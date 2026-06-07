Hideo Kojima dice que no le interesa la IA generativa: ‘Tal vez podrá crear arte pero, mientras yo viva, no creo que lo vea’

De nuevo, Hideo Kojima habló sobre el lugar de la inteligencia artificial generativa en el arte, conversación a la que ya se unieron varios de los cineastas más importantes del mundo en semanas previas. El creador de Metal Gear Solid y Death Stranding habló del tema después de aparecer, por medio de una versión generada con IA, en material promocional relacionado con la marca Prada.

¿Qué dijo Hideo Kojima sobre la inteligencia artificial?

El director de videojuegos japonés sostiene que no se siente atraído por las herramientas de IA generativa y que la creatividad es ahora mismo cosa de humanos: “El arte es vida”, dijo. En su entrevista con The Washington Post, Kojima reconoció que el futuro puede tomar caminos impredecibles, aunque no cree ver una IA capaz de crear arte verdadero durante su existencia:

“Dentro de 50 años, 100 años, no lo sé. Quizá la IA pueda crear arte, pero mientras yo viva, no creo que vaya a verlo. No me interesa. Encontraremos una buena manera, un buen camino para usar la tecnología, y realmente dependerá de los jóvenes decidir cómo la utilizamos.”

Kojima ve la IA como una especie de limpiador de tareas creativas, útil para labores menores o procesos repetitivos. De hecho, en octubre del año pasado declaró para Wired que le mira potencial: “Pienso en la IA como una amiga. Yo lideraría la parte creativa y dejaría que ella se encargue de agilizar el proceso”.

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Los siguientes videojuegos de Kojima

Pero mientras el futuro del mundo queda a merced de la inteligencia artificial, el calendario de Kojima Productions quedó cargado tras Death Stranding 2: On the Beach, lanzado en PlayStation 5 el año pasado. El siguiente gran proyecto con fecha todavía guardada es OD, una experiencia de horror realizada con Xbox Game Studios y Microsoft. Kojima reveló el título en The Game Awards 2023 junto con Jordan Peele, y el reparto anunciado incluye a Sophia Lillis, Hunter Schafer y Udo Kier.

En 2025, Kojima presentó un avance llamado KNOCK y explicó que OD tendrá una estructura episódica, con distintos directores escribiendo entregas. Además, sebemos de Physint , el otro proyecto mayor de Kojima anunciado en 2024 durante un State of Play de PlayStation, como su regreso al terreno de la acción y el espionaje después de Death Stranding 2 y OD. El juego se desarrolla con Sony, pero en realidad todavía se encuentra lejos de su lanzamiento.

En el evento por el décimo aniversario de Kojima Productions, el estudio mostró un póster de Physint y confirmó que Don Lee, Charlee Fraser y Minami Hamabe conforman el reparto inicial. Cabe mencionar que el desarrollo sufrió retrasos por la huelga de SAG-AFTRA y que aún faltan años para verlo terminado.

Finalmente, A24 y Kojima Productions desarrollan una película live action dirigida y escrita por Michael Sarnoski, responsable de Pig y Un Lugar en Silencio: Día Uno; claro que el filme no será una copia directa del juego y, en su lugar, buscará expandir ese universo para público de cine.

¿Hay película y series que ya usaron inteligencia artificial?

Secret Invasion, serie de Marvel estrenada en 2023, utilizó IA en sus créditos iniciales. Ali Selim, director de la serie, confirmó el uso de la tecnología, y Method Studios aseguró que ningún artista perdió su empleo por esa secuencia.

También está el caso de De noche con el diablo, estrenada en 2024, que también trajo polémica por el uso de arte creado con IA en algunas imágenes de transición. Los directores aclararon que se trató de piezas limitadas y que la película contó con un equipo gráfico humano.

Más conocido es el escándalo de El brutalista, también de 2024, otra película que enfrentó críticas negativas cuando se reveló que usó Respeecher para pulir el húngaro hablado por Adrien Brody y Felicity Jones. Brady Corbet defendió el proceso y dijo que las interpretaciones pertenecen por completo a los actores.

A la repudiada Emilia Pérez también la señalaron por utilizar tecnología de voz para mezclar el canto de Karla Sofía Gascón con el de Camille.

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