‘La Odisea’: ¿Qué significa el final de la película de Christopher Nolan que no aparecía en la historia original?

En la película de Nolan, que es una interpretación libre del poema, el viaje hacia el oeste puede leerse de diversas formas

‘La Odisea‘, estrenada el 17 de julio de 2026, se convirtió rápidamente en otro éxito comercial para el director Christopher Nolan. La película, cuyo presupuesto de producción se estima en US$250 millones, ha superado los US$650 millones en la taquilla mundial durante sus primeras semanas, pero el éxito no se debe simplemente a trasladar a la pantalla el poema homérico, hubo numerosos cambios, incluyendo el final, que podría estar ligado a una leyenda antigua, ajena a La Odisea.

También te puede interesar: Christopher Nolan revela que cambió el final de ‘La Odisea’ porque era ‘misógino y sombrío’

El final de la película de Nolan no procede del poema de Homero. La cinta conserva el regreso de Odiseo a Ítaca y su enfrentamiento con los pretendientes, pero después conduce al personaje hacia un desenlace completamente nuevo: deja el trono en manos de Telémaco y navega hacia el oeste junto con Penélope. Aunque el cineasta no ha explicado el significado de este cambio, hay varias interpretaciones posibles de ese viaje, con una conexión menos evidente la fundación de Roma.

Escena de ‘La Odisea’, de Christopher Nolan (Imagen: Universal Pictures)

¿En qué es diferente el final de ‘La Odisea’ de Christopher Nolan del poema de Homero?

En el poema, después de matar a los pretendientes, Odiseo todavía debe reencontrarse con su padre, Laertes, y enfrentar a los familiares de los hombres asesinados, quienes buscan vengarse.

También lee: ‘La Odisea’: Las escenas y personajes de Homero que no aparecen en la adaptación de Christopher Nolan

El conflicto termina mediante la intervención de Atenea, quien impone la paz y permite que Odiseo conserve su posición como soberano de Ítaca. El desenlace representa así la restauración del orden perdido: el héroe recupera su hogar, su esposa, su padre y su reino.

La película altera esa conclusión. Odiseo resulta gravemente herido durante la matanza, Telémaco es coronado como nuevo rey y la confrontación con las familias de los pretendientes desaparece. Tampoco existe una intervención divina que confirme el derecho del protagonista a gobernar. En lugar de recuperar definitivamente su antigua vida, Odiseo decide abandonarla y partir al oeste en un barco.

¿Qué significa el final de la película de ‘La Odisea’?

La respuesta a por qué viajan al oeste se encuentra en la relación entre Odiseo y Penélope. Antes de que él partiera hacia la guerra de Troya, ella deseaba huir con su esposo hacia el oeste para evitar su deber con Agamenón. El héroe rechazó entonces esa posibilidad porque debía responder al juramento que lo obligaba a participar en la expedición.

Después de veinte años de guerra y extravío, Odiseo finalmente acepta cumplir aquel deseo. También quiere honrar en el oeste a los compañeros que perdió y a quienes no pudo ofrecer los ritos correspondientes en el campo de batalla. El viaje es, por lo tanto, una promesa tardía: hacia Penélope, hacia sus hombres y hacia la vida que dejó de tener cuando embarcó rumbo a Troya.

Pero navegar hacia el oeste también admite una interpretación simbólica. En diversas tradiciones antiguas, el occidente estaba relacionado con el lugar donde se ocultaba el Sol, el límite del mundo conocido y los territorios vinculados con los muertos. Las Islas de los Bienaventurados y algunas representaciones del Elíseo fueron situadas más allá del extremo occidental, como destinos reservados para héroes o almas virtuosas.

Desde esta perspectiva, el viaje puede entenderse como el tránsito de Odiseo hacia otra existencia. No necesariamente significa al más allá, pero sí que abandona el mundo al que pertenecía. Telémaco representa una nueva generación, mientras Odiseo y Penélope se alejan hacia el ocaso. El héroe que contribuyó a destruir Troya desaparece junto con la Edad de los Héroes, dejando atrás un mundo que ya no puede restaurarse.

