Hideo Kojima publica su reseña de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’: ‘El reparto es el mismo pero la estructura es inteligente’

En el primer fin de semana de estreno, Hideo Kojima ya forma parte de las figuras que han comentado Spider-Man: Un Nuevo Día tras su llegada a los cines. El creador de Metal Gear y Death Stranding encontró una película fresca dentro de una continuidad ya establecida, con un Peter Parker solitario que intenta reconstruirse después del desenlace de Sin Camino a Casa.

¿Qué dijo Hideo Kojima sobre Spider-Man: Un Nuevo Día?

Kojima suele escribir textos largos sobre las películas que despiertan su interés, y la cuarta aventura individual de Tom Holland recibió uno de esos comentarios. Su lectura se concentra en la manera en que el director Destin Daniel Cretton inicia otra etapa sin sustituir al protagonista ni borrar los acontecimientos anteriores.

“Vi Spider-Man: Un Nuevo Día. Un héroe solitario. Un Spidey solitario. Un Peter Parker solitario. Se sintió fresca y la disfruté mucho”, escribió el diseñador japonés. También recordó que las películas del personaje habían funcionado bien como trilogías independientes. Sam Raimi trabajó con Tobey Maguire y Marc Webb dirigió a Andrew Garfield; cada cambio de ciclo llegó acompañado por otro reparto y una continuidad de tipo reboot.

Zendaya y Tom Holland en Spider-Man: Un Nuevo Día (Foto: IMDb)

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“Hasta ahora, las películas de Spider-Man se habían agrupado generalmente en trilogías independientes. Con cada nueva versión cambiaban el elenco y el equipo creativo, lo que permitía que la franquicia se reinventara para otra época”, explicó. Un Nuevo Día elige una ruta distinta, pues Tom Holland continúa como Peter, Zendaya conserva el papel de MJ y Jacob Batalon regresa como Ned, pero el hechizo de Doctor Strange dejó al protagonista fuera de los recuerdos de las personas que conocían su identidad.

“Esta vez, aunque tanto el reparto como la historia continúan respecto a la película anterior, todo ha sido reiniciado. La cinta se concentra en Peter, solo una vez más, y en la soledad y el conflicto interior que acompañan esa situación. Puede verse como el comienzo de una nueva serie y como una continuación directa de la anterior. Es una estructura muy inteligente.”

Kojima también reflexionó sobre la dificultad de realizar una superproducción en el tiempo presente, donde cada decisión recibe reacciones inmediatas en redes sociales.

“En la era de las redes sociales y de su enorme poder para amplificar cualquier opinión, encontrar el equilibrio entre lo que los cineastas quieren crear y lo que el público espera se ha vuelto increíblemente difícil. Hacer cine genuino y hecho con el corazón es cada vez más complicado. Por eso, esta es una película que pone a prueba el “Brand” de Brand New Day, al formar parte de una franquicia de gran presupuesto que, sencillamente, no puede permitirse fracasar.”

El éxito de Spider-Man: Un Nuevo Día en taquilla

Tom Holland en Spider-Man: Un Nuevo Día (Foto: Marvel Studios)

Spider-Man: Un Nuevo Día recaudó aproximadamente 355 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá durante su primer fin de semana, el segundo debut más grande registrado en Norteamérica. La película quedó apenas detrás de Avengers: Endgame, que abrió con 357 millones de dólares en 2019. También superó ampliamente los 260 millones obtenidos por Spider-Man: Sin Camino a Casa en diciembre de 2021, hasta entonces el mayor estreno individual del héroe.

Tom Rothman, presidente del grupo cinematográfico de Sony Pictures, atribuyó parte de la respuesta a la dimensión de la historia:

“Spider-Man: Un Nuevo Día es, en esencia, una película sobre la amistad, sobre el consuelo que brinda la conexión humana en la vida de todos nosotros, y eso es algo que resuena con espectadores de todas las edades y de todo el mundo.”

Un Nuevo Día desplazó a La Odisea al segundo lugar después de que la producción de Christopher Nolan dominara dos fines de semana. La coincidencia puso a Holland como protagonista de las dos películas más concurridas del periodo, primero como Telémaco y después bajo la máscara arácnida. ¿Podrá con Spidey superar los mil millones de dólares?

Con información de Variety.

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