‘La Odisea’: Guillermo del Toro habla de su influencia en el monstruo más impactante de la película

El mexicano pudo ver la película junto a Nolan en IMAX y no ocultó su entusiasmo por el resultado

Entre gigantes, dioses y mares indomables, ‘La Odisea’ de Christopher Nolan encontró en el cíclope Polifemo a una de sus presencias más imponentes, y si hay alguien que sabe de monstruos es el mexicano Guillermo del Toro, quien habló recientemente sobre la influencia que su trabajo ejerció en la creación de la criatura y recordó sus intercambios con Nolan, elogió el tratamiento visual y dramático del personaje y compartió una anécdota que refleja la manera directa y meticulosa con la que el cineasta británico concibe sus producciones.

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Hijo de Poseidón dentro del relato, Polifemo protagoniza uno de los episodios más violentos e impactantes del viaje de Odiseo, cuando encierra al héroe y a sus hombres en el interior de su cueva.

¿Cómo influyó Guillermo del Toro en el Polifemo de ‘La Odisea’?

Christopher Nolan ha reconocido que el trabajo de Del Toro con monstruos y criaturas influyó en su manera de concebir a Polifemo. Durante una entrevista con Josh Horowitz, el director explicó que una criatura no puede funcionar únicamente como una amenaza física, sino que debe poseer rasgos propios que la conviertan en un personaje creíble.

El cíclope en el tráiler de ‘La Odisea’ (imagen: Universal Pictures)

“Siempre que se trabaja con fantasía o criaturas, lo que Guillermo nos ha enseñado a todos es que un monstruo nunca es simplemente un monstruo. Y para que un monstruo resulte interesante o creíble, debe poseer individualidad; tiene que haber sustancia en él.”

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La declaración coincide con uno de los principios más reconocibles del cine de Del Toro. En películas como ‘El laberinto del fauno’, ‘Hellboy’ y ‘La forma del agua’, sus criaturas no aparecen solamente como obstáculos o figuras aterradoras, sino como seres con identidad, emociones, historia y una presencia particular dentro de sus respectivos mundos.

En ‘La Odisea’, este enfoque permitió que Polifemo fuera presentado como algo más que un gigante encargado de atacar a los hombres de Odiseo. La criatura conserva su brutalidad, pero cuenta con una individualidad que la separa de la imagen genérica de un monstruo mitológico.

Guillermo del Toro vio la película junto a Christopher Nolan

Del Toro reveló que vio ‘La Odisea’ en formato IMAX acompañado por el propio Nolan. Al ser cuestionado sobre su reacción ante Polifemo, el cineasta mexicano se mostró completamente entusiasmado con el resultado.

“Me encantó. Me encantó todo.”

El director incluso señaló, en tono humorístico, que llamarlo simplemente “el cíclope” podía resultar deshumanizante. Su comentario guarda relación con la forma en que suele aproximarse a las criaturas dentro de sus propias películas: no como elementos intercambiables, sino como personajes que deben ser observados desde su singularidad.

La admiración entre ambos cineastas no es reciente. Del Toro aseguró que conoce a Nolan desde hace alrededor de 15 años o más, periodo durante el cual ha podido observar su disciplina y la claridad con la que prepara cada decisión detrás de cámaras.

La respuesta de Nolan que sorprendió a Del Toro

Durante la entrevista, Del Toro también recordó una conversación relacionada con las escenas en las que Matt Damon aparece rodeado por aguas violentas. Impresionado por el realismo de la secuencia, decidió preguntarle a Nolan cómo había conseguido filmarla.

“Le pregunté: ‘Entonces, cuando Matt Damon está en esas aguas turbulentas, ¿cómo lo hicieron?’”

La respuesta del director fue tan breve como reveladora:

Guillermo del Toro (imagae: Getty)

“Lo pusimos en el agua.”

Del Toro calificó como fantástica aquella contestación, pues resumía el compromiso de Nolan con los efectos prácticos y con la búsqueda de imágenes capturadas directamente durante el rodaje. Después añadió:

“Chris siempre ha sido —y lo conozco desde hace unos 15 años o más—, siempre ha estado absolutamente enfocado.”

La entrevista completa con Guillermo del Toro será publicada más adelante como parte de IGN30 Icons. Por ahora, sus declaraciones permiten conocer tanto la influencia que ejerció sobre la representación de Polifemo como la relación de respeto que mantiene con Nolan, quien tomó una de las principales enseñanzas de su cine para construir al monstruo más memorable de ‘La Odisea’.

Fuente.

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