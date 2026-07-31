Tom Holland ya tiene planes para pasar el manto de Spider-Man: ‘Tengo una visión muy clara’

Si bien Tom Holland acaba de estrenar otra película como Spider-Man en cine, en realidad ya piensa muy a fondo en el día en que alguien más deba ocupar su lugar. El actor reveló sus planes sobre una transición planeada con años de anticipación, concebida para que el próximo héroe arácnido reciba la ayuda que él encontró al iniciar su recorrido en Marvel.

¿Tom Holland ya tiene un plan de retiro?

Holland debutó como Peter Parker en Capitán América: Civil War, cuando apenas tenía 19 años. Una década después, su relación con el personaje ya no es un mero trabajo frente a la cámara, pues participa en reuniones creativas y mantiene una influencia muy importante sobre el rumbo de sus películas.

Durante una nueva entrevista en el podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz, el británico de 30 años, y esposo de Zendaya, reveló que existe un proyecto interno para entregar el papel a otra persona. Aquellas discusiones comenzaron al terminar Spider-Man: Sin Camino a Casa y han continuado a lo largo de los últimos cinco años.

Tom Holland para GQ

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“Hay todo un plan en el que hemos estado trabajando, diría yo, a partir de que terminamos Spider-Man: Sin Camino a Casa. Ya está trazado. Seguramente cambiará, pero tengo una visión muy clara sobre cómo pasar el manto y creo que es realmente emocionante”.

Holland habló tiempo atrás sobre Miles Morales como una posibilidad especialmente atractiva. El joven de Brooklyn ya es protagonista en las exitosas películas animadas del Spider-Verse, pero todavía no existe una versión suya en acción real dentro del MCU, tema que tiene a los fans muy ansiosos y atentos.

El actor desea acompañar al intérprete elegido de la misma manera que Robert Downey Jr. lo orientó cuando ambos trabajaron en Spider-Man: De Regreso a Casa. “Quiero llevar a Miles Morales a la pantalla y guiar al afortunado joven que consiga ese trabajo”, declaró durante la campaña de Un Nuevo Día.

El favorito de Tom Holland para ser el nuevo Peter Parker

Aunque Miles Morales aparece repetidamente en sus declaraciones, Holland también ha mencionado a Owen Cooper, de 16 años, como un joven intérprete capaz de heredar el traje. A mediados de junio, Tom declaró su admiración por Cooper en una entrevista para Esquire: “Owen Cooper sería increíble. Obviamente, es súper talentoso y ahora mismo todo el mundo habla de él”.

Tom Holland para GQ

Por ahora, Sony y Marvel Studios no han anunciado una búsqueda para reemplazar a Holland y tampoco se sabe si el siguiente portador del traje será otro Peter Parker, Miles Morales o una figura diferente del universo arácnido. El propio Holland ha contemplado varias posibilidades, pues a comienzos de año declaró que le gustaría ayudar a presentar a los herederos: “Para quien venga después, ya sea Miles Morales, Spider-Gwen, Spider-Woman o algo parecido, me encantaría participar en la preparación del siguiente capítulo”, explicó.

El verano interminable de una superestrella de cine

Este año, Tom Holland se convirtió en una de la celebridades de Hollywood más solicitadas y virales. Hace algunas semanas lo vimos en el estreno de La Odisea de Christopher Nolan, película que ahora mismo ya tiene casi 700 millones de dólares a nivel mundial y eso que ni siquiera se ha estrenado en China, programada para el 14 de agosto en aquel país. En el largometraje interpreta al príncipe Telémaco, hijo de Odiseo y Penélope.

Ahora vuelve a brillar en salas como Peter Parker y su esperado regreso en Spider-Man: Un Nuevo Día, la secuela que todo mundo esperaba y que muy probablemente se convertirá en el mejor éxito del verano; lo tiene todo a su favor. Marvel y Studios y Sony se tomaron casi cinco años en el desarrollo de esta continuación, también protagonizada por Zendaya, Jon Bernthal y Sadie Sink.

Con información de Variety y Comicbook.

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