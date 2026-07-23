Kevin Feige confirma que Miles Morales llegará al MCU en live-action

Miles Morales lleva años siendo uno de los personajes más esperados por los fans de Marvel, especialmente desde el éxito de ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’ y ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’. Ahora, Kevin Feige dio una de las respuestas más claras sobre su futuro en acción real. Durante una entrevista con Watching Hollywood en China, el presidente de Marvel Studios confirmó que existen planes para llevar a Miles Morales al live-action, aunque su llegada ocurriría después de que Sony cierre su serie animada de ‘Spider-Verse’.

También te puede interesar: ‘Spider-Man: Brand New Day’ podría mostrar a Man-Spider: ¿Quién es esta figura que atormentaría a Peter Parker en la secuela?

¿Cuándo llegaría Miles Morales al live-action del MCU?

Kevin Feige explicó que Marvel tiene en mente la llegada de Miles Morales, pero también dejó claro que el estudio respetará primero el camino de la saga animada producida por Sony. El personaje ha sido el centro de las películas de ‘Spider-Verse’, cuya tercera entrega, ‘Spider-Man: Beyond the Spider-Verse’, está programada para 2027.

Miles Morales en ‘Spider-Man: A Través del Spider-Verso’ (imagen: Sony Pictures)

“La buena noticia es que Sony cuenta con la saga ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’, que es excelente y goza de gran popularidad, y ‘Beyond the Spider-Verse’ se estrenará el próximo año. Pero sí, definitivamente tenemos planes [para un Miles en live-action], y creo que una película de Spider-Man de acción real está destinada a incorporar a Miles en algún momento tras la conclusión de la saga ‘Spider-Verse’.”

También lee: Kevin Feige explica por qué Robert Downey Jr. fue elegido como Doctor Doom en ‘Avengers: Doomsday’

La declaración es importante porque Feige ya no habla de Miles como una posibilidad lejana. Según FandomWire, el comentario marca un cambio respecto al año anterior, cuando el productor había dicho que un proyecto live-action del personaje no estaba cerca porque Sony quería mantener la atención en su trilogía animada.

Por ahora, eso significa que Miles Morales no parece estar contemplado para aparecer de inmediato en ‘Spider-Man: Brand New Day’, que llegará a los cines el 31 de julio de 2026. Su posible debut quedaría para una etapa posterior.

El antecedente de Miles en los cómics

La llegada de Miles Morales al live-action podría tener un paralelo interesante con los cómics. El personaje fue creado en 2011 dentro del Universo Ultimate, una realidad separada del universo principal de Marvel. Ahí tomó el manto de Spider-Man después de la muerte de Peter Parker en esa continuidad.

Años después, durante Secret Wars de 2015, Marvel fusionó varias realidades y Miles terminó incorporado al universo principal, donde desde entonces ha coexistido con Peter Parker. FandomWire señala que el calendario del MCU podría acomodar una ruta parecida: ‘Spider-Man: Beyond the Spider-Verse’ llegará en junio de 2027 y ‘Avengers: Secret Wars’ está fechada para diciembre de ese mismo año.

Eso no confirma que Marvel repetirá exactamente la historia de los cómics, pero sí hace que el momento mencionado por Feige resulte llamativo. Miles podría entrar al live-action después del cierre animado de ‘Spider-Verse’ y en medio de una etapa de reajuste para el MCU.

¿Qué significa esto para el Spider-Man de Tom Holland?

La confirmación de planes para Miles Morales no necesariamente significa el final del Spider-Man de Tom Holland. De hecho, Feige también dijo que ya existen conversaciones sobre más aventuras del trepamuros junto a Amy Pascal.

‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: Sony)

“Hemos estado pensando y hablando sobre más aventuras de Spider-Man, independientemente de acuerdos o contratos. Mi socia de producción, Amy Pascal, ya está trabajando en ello, y hemos mantenido conversaciones exhaustivas sobre de qué podrían tratar las próximas dos, tres, cuatro y cinco películas de Spider-Man.”

La frase sugiere que Marvel y Sony piensan en un futuro amplio para Spider-Man, no solo en una película aislada. Tom Holland también ha hablado recientemente de su interés por ayudar a presentar nuevos personajes arácnidos, en una dinámica similar a la que Robert Downey Jr. tuvo con él cuando Peter Parker fue introducido en el MCU.

El universo ya había dejado algunas pistas. En ‘Spider-Man: Homecoming’, Aaron Davis, interpretado por Donald Glover, menciona que tiene un sobrino en Nueva York, un guiño que muchos fans creyeron que se trataba de Miles. Más recientemente hubo una referencia a “oficial Morales” en ‘Daredevil: Born Again’. Ahora, con las palabras de Kevin Feige, la llegada de Miles Morales al live-action parece cuestión de tiempo.

No te vayas sin leer: Tom Holland revela quién debería ser el próximo Spider-Man