Escena de ‘La Odisea’ (imagen: Universal Pictures)

¿El viaje de Odiseo podría conducir simbólicamente hacia Roma?

Existe otra posible lectura. Aunque Nolan no ha relacionado públicamente su desenlace con Roma, resulta llamativo que algunas tradiciones antiguas atribuyeran a Odiseo (Ulises para los romanos) la fundación de la ciudad.

No hubo una sola leyenda sobre los orígenes de Roma. La versión más conocida combina dos relatos: Eneas, un héroe troyano, escapa de la destrucción de Troya y llega a Italia; generaciones después, sus descendientes desembocan en la historia de los gemelos Rómulo y Remo, con Rómulo como fundador de la ciudad.

Sin embargo, antes de que esa genealogía se consolidara, circularon otras posibilidades. existía una versión donde Odiseo era el fundador, y otra donde Eneas habría llegado a Italia acompañado por Odiseo y ambos habrían participado en la fundación de la ciudad.

El poeta Virgilio, autor de la obra clásica sobre la fundación de Roma, La Eneida, no incluyó a Ulises, pero introdujo un puente entre ‘La Odisea’ y ‘La Eneida’ mediante Aqueménides. El personaje es uno de los hombres de Ulises abandonados en la isla de Polifemo. Eneas y los troyanos lo encuentran, lo rescatan y lo incorporan a su viaje, pese a que pertenece al ejército enemigo. El episodio enlaza ambos poemas y permite que un compañero de Odiseo participe simbólicamente en el recorrido que conduce hacia Italia.

Christopher Nolan y Matt Damon en el set de ‘La Odisea’ (imagen: Empire)

En la película de Nolan, que es una interpretación libre del poema, el viaje hacia el oeste puede leerse como el final de una civilización y la preparación narrativa de otra, la que se convertiría, en la imaginación colectiva, en el epítome de la ‘cultura occidental’.

Roma, el epítome de la civilización

La hipótesis adquiere mayor fuerza cuando se considera el diálogo final de la película. Odiseo teme que los seres humanos olviden lo ocurrido en Troya, pierdan el conocimiento adquirido y vuelvan a cometer los mismos actos. Penélope responde con una afirmación esperanzadora:

“La civilización resurgirá.”

Roma terminó convertida, dentro del imaginario occidental, en uno de los grandes símbolos de la civilización: sus leyes, caminos, ciudades, instituciones políticas y obras arquitectónicas moldearon durante siglos la idea europea de orden y progreso.

‘La Consumación del Imperio’, pintura de Thomas Cole (1836) inspirada en la edad dorada de Roma

Pero Roma también fue una enorme maquinaria militar. Su expansión repitió muchos de los actos condenados por la película: ciudades saqueadas, poblaciones esclavizadas, pueblos sometidos y guerras justificadas como instrumentos de seguridad, gloria o estabilidad.

Si el viaje de Odiseo hacia el oeste puede relacionarse simbólicamente con el nacimiento de Roma, el final adquiere una dimensión irónica. La civilización efectivamente volverá a levantarse, como afirma Penélope, pero no habrá aprendido por completo las lecciones de Troya.

El conocimiento sobrevivirá, las ciudades regresarán y aparecerán nuevos imperios. También volverán los ejércitos, los saqueos y los hombres convencidos de que su inteligencia les permite utilizar cualquier arma. El final de ‘La Odisea’ no anunciaría entonces únicamente el nacimiento de un nuevo mundo, sino la repetición del mismo ciclo que Odiseo acaba de abandonar.

No te vayas sin leer: Tom Holland cree que ‘manifestó’ el éxito de su carrera: ‘Realmente creo en manifestar’