‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ arrebata el primer lugar en taquilla a ‘La Odisea’ y apunta a romper récords

‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ llegó a los cines con una fuerza que cambió de inmediato el panorama de la taquilla norteamericana. La nueva película de Tom Holland como Peter Parker recaudó US$168 millones el viernes en 4,487 cines de Norteamérica, suficiente para colocarla en el primer lugar del día y desplazar a ‘La Odisea’, de Christopher Nolan, que quedó en segunda posición. El dato también convirtió a la cinta de Sony y Marvel en el mayor día de estreno doméstico de la historia, superando el récord que pertenecía a ‘Avengers: Endgame’.

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¿‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ ya superó a ‘La Odisea’ en taquilla?

En la taquilla doméstica del viernes, ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ hizo US$168 millones en su primer día en cines de Norteamérica, mientras ‘La Odisea’ quedó en segundo lugar con US$14.5 millones durante su tercer fin de semana en exhibición.

Tom Holland en ‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: IMDb)

La diferencia entre ambas películas fue enorme, aunque también responde a momentos distintos de su corrida comercial. ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ acaba de estrenarse, mientras que ‘La Odisea’ ya entró en su tercera semana. Aun así, el dato confirma que la película del MCU tomó el control de la taquilla diaria y se convirtió en el estreno dominante del momento.

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El desempeño de ‘La Odisea’ sigue siendo fuerte. Variety señala que la épica griega dirigida por Christopher Nolan podría sumar US$51 millones durante el fin de semana, una caída de 43% frente a la semana anterior, y llevar su acumulado doméstico a US$395 millones para el domingo.

Spider-Man rompe el récord de mejor día de estreno

El arranque de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ no solo fue suficiente para liderar la taquilla del viernes. Variety reporta que sus US$168 millones representan el mayor día de estreno doméstico para cualquier película. El récord anterior estaba en manos de ‘Avengers: Endgame’, que en 2019 consiguió US$157 millones durante su primer día en salas.

La marca se suma al récord de previews que la película ya había conseguido. Variety informó previamente que ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ alcanzó US$72 millones en funciones de preestreno, incluyendo accesos anticipados del miércoles, con lo que superó los US$60 millones de ‘Avengers: Endgame’.

La película también apunta a un fin de semana histórico. Sony proyecta que el estreno llegue a US$325 millones para el domingo, pero estimaciones rivales citadas por Variety colocan la cifra hasta en US$358 millones. Si alcanza ese nivel, también superaría el récord del mayor debut doméstico de todos los tiempos, que pertenece a ‘Avengers: Endgame’ con US$357 millones.

Tom Holland domina dos de los estrenos más fuertes del año

Tom Holland en ‘La Odisea’ (imagen: Universal Pictures)

El momento resulta llamativo para Tom Holland, quien protagoniza ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ y también forma parte de ‘La Odisea’. En la película del MCU, el actor retoma a Peter Parker después de los eventos de ‘Spider-Man: No Way Home’, donde Doctor Strange borró el recuerdo de su identidad del mundo entero.

En esta nueva entrega, Peter debe seguir combatiendo sin sus aliados más cercanos, incluida MJ, interpretada por Zendaya, y Ned, interpretado por Jacob Batalon. El elenco también incluye a Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Liza Colón-Zayas y Tramell Tillman.

Mientras tanto, ‘La Odisea’ mantiene un desempeño notable en salas y sigue aumentando su acumulado doméstico. La diferencia es que ahora el primer lugar pertenece a Spider-Man. Con un récord de día de estreno ya confirmado y la posibilidad de alcanzar el mayor debut doméstico de la historia, ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ arrancó como el fenómeno de taquilla que Marvel y Sony necesitaban.

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