todo comenzó por las publicaciones de Gad Saad en X, profesor de marketing libanés-canadiense que se define a sí mismo como un “científico especializado en comportamiento evolutivo”. En horas recientes, Gad lanzó un video al que tituló “Síndrome de Anne Hathaway o narcisismo maligno cosmológico”, y en el que se dedica a “desmontar” los argumentos de la actriz pronunciados en otro video.

En 2018, Hathaway emitió un discurso tras recibir el Premio Nacional HRC al Aliado por la Igualdad, entregado por la Human Rights Campaign, la mayor organización LGBTQ+ en Estados Unidos. Durante su intervención, la actriz habló sobre categorías como la heterosexualidad, cisgeneridad y blanquitud, y cómo las tres representan los pilares de un mito “que mantiene el poder y el dinero en las manos de unos cuantos”:

Anne Hathaway como Penélope en La Odisea (Foto: IMDb)

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“Con la excepción de ser un hombre blanco cisgénero, todo sobre mí me ha puesto en el centro de un extendido y dañino mito. Ese mito dice que la homosexualidad orbita la heterosexualidad, que la transgeneridad orbita la cisgeneridad, y que todas las otras razas orbitan la blanquitud. Es un mito que mantiene el poder y el dinero en manos de unos cuantos, en lugar de invertirlos en las vidas de los libres. Aprecio esta comunidad porque ahí es donde aprendí a rechazar este mito. Aprecio esta comunidad porque junto no solo vamos a cuestionar este mito, lo vamos a destruir.”

Tras incluir el fragmento del discurso de Anne Hathaway en su video, Gad Saad leyó algunas palabras que escribió en relación a la actriz:

“La presunción orbita a Anne Hathaway, el narcisismo patológico, narcisismo maligno, orbita a Anne Hathaway, la autoindulgencia orbita a Anne Hathaway, la imbecilidad monumental orbita a Anne Hathaway.”

Los ataques de Elon Musk contra Anne Hathaway

A las publicaciones de Gad Saad, Elon Musk respondió con varios comentarios sobre la actriz:

“Ella no es más que una marioneta. Quien escribió su discurso es el verdadero idiota. Ella solo repite las palabras que Hollywood le dice que diga. No tiene pensamientos propios. Tiene un cerebro de pajarito.”

Elon Musk (Foto: Getty)

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Anne Hathaway triunfa con La Odisea

La actriz, quien espera ahora mismo su tercer hijo con el empresario judío Adam Shulman, está triunfando en salas de cine gracias a La Odisea de Christopher Nolan, película en la que interpreta a Penélope, reina de Ítaca y esposa de Odiseo, rey perdido en el mar y en buscar de regresar a su hogar.

La Odisea de Nolan es un hito de las salas IMAX que ya acumuló 640 millones de dólares a nivel mundial con solo dos semanas en cartelera. Los analistas pronostican que el recorrido final de la cinta terminaría con 1.3 mil millones de dólares, a partir de un presupuesto de 250 millones, la película más cara del director hasta ahora.

En meses previos, Hathaway también sorprendió a la crítica con El diablo viste a la moda 2, secuela del clásico de culto estrenado en 2006. Aunque las segundas partes no suelen tener buenos comentarios o taquillas excelsas, la crítica se rindió ante la continuación, misma que fue capaz de recaudar 690 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 100 millones de dólares, más que los 35 millones que costó la primera.

Con información de Variety.