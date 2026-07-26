Kevin Feige responde a quienes dicen que Thanos es mejor villano que Doctor Doom

Tras años de silencio o intervenciones esporádicas, Kevin Feige contestó una de las dudas que acompañan a Avengers: Doomsday, la de cómo podrá Doctor Doom ocupar el lugar del gran enemigo del MCU cuando su presencia en pantalla ha sido mucho menor que la de Thanos. El presidente de Marvel Studios incluso cuestionó la memoria colectiva que rodea al Titán Loco, aunque su argumento deja fuera una parte importante del trabajo narrativo realizado antes de Avengers: Infinity War.

Kevin Feige habla sobre Thanos

Todo comenzó gracias a la percepción de que Victor von Doom entrará demasiado pronto a la batalla principal en el largo MCU. Robert Downey Jr. dará vida al personaje en Avengers: Doomsday, después de haber sido la estrella principal de la saga durante años como Tony Stark. Ahora el actor del mayor héroe de la franquicia aspira a ser el mayor villano.

Feige respondió durante una entrevista con Brandon Davis y redujo las apariciones previas de Thanos a unos cuantos momentos breves. Opina que el público ha engrandecido con el paso del tiempo una preparación que, vista únicamente por minutos en pantalla, habría sido mucho más pequeña de lo que ahora recuerda.

Kevin Feige (Foto: X)

“La preparación de Thanos se ha ido construyendo en la cabeza de la gente con el paso de los años. Estaba sentado en una silla al final. Se puso un guantelete y dijo: ‘Lo haré yo mismo’. Y le gritó brevemente a Ronan a través de una pantalla”, explicó el productor.

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El verdadero desarrollo de Thanos

La observación no va tan mal encaminada si consideramos cuánto tiempo apareció físicamente Josh Brolin, actor de Thanos, antes de Infinity War. El personaje tuvo una presentación muy sutil al final de Los Vengadores, le habló a Ronan en Guardianes de la Galaxia y recuperó el Guantelete del Infinito en la escena extra de Avengers: Era de Ultrón.

Sin embargo, si medimos su construcción solo por segundos deja fuera la presencia indirecta que en verdad tuvo durante años. Fue Thanos quien le dio a Loki un ejército para invadir la Tierra, Gamora y Nebula cargaban con las consecuencias de haber sido criadas por él, y Ronan actuó dentro de una guerra conectada con todas sus ambiciones.

Las Gemas del Infinito también fueron apareciendo como piezas de rompecabezas que pregonaban un peligro incompleto pero mayor. El Teseracto, el Orbe y la Gema de la Mente permitieron que el público comprendiera poco a poco que varias historias separadas formaban parte de un conflicto más grande, sin necesidad de que Thanos estuviera físicamente cerca de los personajes principales.

Y sí, Doctor Doom llega en circunstancias distintas. Su aparición al final de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos es una presentación formal, pero ni de chiste el personaje había operado hasta entonces como una amenaza latente detrás de los sucesos del MCU. Doomsday todavía tiene que presentar sus motivos y justificar por qué quiere enfrentar a varias generaciones de héroes.

Robert Downey Jr. como Doctot Doom (Foto: Marvel Studios)

La comparación favorece a Thanos en desarrollo previo, aunque Feige tenga razón al señalar que sus intervenciones fueron escasas. Doom todavía puede convertirse en un antagonista memorable; pero tendrá que recorrer en una película un camino que el Titán Loco avanzó a través de varias producciones. Vamos, Kevin Feige, no hay nada de malo en admitir que Doctor Doom fue el plan B desesperado tras el desastre de Kang.

Los actores que estarán en Avengers: Doomsday

Marvel ya presentó hace meses buena parte del reparto mediante una transmisión que duró casi seis horas. Sospechamos que no todos los secretos fueron revelados. La producción, dirigida por Joe y Anthony Russo, llegará a cines el 18 de diciembre.

Robert Downey Jr. interpretará a Victor von Doom y Chris Evans regresará como Steve Rogers. Chris Hemsworth retomará a Thor; Anthony Mackie aparecerá como Sam Wilson, y Paul Rudd volverá como Scott Lang, personajes que representan distintas épocas de los Vengadores.

Sebastian Stan, Letitia Wright y Tom Hiddleston forman parte del elenco. También se confirmó a Simu Liu, Winston Duke, Danny Ramirez, Lewis Pullman y varios integrantes de Thunderbolts*, entre ellos Florence Pugh, David Harbour y Wyatt Russell.

Los 4 Fantásticos participarán con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach. Marvel ya había adelantado que el equipo pasaría de Primeros Pasos a Doomsday, donde Reed Richards tendrá una relación crucial con el conflicto provocado por Doom.

La película recuperará además a varios actores de las antiguas cintas de X-Men, como Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Alan Cumming, Rebecca Romijn y Kelsey Grammer, quienes interpretarán nuevamente a sus personajes mutantes de principios de los años 2000. Channing Tatum regresará como Gambit, Tenoch Huerta Mejía volverá como Namor, acompañado por Mabel Cadena y Alex Livinalli.

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