Tom Holland cree que ‘manifestó’ el éxito de su carrera: ‘Realmente creo en manifestar’

Durante la premiere en Los Ángeles de ‘Spider-Man: Brand New Day’, Tom Holland habló con USA Today sobre una idea que, según él, ha estado presente en varios momentos de su carrera: la manifestación. El actor británico, que regresa como Peter Parker en la nueva película del MCU, dijo que cree en la posibilidad de visualizar o expresar deseos hasta verlos cumplirse. Sus palabras llegan en un momento cumbre para él, con ‘Spider-Man: Brand New Day’ y ‘La Odisea’, de Christopher Nolan, como dos de sus proyectos más importantes del año.

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¿Qué es la manifestación?

La manifestación es una creencia popular según la cual una persona puede atraer ciertos resultados a su vida mediante la intención, la visualización y la repetición de objetivos. En términos simples, consiste en imaginar o declarar con claridad algo que se desea, con la idea de que esa energía o enfoque puede ayudar a convertirlo en realidad.

Tom Holland en ‘La Odisea’ (imagen: Universal Pictures)

La práctica suele relacionarse con frases afirmativas, metas escritas, visualización diaria o discursos públicos sobre lo que alguien espera conseguir. Para quienes creen en ella, no se trata solo de desear algo de forma pasiva, sino de orientar la mente y las acciones hacia un resultado.

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Sin embargo, es importante distinguir entre creencia personal y hecho comprobado. La manifestación no puede presentarse como una garantía de éxito. En el caso de Holland, sus declaraciones hablan de una percepción personal sobre su vida y su carrera, no de una explicación objetiva de sus logros. Su trayectoria también está marcada por trabajo, oportunidades, proyectos de alto perfil y colaboraciones con figuras clave de Hollywood.

¿Qué dijo Tom Holland sobre la manifestación?

En su conversación con USA Today durante la premiere de ‘Spider-Man: Brand New Day’, Tom Holland aseguró que cree en la manifestación y relacionó esa idea con la forma en que algunas cosas que ha dicho públicamente terminaron ocurriendo en su vida profesional.

“Realmente creo en la manifestación; pienso que es algo real. Y he tenido tanta suerte en la vida que parece que muchas de las cosas que he dicho en entrevistas simplemente se hacen realidad.”

La frase claramente apunta al éxito de la carrera del actor. Holland lleva una década asociado al papel de Spider-Man, personaje con el que entró al MCU en ‘Captain America: Civil War’ y después protagonizó su propia trilogía. Ahora vuelve con ‘Spider-Man: Brand New Day’, una película que presenta a Peter Parker en una etapa más adulta y solitaria tras los eventos de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Además, el actor llega a este estreno después de trabajar en ‘La Odisea’, la nueva película de Christopher Nolan, un proyecto que él mismo ha relacionado con cambios en su forma de entender el trabajo en un set.

Un momento clave para Tom Holland y Spider-Man

Las palabras de Tom Holland llegan durante la promoción de ‘Spider-Man: Brand New Day’, una película que ya ha generado conversación por varios frentes. La nueva entrega mostrará a Peter Parker viviendo en soledad después del hechizo de Doctor Strange, mientras enfrenta cambios físicos que no puede controlar y nuevas amenazas en Nueva York.

Detalle de un póster de ‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: Sony Pictures)

En entrevistas recientes, Holland también ha hablado de su interés por el futuro de Spider-Man y por la llegada de nuevos personajes al universo del trepamuros. Además, Kevin Feige confirmó que Marvel tiene planes para llevar a Miles Morales al live-action después de que Sony cierre la saga animada de ‘Spider-Verse’.

Para Holland, el momento parece reunir varias metas cumplidas: volver como Spider-Man, participar en una película de Christopher Nolan y formar parte de una etapa más amplia para el MCU. Su comentario sobre la manifestación no revela nuevos detalles de la trama, pero sí muestra cómo el actor interpreta una carrera que, desde fuera, parece haber acumulado varios deseos convertidos en realidad.

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