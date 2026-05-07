Robert Downey Jr. critica a influencers y dice que llamarlos ‘las estrellas del futuro’ es absurdo

El actor se refirió directamente a quienes afirman que los influencers serán las grandes figuras del futuro

Robert Downey Jr., actor archireconocido por su papel de Tony Stark en el Universo Cinematográfico de Marvel, ha expresado una opinión provocativa sobre el lugar que ocupan los influencers dentro de la industria del entretenimiento. En una época en la que estudios, campañas promocionales y hasta proyectos audiovisuales recurren con frecuencia a figuras nacidas en redes sociales, el actor ganador del Oscar por ‘Oppenheimer‘ cuestionó la idea de que ese tipo de celebridad digital represente, sin más, el futuro de las estrellas.

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¿Qué dijo Robert Downey Jr. sobre los influencers?

Durante su participación en el podcast “Conversations for our Daughters”, Robert Downey Jr. habló sobre la manera en que las redes sociales han cambiado la fabricación de la fama. El actor de ‘Iron Man’ señaló que hoy una persona puede alcanzar visibilidad pública sin necesariamente construir una carrera artística tradicional.

Robert Downey Jr. (imagen: AFP)

“Hoy en día, la gente puede hacerse famosa sin hacer mucho más que grabarse con el móvil,” dijo el actor. Aun así, aclaró que no ve ese fenómeno únicamente como algo negativo, sino como parte de un escenario nuevo en el que los jóvenes enfrentan un reto mayor para distinguirse.

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Downey explicó que espera que buena parte de las nuevas generaciones no se limite a perseguir una fama basada solo en la autopromoción. En sus palabras, lo deseable sería que buscaran “hacer algo”, “crear algo”, “construir algo” y “educarse a sí mismos”, antes de convertir su presencia pública en un ejercicio centrado únicamente en sí mismos.

El actor rechaza que los influencers sean automáticamente las nuevas estrellas

La declaración más fuerte llegó cuando Robert Downey Jr. se refirió directamente a quienes afirman que los influencers serán las grandes figuras del futuro. Para él, esa idea no se sostiene si se toma como una verdad absoluta.

“Cuando oigo a la gente hablar de que ‘las estrellas del futuro van a ser influencers’, pienso: ‘No sé en qué mundo viven, pero creo que eso es una completa tontería,’ dijo.

El comentario toca una discusión más amplia dentro del entretenimiento: la diferencia entre popularidad, oficio y permanencia. En los últimos años, varias producciones han recurrido a celebridades digitales para atraer audiencias jóvenes, generar conversación en redes o fortalecer campañas de promoción. La crítica de Downey no apunta necesariamente a que todos los influencers carezcan de mérito, sino a la idea de asumir que el número de seguidores basta para convertir a alguien en una estrella.

El propio actor tiene una presencia enorme en redes sociales, impulsada en buena medida por su paso como Tony Stark/Iron Man en el Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, dijo que procura no hundirse demasiado en esa dinámica porque no quiere ser consumido por ella.

Downey también reconoció que no todos los influencers son iguales

Aunque sus palabras fueron duras, Robert Downey Jr. también matizó su postura. El actor comparó a ciertos influencers con “Los charlatanes evangélicos de la era de la información”, pero después reconoció que el terreno digital sigue siendo una especie de frontera nueva.

Robert Downey Jr. en la Comic-Con de San Diego 2024, tras ser confirmado como el nuevo Doctor Doom (imagen: Discussing Film)

También contó que su hijo de 14 años se vio atraído por esa lógica, especialmente en el mundo de los videojuegos y las donaciones en línea. “Y realmente, se convierte en una religión,” comentó.

A pesar de eso, Downey aclaró que durante la promoción de películas ha conocido a varios influencers y que muchos le han parecido “Personas con los pies en la tierra, exitosas y geniales”. Su crítica, entonces, no parece dirigida a cada creador de contenido, sino al sistema que convierte la visibilidad digital en sinónimo automático de talento, autoridad o futuro artístico.

El actor volverá al universo Marvel como Doctor Doom en ‘Avengers: Doomsday’, programada para estrenarse el 18 de diciembre.

Con información de Variety.

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