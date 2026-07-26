‘Resident Evil’: Zach Cregger explica cómo Austin Abrams casi pierde la vida en una de las escenas más peligrosas de su nueva película

La marca Resident Evil prepara su regreso al cine con Zach Cregger al mando y Austin Abrams como protagonista de una historia original ambientada en el universo creado por Capcom. Ahora el director revela que su actor principal estuvo a punto de ser víctima de un accidente mortal durante la filmación de una de las escenas más caóticas de la película.

Cuando Austin Abrams casi pierde la vida

Cregger compartió con IGN que Abrams casi muere durante una escena donde su personaje corre por una calle con zombies cayendo de edificios. El director explicó en la promoción de Comic-Con que quería evitar efectos digitales y usar cuerpos falsos llenos de líquido, diseñados para estrellarse contra el suelo como si fueran infectados explotando alrededor del actor.

La producción utilizó grúas para soltar bolsas de sangre de tamaño humano, cada una de una con un peso de 68 kilos. Una de esas cargas terminó liberada antes de tiempo y cayó a centímetros de Abrams, pese a que la escena había tenido muchos ensayos para coordinar tiempos y seguridad.

Austin Abrams en Resident Evil (Foto: X)

“Si hubiera estado un paso a la derecha, lo habría matado. [La toma está] en la película, así que valió la maldita pena. Me quedé bastante impactado”, dijo Cregger al recordar el accidente evitado por muy poco.

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Lo que sabemos sobre la nueva película de Resident Evil

Sony ya está vendiendo la nueva película de Resident Evil como una reinvención “emocionante y aterradora” de la franquicia. En esta historia, Bryan, interpretado por Abrams, es un mensajero que queda atrapado en una noche de horror cuando un brote lo empuja a una carrera desesperada por sobrevivir. Se estrena en cines el 18 de septiembre.

Cregger dirige y coescribe junto a Shay Hatten, con Dariusz Wolski como director de fotografía, Joe Murphy en edición y Sony Pictures Releasing en distribución. El reparto incluye a Austin Abrams como Bryan, Zach Cherry, Kali Reis, Johnno Wilson y Paul Walter Hauser. La película tuvo un costo aproximado de 80 millones de dólares.

Cregger ya dijo previamente que no busca contar la historia de Leon Kennedy ni repetir a los protagonistas más famosos de los juegos, es decir, adios a Jill, Chris o Claire. El director defendió su libertad creativa, incluida la decisión de no situar la película estrictamente en los noventa, aunque el relato sí que se ubica durante los eventos de Resident Evil 2 y la noche de Raccoon City. Esto fue lo que comentó para PlayStation a finales de abril:

Austin Abrams en Resident Evil (Foto: X)

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“Quería contar una historia que pudiera desarrollarse en el mundo de Resident Evil, pero que no fuera una historia que los juegos ya hubieran contado. Para mí, sentiría que no hay forma de ganar si contara la historia de Leon, porque los juegos lo hacen tan bien. Sería algo redundante y, al final, creo, decepcionante. Así que preferí celebrar todo lo que me encanta de los juegos contando una historia que pudiera existir al margen de uno de ellos.”

Bryan no es un soldado entrenado ni un héroe con experiencia en armas, se trata de un hombre muy joven y común que termina dentro de una pesadilla.

El cine de Zach Cregger

Cregger dio un salto fabuloso con Bárbaro, película de 2022 que escribió y dirigió. Esta producción costó alrededor de 4.5 millones de dólares y recaudó 45.3 millones a nivel mundial. Después llegó La hora de la desaparición, estrenada en 2025, con Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong y Amy Madigan, un acierto del cine de horror que se llevó los aplausos de la crítica.

Ahora Zach Cregger tendrá la misión de volver a triunfar con Resident Evil, una polémica franquicia, al menos en cine, cuyas adaptación, sobre todo la más reciente, no fueron bien recibidas por todos. Tal vez su protagonista particular sea la llave de entrada hacia el éxito que tanto se espera.