Olivia Wilde dice que Elon Musk es ‘una criatura’ y lo lamenta: ‘Realmente se veía inteligente’

Olivia Wilde, actriz y directora, recordó con decepción que años atrás conoció a Elon Musk en las instalaciones de SpaceX, cuando todavía lo veía como una figura innovadora, imbuida en el fuego de proyectos filantrópicos, antes de que su imagen pública quedara manchada por peleas políticas en redes sociales y discursos cada vez más agresivos.

¿Qué dijo Olivia Wilde sobre Elon Musk?

Wilde contó en The Louis Theroux Podcast que conoció a Musk cuando SpaceX acababa de instalar su sede en Los Ángeles. La visita tuvo lugar porque ella quería ver cohetes y porque el empresario tenía interés en donar dinero a una organización relacionada con Haití, enfocada en construir hospitales y escuelas. “Creo que sí donó un poco de dinero, y eso se agradece”, recordó.

Después admitió que lamenta ver cómo el empresario es muy diferente: “Realmente lo resiento ahora. Realmente lo resiento profundamente”, dijo Wilde. También explicó que, en aquel momento, no habría podido anticipar la ruta pública que Musk tomaría con los años: “Nunca habría predicho que seguiría el camino que siguió. Realmente se veía inteligente”.

Olivia Wilde dirigiendo La noche de las nerds (Foto: IMDb)

La actriz añadió que lo conoció “mucho antes de que se convirtiera en una criatura” y relacionó esa transformación con ideas que, a su juicio, alimentan una visión peligrosa del poder masculino, el avance de la cultura incel, el resentimiento y control han ganado espacio en internet. Habló de la obsesión de Musk con el descenso poblacional y con la idea de que “el mundo necesita más personas”, postura que el empresario ha expresado repetidamente al presentar la baja natalidad como una amenaza mayor que otros problemas globales.

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Las polémicas más grandes de Elon Musk

La compra de Twitter, hoy X, fue el punto de quiebre, cuando Musk cerró la adquisición por 44 mil millones de dólares el 27 de octubre de 2022, despidió a altos ejecutivos y tomó control de esa plataforma eje para temas como política, periodismo, cultura pop y publicidad global.

Antes de cerrar el acuerdo, empleados de Twitter publicaron una carta contra el plan reportado de despedir hasta 75% de la plantilla. En ese texto, citado por TIME, calificaron la amenaza como “temeraria” y como “un acto transparente de intimidación laboral”, una recepción muy lejos de la bienvenida heroica que algunos fanáticos de Musk imaginaban.

ABC News reportó en noviembre de 2022 que Twitter despidió a “decenas” de empleados por comentarios críticos contra Musk en la app de mensajería Slack. El propio Musk publicó después: “Quiero disculparme por despedir a estos genios”.

Olivia Wilde junto al elenco de su película No te preocupes cariño (Foto: Getty)

Un estudio académico de 2023, Auditing Elon Musk’s Impact on Hate Speech and Bots, disponible en el repositorio arXiv, encontró que el discurso de odio subió de forma dramática tras la compra de Twitter por Musk. El mismo año, Musk también quedó bajo presión por contenido antisemita en X. Varias marcas suspendieron publicidad después de que anuncios aparecieran junto a publicaciones que elogiaban a Adolf Hitler y al partido nazi, y después de que Musk coincidiera con una publicación anti-judía.

Los más reciente en el archivo Elon son los señalamientos, claramente transfóbicos y racistas, hacia el elenco de La Odisea de Christopher Nolan, el nuevo éxito del verano.

Muchos tuvieron esperanza en Elon Musk

Durante años, Musk fue visto como el empresario capaz de empujar industrias viejas hacia el futuro. Tesla convirtió el auto eléctrico en una aspiración, SpaceX redujo costos de lanzamientos y reutilizó cohetes, algo que solo imaginábamos en la ciencia ficción. Parecía informal, obsesivo, raro, menos pulcro que otros multimillonarios, y esa imagen lo volvió sinónimo de audacia en el sector tecnológico.

Fue SpaceX en especial lo que construyó esta esperanza poderosa de una humanidad multiplanetaria, con misiones a Marte haciendo uso de una tecnología de fantasía hecha realidad. Pero la caída de Musk vino cuando empezó a colocar sus verdaderos pensamientos en redes y sus acciones sobre la mesa dejaron de parecer filantrópicas. Ahora se pelea en X por el color de piel de Lupita Nyong’o.

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