‘Spider-Man: Un Nuevo Día’: Primeras reacciones dicen que es una película ‘humana y madura’

La nueva película del Hombre Araña ya comienza a pasar por el juicio de la crítica antes de su llegada a los cines. En la recepción notamos que la prensa reconoce la evolución de Tom Holland y la carga íntima elegida para la siguiente aventura de Peter Parker, pero también hay algunas reservas. Spider-Man: Un Nuevo Día dejaría de lado el intrincado multiverso para enfocarse en la humanidad de su protagonista.

¿Qué dicen las nuevas reseñas de Spider-Man: Un Nuevo Día?

Esta cuarta aventura individual del héroe aparece varios años después del cierre doloroso de Spider-Man: Sin Camino a Casa, cuyo desenlace dejó a Peter aislado y borrado de la memoria de las personas que amaba. El director Destin Daniel Cretton rescata todo aquello para construir una historia interesada en observar al joven debajo del traje arácnido. Las primeras críticas coinciden en que Holland interpreta a un Peter más seguro como vigilante, pero bastante más frágil en su vida cotidiana.

Owen Gleiberman escribió en Variety que la cinta se siente por momentos como “un bálsamo de drama contemplativo” después de lo que vimos en Sin Camino a Casa. También señaló que Cretton trabaja para crear una película de cómics “reflexiva, humana y madura”, aunque percibir demasiado ese esfuerzo termina restándole naturalidad al propósito.

Tom Holland en el set de Spider-Man: Un Nuevo Día (Foto: Sony)

David Ehrlich, de IndieWire, fue menos indulgente, pues escribió en su reseña que la necesidad del Universo Cinematográfico de Marvel de ganar tiempo habría colocado al héroe en un dilema parecido al enfrentado al comienzo de la saga, con un relato que todavía carga problemas heredados del universo compartido. “El control de daños sigue siendo la clave, y esta película causa más problemas de los que soluciona. Spider-Man no puede hacerlo todo solo. A este paso, alguien tendrá que venir a salvarlo”, anotó.

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La emoción jamás queda rezagada

Pete Hammond, de Deadline, tuvo como favorito a Holland y Zendaya al elogiar la relación entre Peter y MJ; también el trabajo de Cretton, pues considera que recuperó una conexión humana que observa necesaria para sostener el espectáculo: “La química entre Tom y Zendaya (ahora casados ​​en la vida real) logran mantener en una trama que busca mantenerlos distanciados no es tarea fácil. Felicitaciones a ambos, ya que esta dupla en pantalla aún tiene mucho que ofrecer”.

Laura Sirikul, de Forbes, destacó que Cretton entiende el ritmo de una película de superhéroes y concede espacio a momentos verdaderamente emotivos: “En general, la película se disfruta más si se evitan los spoilers, ya que las revelaciones merecen la pena, y no hace falta ser un gran fan de los cómics para entenderla.”

Tim Grierson, de Screen Daily, habló de una aventura emotiva y más adulta, interesada en mostrar cómo una persona sigue adelante cuando ha perdido aquello que definía su vida: “Conectará con las mayores preocupaciones de Peter sobre ser un marginado y cómo sus poderes son más una maldición que un don”.

Spider-Man: Un Nuevo Día (Foto: Sony)

Tom Jorgensen, de IGN, encontró una historia refrescante, aunque señaló una segunda mitad irregular y algunos tropiezos para equilibrar el drama con la acción: “Hay bastante déjà vu con la agitación interna de Peter, y eso a veces hace que el “nuevo día” del título se sienta como el Día de la Marmota, pero en general, es una aventura refrescante a pequeña escala”.

Ahora mismo, Spider-Man: Un Nuevo Día goza de una calificación de 90% en nuestra plataforma.

El apretado verano de Tom

Tom Holland apenas terminó de recorrer entrevistas y alfombras por La Odisea, la superproducción de Christopher Nolan en la que interpreta a Telémaco, cuando tuvo que cambiar la túnica griega por el traje de Spider-Man. Ambas campañas se encimaron por la cercanía de sus estrenos y ahora Holland está entregado por completo en la labor con Marvel; y mientras que La Odisea ya tiene casi 700 millones de dólares en la taquilla mundial, Un Nuevo Día está a punto de demostrar de qué está hecha.

La película se estrena mañana en salas de cine mexicanas.

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