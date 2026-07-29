La censura alcanza a Spider-Man: Ordenan eliminación de escenas a ‘Un Nuevo Día’ antes del estreno

Spider-Man: Un Nuevo Día llegará a los cines de India con una versión algo distinta de la preparada para buena parte del mercado internacional. Las autoridades encargadas de clasificar películas exigieron varios ajustes antes de autorizar su exhibición, aunque las modificaciones no alteran las secuencias de acción ni el conflicto principal de la nueva aventura protagonizada por Tom Holland.

¿Un Nuevo Día sufre censura?

La Junta Central de Certificación Cinematográfica de India revisó la cuarta película individual del Spider-Man perteneciente al Universo Cinematográfico de Marvel. El organismo aprobó su lanzamiento con la clasificación UA 13+, destinada a espectadores mayores de 13 años y a menores que acudan bajo la supervisión de sus padres.

La autorización, sin embargo, quedó condicionada a cambios en el contenido. La versión india elimina ocho segundos correspondientes a una escena de beso, además de modificar expresiones consideradas demasiado fuertes dentro del audio original y los subtítulos.

Tom Holland y Zendaya en la promoción de Spider-Man: Un Nuevo Día (Foto: Getty)

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Tres fragmentos de lenguaje fueron silenciados o retirados por orden de la junta, además, se agregó una advertencia contra el consumo de alcohol en las escenas donde aparecen bebidas. Tras los ajustes, la duración autorizada quedó en dos horas, 24 minutos y 52 segundos. No se reportaron recortes en peleas o momentos relacionados con los poderes del protagonista, por lo cual la estructura narrativa permanecerá casi intacta para el público indio.

No se ha precisado quiénes participan en el beso eliminado, pero quizá podemos imaginarlo. Zendaya regresa como MJ, pero la campaña publicitaria ha protegido varios detalles sobre la situación del personaje y su relación con Peter Parker después del semitrágico final visto en Spider-Man: Sin Camino a Casa.

India tiene y su tradición de recortes en cine

La intervención sobre Spider-Man pertenece a una práctica extendida dentro de la exhibición comercial india, pues la Junta Central de Certificación Cinematográfica puede solicitar cortes o advertencias sanitarias antes de entregar el certificado necesario para proyectar una película legalmente. Su sistema permite condicionar una clasificación a modificaciones concretas, situación que ha colocado a grandes producciones internacionales frente a decisiones difíciles: aceptar una copia editada u olvidarse de un territorio con millones de posibles compradores de boletos.

Los besos prolongados o referencias sexuales han sido reducidos en diversos estrenos, hasta cuando el mismo material incluso circula sin cambios en otros países. En este sentido, Spider-Man: Un Nuevo Día representa un caso relativamente menor por la brevedad de los cambios, pues ocho segundos no transforman una película de casi dos horas y media.

Spider-Man: Un Nuevo Día iniciará otra era para Peter Parker

Elenco de Spider-Man: Un Nuevo Día en la premiere (Foto: Getty)

La película retomará la vida del protagonista varios años después del hechizo de Doctor Strange, cuando el mundo ha olvidado la existencia de Peter Parker y el joven vive solo en Nueva York, dedicado por completo a combatir el crimen bajo la identidad de Spider-Man. Esta presión provocará una transformación física que amenaza su existencia y el conflicto lo llevará a enfrentar una etapa más solitaria, sin la protección tecnológica y de la vida escolar que abarcaron sus primeras aventuras.

Destin Daniel Cretton dirige la cinta tras su trabajo en Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. Protagonizan Tom Holland como Peter Parker, junto con Zendaya y Jacob Batalon, quienes regresan como MJ y Ned. Jon Bernthal reaparece como Frank Castle, conocido como Punisher, y Mark Ruffalo vuelve en el papel de Bruce Banner. Michael Mando retoma a Mac Gargan después de su presentación en Spider-Man: De Regreso a Casa. A todos se les une Sadie Sink con un personaje todavía secreto.

Un Nuevo Día llega mañana a salas de cine, casi cinco años después de Sin Camino a Casa.

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