Zendaya revela la divertida incomodidad de Rosalía al insultarla durante el rodaje de ‘Euphoria’

La participación de Rosalía en la temporada 3 de ‘Euphoria’ sumó uno de los fichajes más comentados del regreso de la serie de HBO. Aunque su incorporación ya había llamado la atención por tratarse de su primer papel relevante en una producción televisiva internacional, ahora Zendaya reveló un detalle divertido sobre cómo fue compartir escenas con ella. Durante una entrevista con Fotogramas, la actriz habló del momento en que Rosalía tuvo que insultarla en español durante el rodaje, una situación que a la cantante le provocó cierta incomodidad.

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¿Qué dijo Zendaya sobre Rosalía en ‘Euphoria’?

Zendaya fue cuestionada sobre su experiencia al trabajar con Rosalía, una figura que pasó de dominar la música global a integrarse al universo de ‘Euphoria’, una serie conocida por su intensidad emocional, sus personajes al límite y sus escenas cargadas de tensión. La actriz dejó claro que disfrutó compartir pantalla con la artista española.

Rosalía en ‘Euphoria’ (imagen: HBO)

La protagonista de la serie explicó que Rosalía debía insultarla en español durante una escena, algo que aparentemente le resultaba incómodo. Según Zendaya, la cantante parecía sentir algo de pena al hacerlo, por lo que ella intentó tranquilizarla y hacerle saber que no debía preocuparse.

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Zendaya aclaró, antes que nada, que “me encantó compartir escenas con ella”. La actriz también describió a Rosalía como una persona amable, talentosa y encantadora, y destacó que su actitud en el set coincidía con lo que uno esperaría de alguien con su nivel de presencia artística.

Rosalía interpreta a Magick en la temporada 3

La tercera temporada de ‘Euphoria’ marcó un salto importante para la historia creada por Sam Levinson. Después de una larga espera, la serie regresó con nuevos personajes, nuevas tensiones y un tono más oscuro. Entre las incorporaciones más llamativas estuvo Rosalía, quien interpreta a Magick, un personaje vinculado al club de Alamo.

Su aparición no fue un simple cameo decorativo. La cantante tuvo escenas dentro del mundo adulto, nocturno y peligroso que la temporada 3 construyó alrededor de Rue, interpretada por Zendaya, y otros personajes que quedaron atrapados en tramas de adicción, violencia, dinero y supervivencia.

Una colaboración inesperada dentro de una temporada polémica

El regreso de ‘Euphoria’ estuvo acompañado de altos niveles de audiencia, pero también de una recepción dividida. La temporada 3 generó críticas por su crudeza, por el destino de Rue y por la forma en que Levinson llevó la historia hacia una tragedia marcada por las consecuencias de la adicción y el fentanilo.

Zendaya como Rue en el tráiler de ‘Euphoria 3’ (imagen: HBO Max)

En ese contexto, la presencia de Rosalía funcionó como uno de los elementos más curiosos del nuevo reparto. Su llegada a la serie no solo conectó a ‘Euphoria’ con una de las artistas más influyentes de la música actual, sino que también mostró otra faceta de la cantante frente a una cámara de ficción.

Para Zendaya, trabajar con ella fue una experiencia positiva, incluso cuando la escena exigía insultos en español. La incomodidad de Rosalía, lejos de crear tensión real, terminó convirtiéndose en una anécdota simpática sobre el rodaje. Y aunque ‘Euphoria’ terminó marcada por el drama, la violencia y la controversia, este detalle revela un momento más humano detrás de una de las temporadas más comentadas de HBO.

Con información de Fotogramas.

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