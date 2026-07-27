Benedict Cumberbatch y Benedict Wong firman carta para detener fusión de Paramount y Warner: ‘Podría ser desastroso’

La compra de Warner Bros. Discovery por Paramount Skydance enfrenta una resistencia que salió de oficinas gubernamentales y tribunales para alcanzar a quienes trabajan frente a las cámaras. En este contexto, Benedict Cumberbatch, Alan Cumming y Benedict Wong pidieron al gobierno británico que examine la operación antes de permitir una concentración empresarial con efectos profundos y tal vez irreversible sobre el cine, la televisión y los medios informativos.

¿Qué dice la nueva carta firmada por Benedict Cumberbatch, Alan Cumming y Benedict Wong?

El 27 de julio, los actores publicaron en The Guardian una carta abierta dirigida, principalmente, a Lisa Nandy, secretaria de Cultura, Medios y Deporte del Reino Unido. Los firmantes sostienen que el acuerdo podría afectar tanto a los trabajadores británicos como al público que consume las producciones realizadas dentro del país: “Una calamidad en la televisión y el cine podría ser desastrosa para lo que ves y para lo que sabes”. El texto plantea que la operación necesita una revisión de interés público y pide a Nandy que utilice las facultades de su cargo para intervenir.

Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen en Doctor Strange en el multiverso de la locura (Foto: Marvel Studios)

La carta calcula que el sector cinematográfico y televisivo británico sostiene más de 180 mil empleos. También señala que la producción generó un gasto de 6.8 mil millones de libras el año pasado y aporta alrededor de 12 mil millones de libras anuales a la economía del país.

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Los actores temen que las llamadas sinergias prometidas a los inversionistas terminen traducidas en despidos y menos películas aprobadas. Paramount proyecta ahorros cercanos a 6 mil millones de dólares tras absorber Warner Bros. Discovery, cuya adquisición completa está valorada en, aproximadamente, 110 mil millones de dólares al incluir la deuda.

Un camino lleno de baches

El antecedente de WarnerMedia y Discovery ocupa un lugar importante en su postura, pues aquella unión, concretada en 2022, trajo recortes laborales y la cancelación de producciones terminadas; entre ellas, la polémica Batgirl. Paramount también eliminó cerca de dos mil puestos después de su integración con Skydance, consumada en 2025.

Los tres actores de Marvel, quienes interpretan a Doctor Strange, Wong y Nightvision, respectivamente, se unen al temor de que la empresa fusionada tenga bajo su poder a Channel 5, CNN International y CBS News, además de grandes archivos audiovisuales. Esa acumulación otorgaría a un propietario comercial una influencia excesiva sobre las noticias disponibles y sobre el registro histórico consultado por generaciones futuras.

“Cuando propietarios separados dirigen redacciones separadas, una historia considerada inconveniente por uno todavía puede llegar al público a través de otro”, escribieron. La carta advierte que la unión colocaría decisiones editoriales de enorme alcance bajo una misma junta corporativa.

El estado actual de la fusión entre Paramount y Warner

Benedict Wong en Doctor Strange en el multiverso de la locura (Foto: Marvel Studios)

La operación aún no ha sido cancelada, pero su cierre quedó detenido hace solo unos días por la disputa antimonopolio en Estados Unidos. Paramount y Warner Bros. Discovery aceptaron posponer la compra hasta que exista una resolución judicial o hasta el 1 de junio de 2027, lo que ocurra primero.

La jueza federal Araceli Martínez-Olguín fue quien concedió una orden temporal para congelar la transacción. La magistrada consideró que doce estados presentaron preguntas serias sobre una posible reducción de la competencia dentro de la industria cinematográfica de los Estados Unidos.

California es la principal figura de la demanda, pero la acompañan otros once estados, entre ellos, Nueva York. Los fiscales argumentan que la compañía resultante reuniría a dos de los cinco estudios tradicionales que todavía operan en Hollywood y podría ejercer una influencia demasiado grande en la distribución cinematográfica y la concesión de licencias para canales de televisión.

En Paramount opinan que la unión le permitiría competir contra corporaciones tecnológicas y plataformas con más alcance, y que espera probar ante el tribunal que la transacción será beneficiosa para todo mundo. Fuera de Estados Unidos, la Unión Europea aprobó la operación sujeta a compromisos relacionados con la distribución de películas. Canadá y Australia también concedieron permisos, aunque el análisis británico continúa y podría convertirse en el segundo gran obstáculo para Paramount.

Lisa Nandy informó previamente que estaba dispuesta a solicitar una investigación sobre pluralidad informativa y competencia; sin embargo, todavía no había anunciado una decisión definitiva.

Con información de AP News.

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