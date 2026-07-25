Los X-Men dominarán el futuro del MCU: Todo lo que sabemos de la ‘Saga Mutante’ de Marvel

El futuro del Universo Cinematográfico de Marvel parece tener un nuevo protagonista colectivo. Después de casi dos décadas en las que los Avengers funcionaron como el centro de sus principales historias, Marvel Studios prepara una etapa construida alrededor de los mutantes y los X-Men. Kevin Feige ha comenzado a referirse a esta planificación como la “mutant saga” (saga mutante), una expresión que ofrece la señal más clara sobre la dirección de la franquicia después de ‘Avengers: Secret Wars’.

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El cambio no ocurrirá de inmediato: antes de presentar una nueva encarnación del equipo, el estudio reunirá en ‘Avengers: Doomsday’ a varios actores de las películas producidas por 20th Century Fox. Paralelamente, una nueva cinta de los X-Men ya se encuentra en desarrollo bajo la dirección de Jake Schreier, aunque todavía no tiene reparto ni fecha de estreno confirmados. Marvel ha comenzado a revelar el tamaño de sus planes, pero buena parte de los supuestos castings y argumentos que circulan siguen siendo rumores.

Cíclope en ‘Avengers: Doomsday’ (imagen: Marvel Studios)

¿Kevin Feige confirmó oficialmente la ‘Saga Mutante’?

Durante una entrevista difundida por el medio chino Watching Hollywood, Feige habló sobre los proyectos que Marvel Studios contempla hasta 2042 y explicó que ‘Avengers: Doomsday’ y ‘Avengers: Secret Wars’ ayudarán a establecer un universo más sencillo después de los múltiples saltos entre realidades de la Saga del Multiverso.

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“Establecerá un universo único, simplificado y ágil que podremos seguir”, señaló el productor (vía Games Radar+). Feige agregó que algunas cosas serán familiares, mientras otras serán completamente nuevas, y afirmó: “Y, fundamentalmente, los X-Men estarán en su núcleo”.

La declaración más reveladora llegó cuando habló sobre la dificultad de recuperar una propiedad que ya cuenta con numerosas adaptaciones: “¿Cómo planeamos la ‘saga mutante’ a gran escala?”

Aún falta por mostrarse un calendario o presentación de las fases 7, 8 y 9, pero se confirma que los X-Men no serán incorporados mediante una sola película, sino como el eje de una historia desarrollada a lo largo de varias etapas.

Ian McKellen en ‘Avengers: Doomsday’ (imagen: Marvel Studios)

‘Avengers: Doomsday’ será el puente entre los X-Men de Fox y el MCU

Antes de conocer al nuevo equipo, Marvel recuperará a varias figuras de la franquicia iniciada con ‘X-Men’ en 2000. El reparto confirmado de ‘Avengers: Doomsday’ incluye a Patrick Stewart como Charles Xavier, Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Cyclops, Rebecca Romijn como Mystique, Alan Cumming como Nightcrawler y Kelsey Grammer como Beast.

También regresará Channing Tatum como Gambit, después de haber interpretado al mutante en ‘Deadpool & Wolverine’. Marvel Studios ha promocionado directamente el retorno de los X-Men en los avances de ‘Doomsday’, cuyo estreno está programado para el 18 de diciembre de 2026.

Estos personajes pertenecen a historias anteriores o a universos alternativos, por lo que no necesariamente continuarán después de ‘Secret Wars’. Feige ya había adelantado que Marvel planea elegir nuevos actores para su versión definitiva de los X-Men. ‘Doomsday’ y ‘Secret Wars’ podrían funcionar como una despedida para parte del reparto de Fox y como una transición hacia una continuidad reorganizada.

El terreno mutante tampoco está completamente vacío. ‘Ms. Marvel’ reveló que Kamala Khan posee una mutación, mientras Namor se presentó en ‘Black Panther: Wakanda Forever’ como un mutante entre los habitantes de Talokan. Además, una variante de Professor X apareció en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, Beast tuvo un cameo en ‘The Marvels’ y ‘Deadpool & Wolverine’ incorporó a personajes como Wolverine, X-23, Cassandra Nova, Pyro, Sabretooth y Gambit dentro del multiverso del MCU.

