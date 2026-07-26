‘Pantera Negra 3’: Quién es David Jonsson, actor que reemplazará a Chadwick Boseman y Letitia Wright como el nuevo superhéroe de Wakanda

Parecía que la promesa nunca se cumpliría pero por fin se hace realidad, Pantera Negra 3 ya tiene rostro para una nueva etapa de Wakanda. Marvel Studios presentó a David Jonsson como el heredero que tomará el manto del héroe en la tercera película dirigida por Ryan Coogler, decisión que respetará el legado de T’Challa sin dejar de lado el trabajo de Chadwick Boseman y Letitia Wright en la saga.

El gran anuncio en el Hall H

Ryan Coogler subió al escenario de la Comic-Con de San Diego y confirmó que Pantera Negra 3 llegará a cines el 15 de diciembre de 2028. Ahí presentó a David Jonsson como el nuevo T’Challa, hijo adulto del personaje interpretado por Chadwick Boseman, quien ahora tendrá la mirada puesta en el trono de Wakanda.

Jonsson se unió en el escenario a Coogler, Kevin Feige, Letitia Wright y Winston Duke. Ahí despejaron toda duda de que la tercera entrega no abandona a los rostros ya conocidos de Wakanda, aunque sí prepara un nuevo argumento.

David Jonsson en la Comic-Con de San Diego 2026

Coogler recordó que la última vez que el público vio a ese personaje fue como una aparición breve y cargada de futuro, y explicó que ahora crecerá y madurará dentro de la historia. “Tuvimos que encontrar a un actor increíble”, dijo antes de presentar a Jonsson.

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El personaje fue introducido en la escena posterior a créditos de Pantera Negra: Wakanda por Siempre, cuando Nakia, interpretada por Lupita Nyong’o, reveló que tenía un hijo con T’Challa. Ese niño, Toussaint, también llevaba el nombre wakandiano de T’Challa.

Este desarrollo permite que Marvel pueda avanzar sin reescribir la muerte de Boseman, fallecido en agosto de 2020 por cáncer de colon. Wakanda por Siempre convirtió esa pérdida real en un enorme duelo dentro de la historia, y a Shuri la vimos tanto tomar el manto de Pantera Negra como enfrentar su propio vacío.

Quién es David Jonsson

David Jonsson, de 32 años y nacido en Londres, construyó su nombre sin pertenece al molde de las estrellas prefabricadas. Antes de Wakanda, su rostro ya era conocido en la televisión de prestigio y el cine independiente. Su primer trabajo importante para audiencias internacionales fue Industry, serie de BBC Two y HBO donde interpretó a Gus Sackey, un banquero educado en Eton, frío y ambicioso; en Rye Lane es un joven enamorado del sur de Londres; en Alien: Romulus, un androide inquietante y vulnerable.

David Jonsson para Esquire

Quizá fue precisamente Romulus, dirigida por Fede Álvarez, la que le dio fama global. Ahí lo vimos como Andy, uno de los personajes más comentados de la película. Su androide nos inspiró desconfianza en un inicio, pero con el avance de la película descubrimos a un personaje atravesado por las circunstancias y la ternura.

Después protagonizó Camina o muere, adaptación de Stephen King dirigida por Francis Lawrence, junto a Cooper Hoffman. En esta película, ubicada en mundo distópico, 100 jóvenes deben caminar a cierta velocidad sin parar; si se detienen morirán a manos de terceros.

Lo que sabemos sobre Pantera Negra 3

Pantera Negra 3 será dirigida otra vez por Ryan Coogler, quien ha guiado la saga a partir de su primera entrega en 2018. El cineasta también reveló que la cinta será filmada por completo en formato grande sobre celuloide, algo inédito para el MCU.

Denzel Washington forma parte del reparto, tras haber revelado su participación en una entrevista previa. El actor dejó escapar que Pantera Negra 3 estaba entre sus próximos trabajos, y ahora Marvel lo integra de manera oficial.

La primera Pantera Negra recaudó más de 1.3 mil millones de dólares y se convirtió en la primera película de superhéroes nominada al Oscar a Mejor película. Wakanda por Siempre, estrenada en 2022, alcanzó alrededor de 850 millones a nivel mundial y ganó el Oscar a Mejor diseño de vestuario para Ruth E. Carter.

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