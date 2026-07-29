Tom Holland no piensa despedirse de Spider-Man después de ‘Brand New Day’

Después de una década como Peter Parker en el MCU, Tom Holland no parece tener prisa por dejar atrás el traje de Spider-Man. Durante la premiere en Los Ángeles de ‘Spider-Man: Brand New Day’, el actor habló con The Hollywood Reporter sobre su futuro como el héroe arácnido y dejó una respuesta bastante clara: está dispuesto a seguir interpretándolo mientras Marvel y Sony quieran contar con él. Sus declaraciones llegan justo antes del estreno de la nueva película, que retoma la vida de Peter tras el sacrificio emocional de ‘Spider-Man: No Way Home’.

También te puede interesar: Tom Holland cree que ‘manifestó’ el éxito de su carrera: ‘Realmente creo en manifestar’

¿Tom Holland seguirá como Spider-Man después de ‘Brand New Day’?

Aunque ‘Spider-Man: Brand New Day’ ha sido presentada como un nuevo comienzo para Peter Parker, Tom Holland no la ve necesariamente como una despedida. En la alfombra roja del estreno en Los Ángeles, el actor fue consultado sobre su futuro dentro de la franquicia y respondió con una frase que deja abierta la puerta para más películas.

Zendaya y Tom Holland en ‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: Empire)

“Lo haré mientras me quieran allí”, dijo Holland. Después añadió: “Entonces, si esta película funciona bien, ¡supongo que ya veremos!”

También lee: ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’: Primeras reacciones dicen que es una película ‘humana y madura’

La declaración no equivale a una confirmación oficial de ‘Spider-Man 5’, pero sí marca una postura más abierta del actor respecto a continuar. En años anteriores, Holland llegó a hablar de la posibilidad de pasar la estafeta y de no interpretar a Spider-Man indefinidamente. Ahora, el tono es distinto: el actor parece cómodo con la idea de seguir, siempre que el proyecto tenga sentido y el estudio quiera continuar con su Peter Parker.

Diez años como Peter Parker

Holland debutó como Spider-Man en ‘Captain America: Civil War’ y desde entonces ha protagonizado una trilogía propia, además de aparecer en grandes eventos del MCU. En la entrevista, el actor habló del vínculo que ha construido con los equipos de Marvel y Sony durante estos años.

“Aquí, en Marvel y Sony, existe una familia. Llevamos diez años haciendo estas películas; somos muy buenos amigos, nos sigue encantando trabajar juntos y existe una gran complicidad, colaboración y un amor compartido por este personaje: Peter Parker”.

Para Holland, volver una y otra vez a este personaje conserva algo especial. El actor admitió que todavía le cuesta asimilar lo que ha significado Spider-Man en su vida profesional y personal.

“Cuando nos reunimos todos, siempre parece que ocurre algo mágico, y poder hacerlo una y otra vez es algo que nunca termino de asimilar del todo. Sigue pareciendo como si fuera el estreno de este personaje por primera vez. Ha sido el regalo de mi vida.”

‘Brand New Day’ llega con buenas críticas y grandes expectativas

‘Spider-Man: Brand New Day’ llega después de ‘Spider-Man: No Way Home’, película que terminó con el hechizo de Doctor Strange haciendo que el mundo olvidara la existencia de Peter Parker. La nueva entrega arranca cuatro años después, con Peter combatiendo el crimen a tiempo completo en una ciudad que ya no recuerda quién es.

Tom Holland (imagen: MEGA/GC Images)

De acuerdo con la sinopsis, la presión de ver a sus antiguos amigos seguir adelante sin él provoca un cambio que Peter quizá no pueda controlar. Esa transformación, al mismo tiempo, podría ser la única clave para detener una nueva amenaza contra la ciudad y las personas que ama.

La película también llega con buen recibimiento inicial. ‘Spider-Man: Brand New Day’ tiene un 90% de aprobación de la crítica con numerosas reseñas contabilizadas, aunque esa cifra podría cambiar conforme se sumen más críticas. La proyección actual es de 800 millones de dólares en su debut mundial, dato que debe tomarse todavía como estimación.

Con información de CBR.

No te vayas sin leer: Tom Holland dice que no todas sus películas son buenas: ‘Algunas son basura y no deberían verlas’