Tom Holland dice que no todas sus películas son buenas: ‘Algunas son basura y no deberían verlas’

Lo que Tom Holland vive en la actualidad es el sueño casi imposible de la mayoría en SAG-AFTRA. Con dos producciones gigantes este verano, el actor puede hablar de su trabajo sin hacer uso del entusiasmo fabricado que suele acompañar a las giras promocionales. Al recordar otros proyectos, británico reconoció que alguna vez tuvo que recomendar películas en las que ni él mismo confiaba, ¿a cuáles se refería?

Tom Holland dice que no todas sus películas son buenas

Promocionar una cinta exige repetir durante semanas que vale la pena comprar un boleto, incluso cuando el resultado final decepciona a quienes participaron en ella. Holland conoce muy bien esa parte menos glamorosa del oficio y, ahora que se siente satisfecho con sus estrenos, habló sobre la distancia que existe entre lo dicho ante las cámaras y su opinión más personal.

“Me está encantando. Cuando haces promoción de películas de las que estás realmente orgulloso, es muy fácil”, comentó en el episodio más reciente de Dish Podcast. “Cuando te preguntan por qué la gente debería ver esta película, no le estás mintiendo a nadie. De verdad sientes que deberían verla”.

Tom Holland para GQ

Pero las cosas dejan de ser maravillosas cuando la obligación contractual exige elogiar una obra que el propio intérprete considera fallida. Holland recordó esas ocasiones sin proporcionar nombres: “Antes he tenido experiencias en las que la gente pregunta: ‘¿Por qué deberían ver esta película?’, y en el fondo de tu mente piensas: ‘No deberían, porque es una basura’”.

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Holland se refirió a su actual recorrido promocional como una especie de celebración después del trabajo concluido. “Para ser honesto, se ha sentido un poco como una vuelta de la victoria. Lo he disfrutado muchísimo. Estoy muy orgulloso de ambas películas”, afirmó al hablar de La Odisea y Spider-Man: Un Nuevo Día.

El actor también reconoció cuánto ha aprendido al compartir entrevistas con Anne Hathaway, su compañera en la película de Christopher Nolan. “He tenido el placer de sentarme con Anne Hathaway los últimos tres días para hacer promoción. Para mí ha sido una experiencia de aprendizaje increíble. Es toda una profesional”, señaló.

Las no tan increíbles películas de Tom Holland

Holland evitó identificar las cintas que considera malas, aunque su filmografía ofrece varios estrenos recibidos con frialdad por la prensa. Dolittle, estrenada en 2020, ocupa quizá el lugar más bajo de su carrera, pues fue totalmente destrozada por la crítica. Holland prestó su voz a Jip, el perro del excéntrico médico interpretado por Robert Downey Jr..

Chaos: El inicio tampoco consiguió aprovechar la unión de Holland con Daisy Ridley. La adaptación de la novela de Patrick Ness permaneció varios años en producción y obtuvo 20% de calificación en nuestra plataforma

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Cherry le permitió asumir un papel mucho más oscuro bajo las órdenes de Anthony y Joe Russo. Ahí Holland interpretó a un veterano que cae en la adicción y el crimen, actuación que recibió algunos elogios individuales, aunque la película quedó con 27% en nuestra plataforma.

Uncharted: Fuera del mapa, lanzada en 2022, dividió de manera notoria a críticos y espectadores. Recaudó 407 millones de dólares a nivel mundial, pero ni así levantaron las críticas, demasiado mixtas.

En el corazón del mar, dirigida por Ron Howard, también quedó por debajo de la aprobación mayoritaria, con 43%. Holland encarnó al joven Thomas Nickerson en aquella historia marítima protagonizada por Chris Hemsworth, estrenada varios meses antes de que el británico apareciera por primera vez como Spider-Man.

Apenas dos semanas después del estreno de La Odisea, Tom Holland volverá a ponerse el traje de Peter Parker. Spider-Man: Un Nuevo Día llegará a los cines el 31 de julio, casi cinco años después de Spider-Man: Sin Camino a Casa, estrenada en diciembre de 2021. Destin Daniel Cretton dirige esta nueva entrega.