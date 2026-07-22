Kevin Feige explica por qué Robert Downey Jr. fue elegido como Doctor Doom en ‘Avengers: Doomsday’

El productor también dijo que la actuación de Robert Downey Jr. en ‘Oppenheimer’ influyó en la decisión

El regreso de Robert Downey Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel provocó una de las mayores sorpresas de la franquicia, pero también abrió una pregunta inevitable: ¿por qué el actor que interpretó a Tony Stark durante más de una década ahora dará vida al Doctor Doom? Kevin Feige finalmente explicó qué motivó la decisión y aseguró que buscaban a un intérprete capaz de asumir a uno de los personajes más complejos de los cómics.

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¿Por qué Marvel eligió a Robert Downey Jr. como Doctor Doom?

Feige aseguró que el objetivo nunca fue recuperar a Tony Stark mediante una explicación relacionada con el multiverso. Para Marvel, su muerte en ‘Avengers: Endgame’ debía conservar el peso emocional que tuvo entre el público.

Robert Downey Jr. cuando fue presentado como Doctor Doom en la Comic-Con 2024 (imagen: X @MarvelStudios)

“No queríamos simplemente traer de vuelta a Tony Stark. El final de ‘Avengers: Endgame’ fue uno de los momentos que más orgullo nos produjo, al ver cómo el público de todo el mundo reaccionaba ante el sacrificio de Tony, así que no queríamos que regresara simplemente ‘por arte de magia’”.

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La posibilidad de que los actores regresen con papeles distintos permitió considerar nuevamente a Downey Jr. cuando comenzó la búsqueda del intérprete de Victor von Doom. Feige describió al personaje como una figura brillante, con una inteligencia extraordinaria y una visión de sí mismo que complica la frontera entre héroe y villano.

“Cuando estábamos seleccionando al actor para Doctor Doom, dijimos: tenemos que encontrar al mejor actor del mundo. Doctor Doom es uno de los personajes más interesantes. Es inteligente, posee un coeficiente intelectual extremadamente alto; puede ser un villano, pero también se ve a sí mismo como un héroe.”

Feige añadió que la actuación de Downey Jr. en ‘Oppenheimer’, por la que ganó el Oscar, reforzó la idea de ofrecerle el papel. El productor comparó la decisión con el casting de Chris Evans como Capitán América, pese a que anteriormente había interpretado a la Antorcha Humana (y a que retomó este último papel en ‘Deadpool & Wolverine‘).

Doctor Doom será clave en el conflicto del multiverso

‘Avengers: Doomsday’ reunirá a los Avengers, los X-Men, los Fantastic Four y Doctor Doom, algo que Marvel no podía hacer antes de la adquisición de los activos de Fox por parte de Disney. Feige describió la película como una colisión cósmica entre personajes de distintos universos.

A diferencia de ‘Avengers: Endgame’, donde los héroes estaban unidos contra Thanos, la nueva cinta presentará tres universos y tres Tierras que chocarán literalmente. Los personajes deberán decidir si están dispuestos a enfrentarse entre sí para proteger sus propios mundos o si pueden encontrar una solución conjunta.

Feige confirmó además que ‘Avengers: Doomsday’ y ‘Avengers: Secret Wars’ están inspiradas principalmente en ‘Time Runs Out’ y ‘Secret Wars’, historias de Jonathan Hickman centradas en las incursiones y en el dilema de destruir un mundo para salvar otro.

Las teorías sobre el parecido entre Doctor Doom y Tony Stark

Aunque Feige insiste en que Downey Jr. interpretará a Victor von Doom y no a un Tony Stark revivido, Marvel todavía no explica por qué ambos personajes tendrán el mismo rostro. Joe Russo se negó a revelar detalles, pero prometió que la decisión tendrá sentido dentro de las películas.

Robert Downey Jr. en ‘Avengers: Doomsday’ (imagen: Marvel Studios)

“No voy a desvelar nada. Todo cobrará sentido cuando veas las películas,” declaró el director.

Entre las teorías más difundidas está la posibilidad de que Doom sea una variante de Tony Stark procedente de otra realidad. Otra plantea que el villano podría aprovechar el rostro de Stark para ganarse la confianza de los héroes, quienes lo asociarían con el hombre que salvó el universo.

También circula una hipótesis más cercana a ciertos elementos de los cómics, según la cual Victor von Doom habría adoptado, robado o intercambiado el rostro de Stark. Ninguna de estas ideas ha sido confirmada.

Feige resumió la apuesta del estudio como una decisión arriesgada: “Pensamos: qué magnífico, audaz y arriesgado sería traer de vuelta a nuestro héroe más famoso para interpretar a nuestro villano más famoso. Menos mal que aceptó.”

Con información de Comic Book Movie.

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