Andrew Garfield reacciona a la caída de su película sobre Sam Altman en Amazon: ‘Me sorprendió y no me sorprendió’

Artificial perdió el respaldo de Amazon MGM Studios cuando ya se encontraba demasiado cerca de quedar terminada, un giro extraño por la relación comercial que el conglomerado sostiene ahora con OpenAI. Andrew Garfield, encargado de interpretar a Sam Altman, recibió la noticia con algo de sorpresa pero también comprensión, aunque celebra que la cinta por fin haya encontrado otra compañía dispuesta a estrenarla.

¿Cómo reaccionó Andrew Garfield a lo que pasó con Artificial?

Garfield habló sobre la salida de Amazon durante la promoción de The Magic Faraway Tree, su nueva película de fantasía. El actor evitó reprocharle algo al estudio y recordó que sus ejecutivos apoyaron la filmación, aunque después llegaría la decisión de continuar bajo otro distribuidor. “Me sorprendió y no me sorprendió”, declaró. “Creo que hay ciertas cosas que encajan en ciertos lugares y no encajan en otros, y ellos no hicieron otra cosa que apoyarnos y alentarnos durante la realización de la película”.

El intérprete de 42 años también destacó la buena relación del director Luca Guadagnino con Amazon MGM: “Estoy agradecido de que hayan ayudado a la película a encontrar el hogar que estaba destinada a encontrar”, explicó.

Sam Altman

Cooper Hoffman, cuyo personaje todavía permanece en secreto, reaccionó con menor cautela y admitió que le causó más asombro que Amazon aceptara financiar Artificial en primer lugar, tomando en cuenta el retrato polémico que prepara sobre una de las figuras empresariales más poderosas del momento. “Me sorprende que la aceptaran inicialmente”, comentó Hoffman. Al conocer la retirada, su respuesta fue: “Ah, sí, eso en realidad tiene sentido”. También celebró la llegada de Neon, compañía con la que afirmó sentirse muy satisfecho.

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Garfield no contactó a Altman para preparar el papel y aseguró que no tenía su teléfono ni su correo electrónico, aunque estaría dispuesto a reunirse con él si el empresario quisiera acercarse tras conocer la interpretación. El actor trabajó con entrevistas y reportajes públicos, material abundante alrededor de un ejecutivo cuya vida profesional lleva varios años sometida a un escrutinio extraordinario.

Andrew aclaró que interpreta la versión de Altman escrita en el libreto, no una reproducción total de su personalidad. “Nunca vas a entender completamente a otra persona. Todos somos muy complicados y tenemos muchas capas, y creo que el señor Altman probablemente no es la excepción”.

¿De qué trata Artificial?

Artificial reconstruye la crisis corporativa que sacudió a OpenAI en noviembre de 2023, cuando el consejo despidió a Altman como director ejecutivo y justificó la decisión señalando que no había sido lo suficientemente franco en sus comunicaciones, situación que había deteriorado la confianza necesaria para conservarlo en el cargo. Esta destitución provocó una rebelión interna y abrió la posibilidad de que cientos de trabajadores abandonaran la compañía. Altman regresó pocos días después, acompañado por una reorganización del consejo; una revisión posterior concluyó que él y Greg Brockman podían seguir al frente de la empresa.

Andrew Garfield y Luca Guadagnino (Foto: Getty)

El guion de Simon Rich convierte aquellos días en una comedia dramática sobre poder tecnológico y lealtades empresariales. Guadagnino dirige la película después de Desafiantes y Queer, con Garfield en el papel principal. Monica Barbaro interpreta a Mira Murati y Yura Borisov aparece como Ilya Sutskever. El elenco incluye a Mark Rylance, Ike Barinholtz y Jason Schwartzman, además de Zosia Mamet, Chris O’Dowd y Billie Lourd.

Amazon MGM abandonó el proyecto cuando su presupuesto ya rondaba los 40 millones de dólares y la filmación estaba prácticamente concluida. El estudio explicó que la película recibiría un mejor tratamiento bajo otra compañía, sin atribuir su decisión a desacuerdos sobre el contenido. La separación ocurrió meses después de que Amazon anunciara una alianza con OpenAI; el acuerdo contempla una inversión de 50 mil millones de dólares y una colaboración tecnológica mediante AWS, incluida la integración de herramientas de OpenAI dentro de servicios empresariales del conglomerado.

Neon adquirió Artificial y planea impulsar una campaña para que compita en la próxima temporada de premios. La distribuidora ha respaldado películas arriesgadas y ganó el Oscar a Mejor Película con Anora, por lo que el traslado podría beneficiar a una obra difícil de acomodar dentro de una empresa relacionada a nivel comercial con su protagonista.

Con información de Variety y The Guardian.

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