Deadpool y su equipo en ‘Deadpool & Wolverine’ (Imagen: Marvel Studios)

La película de los X-Men ya tiene director y nuevos guionistas

La nueva cinta estará dirigida por Jake Schreier, responsable de ‘Thunderbolts*’. Feige confirmó su participación en 2025 y adelantó que el reinicio tendría una perspectiva más joven, tanto en su tono como posiblemente en la edad de sus protagonistas. Schreier también aseguró que la película será reconociblemente distinta de la franquicia anterior.

“Lo que puedo decir es que se trata de un material intrínsecamente interesante y complejo”, explicó el cineasta. “La idea central de lo que son los ‘X-Men’ conlleva complejidad”. También destacó que los personajes enfrentan conflictos relacionados con su identidad y su lugar dentro del mundo.

Michael Lesslie trabajó en una primera versión del libreto, pero en abril de 2026 se informó que Lee Sung Jin, creador de ‘Beef’, y Joanna Calo, productora y guionista de ‘The Bear’, habían sido incorporados para desarrollar un nuevo guion junto con Schreier. La película todavía no cuenta con título, reparto, fecha de filmación ni estreno oficial.

¿Quiénes podrían formar el nuevo equipo?

Los rumores más recientes, como los compartidos por Comic Book Movie, aseguran que Marvel está buscando versiones jóvenes de sus personajes. Jeff Sneider y John Rocha han señalado a Bill Skarsgård como supuesto favorito para Professor X, con Tom Pelphrey y Drew Starkey también considerados. Cailee Spaeny sería la principal candidata para Rogue, mientras Cooper Hoffman estaría entre los actores contemplados para Cyclops.

Cailee Spaeny (Fotografía: InStyle)

Otras versiones vinculan a Charles Melton con Beast, Monica Barbaro con Blindfold y Margot Robbie o Michelle Randolph con Emma Frost. Sadie Sink, integrante de ‘Spider-Man: Brand New Day’, ha sido señalada repetidamente como una posible Jean Grey, pero Marvel no ha revelado la identidad de su personaje.

Adam Driver también aparece en los reportes, aunque las fuentes no coinciden sobre su papel. Algunas lo relacionan con Magneto, otras con Mister Sinister y otras con un antagonista diferente. Esa contradicción evidencia que ningún nombre debe tratarse todavía como una contratación oficial.

También se ha mencionado que la historia podría utilizar elementos de ‘Young X-Men’, serie publicada entre 2008 y 2009 sobre un grupo de mutantes adolescentes. La versión incluiría personajes populares junto con figuras menos conocidas como Blindfold, pero el supuesto argumento no ha sido confirmado. Los rumores incluso difieren sobre la presencia de Magneto y Wolverine.

Sadie Sink ha sido señalada repetidamente como una posible Jean Grey, pero Marvel no lo ha confirmado (fotografía: Shayne Laverdiere)

Los Avengers no desaparecerán, pero podrían dejar de ser el centro

La ‘Saga Mutante’ permitiría que Marvel explore conflictos que la franquicia apenas ha abordado: discriminación, identidad, persecución política, convivencia entre humanos y mutantes y divisiones ideológicas dentro de la propia comunidad. Los X-Men podrían ocupar el espacio narrativo que los Avengers mantuvieron desde la primera fase, acompañados por los Fantastic Four y otros equipos como X-Factor o New Mutants.

Eso no significa que los Avengers vayan a desaparecer. Personajes de los New Avengers y los posibles Young Avengers pueden continuar participando, mientras proyectos como ‘Black Panther 3’, futuras películas de Spider-Man y una producción sobre Nova ampliarían otras partes del universo.

La diferencia es que Marvel ya no prepara únicamente la llegada de los X-Men. Feige habla de una historia de varias etapas cuyo núcleo serán los mutantes. Después de años de cameos, variantes y regresos nostálgicos, ‘Secret Wars’ abrirá el camino para que un nuevo equipo herede el futuro del MCU.

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