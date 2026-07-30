‘La Odisea’: Joyce Carol Oates condena a la traductora que criticó la película y la acusa de utilizar ‘el lenguaje burdo del movimiento MAGA’

Las discusiones alrededor de La Odisea de Christopher Nolan acaban de sumar a la aclamada escritora Joyce Carol Oates, quien cuestionó la dureza con la que Emily Wilson despedazó la película. La novelista comparó la retórica utilizada por Wilson con la empleada por simpatizantes del movimiento MAGA, aunque tampoco considera impecable la adaptación protagonizada por Matt Damon.

¿Qué dijo Emily Wilson sobre La Odisea?

Emily Wilson publicó recientemente una extensa reseña donde juzgó con severidad de Nolan. La académica ocupa una posición singular en este debate, pues su traducción inglesa del poema, lanzada en 2017, fue elogiada por el director durante la promoción. Nolan explicó que la labor de Emily lo ayudó a pensar en el Odiseo interpretado por Damon. Wilson, sin embargo, vio en la adaptación a un protagonista menos complejo que el hombre contradictorio descrito por Homero.

“Había esperado que la afinidad de Nolan con estos temas homéricos lo llevara a nuevas alturas creativas y le permitiera imaginar personajes más creíbles”, escribió. Wilsos sostuvo que la visión general le parece confusa y que los personajes carecen del desarrollo requerido para abordar asuntos como la memoria y la guerra; también acusó al libreto de ofrecer motivaciones pobres.

Joyce Carol Oates (Foto: Eco Press)

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“La escritura es pésima. Ninguno de los personajes tiene una motivación convincente para sus acciones o palabras. No hay escenas sexuales y toda la comida se ve horrible”, escribió Wilson en uno de los pasajes que mayor atención recibió en redes sociales. Pese a su rechazo artístico, la académica reconoció que la película sí despertó el interés de las masas por Homero, pues las búsquedas y ventas de distintas traducciones crecieron tras el estreno.

La respuesta de Joyce Carol Oates

Carol Oates intervino después de que un usuario de X dijera respetar el trabajo académico de Wilson, pero calificara su reseña como hostil y escrita de mala fe. La autora coincidió en que el problema no estaba en la opinión negativa, pues también le incomodó el tono escogido.

“En lugar de discrepar de las interpretaciones de Homero de una manera cordial y académica, esta persona, que se ha beneficiado enormemente de la película de Nolan, utiliza el lenguaje burdo de los simpatizantes del movimiento MAGA para atacar a alguien cuyas ideas difieren de las suyas. Uno esperaría que una traductora, más que cualquier otra persona, comprometida con un texto y al servicio de ese texto, fuera al menos un poco más reflexiva y respetuosa con quienes también actúan de buena fe, tal como ella misma aseguraría que lo hace.”

Días antes, Oates había comparado la cinta con la miniserie de 1997 protagonizada por Armand Assante y consideró que aquella versión ofrecía una interpretación más interesante de la relación entre Circe y Odiseo. La escritora recomendó ambas adaptaciones y defendió el derecho de cualquier cineasta a imaginar otra vez a un héroe clásico.

Matt Damon en La Odisea (Foto: IMDb)

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“[Yo] recomiendo ampliamente tanto la película de Nolan como la miniserie de 1997 coproducida por Francis Coppola. Ambas adaptaciones son notablemente distintas: una es estadounidense, con Matt Damon interpretando a un héroe melancólico de mediana edad; la otra tiene un espíritu mucho más mediterráneo, con un carismático Armand Assante que encarna el papel de una manera más natural… No hay ninguna razón por la que Nolan, o cualquier otra persona, no pueda reimaginar o reinterpretar a un héroe clásico a través del prisma de su propia visión creativa.”

Hasta el momento, La Odisea ya tiene más de 680 millones de dólares en la taquilla mundial, a partir de un presupuesto de 250 millones. China todavía representa una oportunidad importante para ampliar la cifra, pues la película llegará a aquel mercado el 14 de agosto y contará con un despliegue gigantesco en IMAX.

Con información de The Hollywood Reporter.